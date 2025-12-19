«Estamos mucho peor que años atrás». Este es el duro balance que hace la portavoz de la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat, Cinta Galiana. Los pasajeros de lo que ellos mismos definen con tono reivindicativo como la quinta provincia de Cataluña están hartos del mal funcionamiento de la red ferroviaria catalana y se sienten muy abandonados por la administración. «Tenemos las dos líneas con más retrasos de toda la red. Estamos muy cansados, y todo sigue yendo muy mal. Estamos abandonados», lamenta Galiana en conversación con El Món. De acuerdo con los datos del mes de noviembre publicados en el sitio web Puntual.cat, una iniciativa de varias asociaciones de usuarios y técnicos especialistas que recoge los datos de las operadoras ferroviarias, la línea regional R15, que va desde la estación de Francia de Barcelona hasta Riba-roja d’Ebre, circula, en promedio, con casi trece minutos de retraso. Es la línea más demorada de toda la red de Rodalies. Y la R16 sigue la misma tónica, con nueve minutos de retraso de promedio.

Ante este agotamiento, la plataforma Trens Dignes ha convocado una protesta este sábado a las doce del mediodía en l’Aldea. La protesta nace del malestar que ha supuesto la nueva planificación ferroviaria en Cataluña, que no ha tenido en cuenta ninguna de las peticiones que había hecho la entidad para recuperar algunos servicios, «y que ya eran migajas». Tal como detalla Cinta Galiana, al servicio ferroviario ebrense no han retornado los dos trenes semidirectos a Tarragona y Barcelona que ha perdido la R16 con las obras, no se han incluido trenes con trayectos más cortos entre el Ebre y la capital catalana que ya existían, ni se ha adelantado el horario de salida del único tren de alta velocidad que hay para ir a Barcelona a primera hora de la mañana, un Avant que solo lleva a la estación del Camp de Tarragona y del cual tampoco se ha programado una segunda frecuencia diaria. «Son cosas que ya teníamos, no pedimos nada más. Son migajas», exclama con contundencia Galiana.

Las Terres de l’Ebre continúan abandonadas, pero no son los únicos pasajeros que se sienten así. Al contrario, la sensación es compartida en toda Cataluña. «Los trenes están peor que nunca, porque todo les falla. No es que la gestión sea peor, es que la infraestructura y los trenes siguen estando muy envejecidos«, argumenta la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, que asegura que ni la administración sabe cuándo comenzarán a llegar los nuevos trenes. En esta línea, el portavoz de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, de usuarios de la R3, también hace un balance «pobre» del año: «El balance es muy pobre. Todo va muy lento, y más después de décadas de abandono. Las mejoras no se hacen ni bastante bien ni bastante rápido«, asevera Marc Janeras.

Trenes detenidos en la estación de Rodalies de La Garriga durante el macrocorte de la R3 / Jordi Borràs (ACN)

La información, un punto débil enquistado

Uno de los aspectos en que ha puesto más énfasis Renfe este año para intentar recuperar la confianza de los usuarios con el servicio es en mejorar la información, sobre todo en respuesta a las incidencias. A pesar del cambio de mentalidad que comentan las plataformas de usuarios en este aspecto, todas coinciden en que todavía es una gran asignatura pendiente. «Ha habido algunas mejoras, sobre todo con el plan alternativo de transporte del macrocorte de la R3 [que comenzó en octubre y se prolongará hasta el mes de marzo], pero aún queda mucho trabajo por hacer», argumenta el vicepresidente de la asociación de Promoción del Transporte Público (PTP), Carles Garcia, que pone el foco especialmente en la gestión comunicativa de los incidentes y las demoras. Hacer mejoras en este aspecto, desde su punto de vista, permitiría que los usuarios recuperaran mínimamente la confianza con la operadora ferroviaria y el servicio.

En esta línea, Marc Janeras considera que la operadora ferroviaria ha adoptado una política «errática» de comunicación: «Al principio [del corte] comunicaban de una manera muy clara, con información de servicio. Ahora simplemente dicen que el tren va tarde. La información que recibimos se ha ido degradando con los meses», lamenta el portavoz de la plataforma de usuarios de la R3, que cree que con una comunicación más eficiente la gente seguiría utilizando el tren en esta línea, ya que cada vez pierde más fuelle. De hecho, Renfe calcula que se ha perdido un 20% de los usuarios en el primer mes del macrocorte por obras, el cual deja sin tren entre Barcelona y la Garriga. Este problema informativo se vive en la R3, pero también en el resto de líneas del país: «En la estación de Francia hay muchos problemas de comunicación con los trenes regionales«, asevera Anna Gómez, que cree que podrían incorporar más personal de orientación en el andén.

El personal informa a los pasajeros que no hay servicio de trenes de Rodalies / Maria Garcia / Gerard Vilà (ACN)

Los pasajeros mantienen la presión a Renfe

Las plataformas de usuarios han ganado mucho peso este año, especialmente durante las semanas previas al pleno monográfico sobre Rodalies en el Parlamento del pasado mes de marzo, el cual coincidió con unas jornadas de movilizaciones contra Renfe sin precedentes. Desde entonces, las diferentes entidades han sido como un martillo perforador insistiendo, una y otra vez, con las reivindicaciones de los usuarios. Todas las plataformas coinciden en que en los últimos meses ha mejorado mucho la comunicación con los responsables de la consejería de Territorio, especialmente con el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, uno de los interlocutores más directos de la Generalitat con las entidades de pasajeros. Esta comunicación, sin embargo, aún no es perfecta: «Hay más comunicación, eso es cierto, pero todavía han fallado en los momentos claros», asevera la portavoz de Dignitat a les Vies.

Ahora bien, mientras que algunas plataformas sí aseguran que ha mejorado la comunicación, en las Terres de l’Ebre sienten que la administración catalana sigue sin tenerlos en cuenta: «Hemos sido abandonados por la Generalitat y por nuestros representantes políticos y administrativos que durante dos años, no han hecho suficiente trabajo para dar respuesta a estas peticiones», recrimina Cinta Galiana, que lamenta que nunca se aborda la movilidad ebrense. «Solo se acuerdan de nosotros para coger agua del Ebre, para poner más centrales nucleares o para coger energía, pero nunca para las conexiones con transporte público«, añade la portavoz de la plataforma Trens i Transports Dignes. Para denunciar este abandono, los vecinos de las Terres de l’Ebre se concentrarán este sábado en l’Aldea.

A pesar de las pequeñas mejoras que ha puesto en marcha la administración sobre la red de Rodalies, algunas de las cuales aún no se notan, las plataformas de usuarios hacen un balance bastante negativo del año. Un año en el que el agotamiento de los pasajeros ha llegado al límite y ha dejado la desconfianza con la red de trenes catalana en un punto de difícil retorno. Aun así, tal como mantienen desde la PTP, en consonancia con el resto de entidades del sector, el gran reto que deberá afrontar la consejera Sílvia Paneque el próximo año es intentar, una vez más, reconstruir puentes con los usuarios. Mientras tanto, sin embargo, continuarán protestando para hacer oír su voz.