Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo en Badalona este domingo por la noche que ha herido a una niña. La policía ha confirmado que la menor no era el objetivo, sino que habría recibido el impacto de un proyectil rebotado. Según las primeras informaciones, la menor, de unos diez años, está en estado menos grave y no se teme por su vida. La consejera de Interior, Núria Paron, ha avanzado en las redes sociales el despliegue de algunas unidades antidisturbios de los Mossos en la zona. Los hechos ocurrieron en la calle de Córdoba del barrio de Sant Roc y la División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe policial de la región metropolitana norte, Antoni Sánchez, ha señalado que “lo más probable” es que los hechos estén vinculados al tráfico de drogas; un posible enfrentamiento entre bandas criminales dedicadas al tráfico de sustancias. “Es posible, pero aún lo tenemos que terminar de determinar”, ha remarcado. “Son conflictos concretos, no es una violencia indiscriminada contra toda la ciudadanía”, ha añadido.

La consejera Parlon, que ha asegurado que la niña ha resultado herida «no de gravedad», sí que ha apuntado directamente a un “enfrentamiento entre familias”.

Los Mossos lo vinculan al tráfico de drogas

Los Mossos apuntan a diferentes bandas dedicadas al tráfico de drogas que “luchan” por controlar el negocio ilegal de estos espacios. El martes pasado, otro tiroteo alertó a los agentes. Según Sánchez, los hechos del domingo que hirieron a la menor “podría estar vinculado”, pero aún es pronto para afirmarlo.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha calificado a los responsables de “gentuza que no saben vivir en sociedad”. El alcalde popular ha aprovechado los últimos acontecimientos para exigir más presencia policial en la calle. “Con las herramientas actuales es imposible combatirlos”, ha apuntado. “Se debe dar más capacidad operativa a los Mossos”, ha añadido al día siguiente del tuit en la radio pública catalana.