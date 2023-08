Héctor Castiñeira (Lugo, 1982), el hombre detrás del perfil Enfermera Saturada, se encuentra con El Món en una cafetería de Lugo, su ciudad natal. Vive a caballo entre Galicia y Madrid desde que se hizo famoso gracias a Satu, la protagonista de sus libros, donde narra el día a día de los hospitales. Los sanitarios se enfrentan a situaciones surrealistas, como por ejemplo que los pacientes les lleven las muestras de orina o heces en botellas de cerveza, huevos kinder o incluso tarros de mermelada. Castiñeira se enfrenta a estas situaciones con humor y paciencia y aprovecha para escribir libros para que la realidad de los hospitales llegue a todos los lectores. El último libro que ha publicado es La sonda del viento (Plaza y Janés).

¿Cómo nace Enfermera Saturada?

Nació durante febrero del 2012, cuando abrí un perfil con este personaje en Twitter. En aquel momento en Twitter había más humor del que hay ahora que se ha polarizado tanto. Creé el personaje anónimo para explicar el día a día del hospital y hacer un poco de humor con las anécdotas que nos suceden. A partir de aquí fue creciendo y fui abriendo perfiles en diferentes redes sociales. En cuanto a los libros, todo empieza cuando creo un blog en 2013. Hoy sería un pódcast, pero en aquel momento estaban de moda los blogs. Ahí fui explicando las cosas del hospital sin límite de caracteres y tuve la idea de hacer un libro. Cuando ya tenía un número de capítulos y la gente me decía que las historias daban para un libro, busqué editoriales para publicar La vida es suero . En aquel momento un libro de un perfil de Twitter anónimo era extraño y ninguna editorial quiso apostar por él. Opté por la autopublicación en Amazon y funcionó muy bien. Algunas editoriales que me habían dicho que no, me volvieron a escribir.

¿Escribía los libros desde el hospital en sus ratos libres?

Sí, casi todos los libros. Solo en la época de la Covid no escribí los libros allá porque no había tiempos. El resto sí, las ideas y los primeros esbozos nacen allá y después los acabo de dar forma.

¿Fue complicado mantener el anonimato durante los primeros años?

La verdad es que sí, porque explicaba cosas que nos pasaban en la planta de cardiología y las compañeras, que lo leían, se sorprendían que a la Enfermera Saturada le hubiera pasado exactamente el mismo. Creía que me pillarían rápidamente. Me escondía para tuitear y era realmente complicado, pero tenía una parte positiva. Podía ver el que gustaba y el que no y tenía acceso a opiniones sinceras de las compañeras que comentaban los libros conmigo sin saber que eran míos.

¿Por qué dio el paso de salir del anonimato?

Pesaba más tener que esconderme continuamente para escribir o tuitear que la positiva. Decidí salir del anonimato pese al riesgo de que la gente perdiera interés al saber quién era. Fue entre el primero y el segundo libro, el 2015, en la feria de Madrid. La gente me preguntaba si de verdad era enfermero o había un doble engaño, por decirlo de alguna manera.

Enfermera Saturada permite a Héctor Castiñeira hacer divulgación en las redes sociales y denunciar la precariedad de la profesión con humor / Cedida

Sus libros se basan en el humor. ¿La situación de la sanidad se tiene que tomar así para no desesperarse?

Al final, cuando empiezas a trabajar te enfrentas a situaciones para las cuales nadie te ha preparado. En la universidad te enseñan conocimientos de anatomía, de fisiología, pero no te enseñan como gestionar todo el que verás y vivirás en tu día a día y que no te puedes llevar en casa. Se tiene que dejar en el hospital para que no afecte tu vida diaria. Al final cada profesional sanitario se crea su escudo por no llevárselo a casa y en mi caso es el humor. Es una forma muy buena de desconectar.

¿También es un escudo para enfrentar las malas condiciones laborales de la profesión?

En los libros y las redes sociales utilizo el humor para denunciar estas cosas. Aunque sea con humor, se pueden decir cosas muy serias. Lo aprovecho para denunciar la precariedad laboral y la situación de las enfermeras en todo el territorio, que acaba afectando también los pacientes. Los medios de comunicación son otro altavoz. La colaboración con los medios surgió sin planearlo el 2017. Siempre los utilizo para denunciar la situación porque llegas a un público diferente al de las redes sociales.

¿A lo largo de su carrera ha tenido la tentación de marchar al extranjero como otros muchos sanitarios?

Siempre la tienes, porque en otros países ofrecen condiciones mucho más buenas. Para escribir el libro Las UVIS de la ira marché en el Reino Unido por habla con enfermeras que están trabajando allá y ver cómo son sus condiciones y su día a día. En este libro, Satu, la protagonista, se va a trabajar allí una temporada. Ves las condiciones que tienen allí y dices, madre mía. La parte negativa es que estás lejos de casa, pero la parte positiva es que tienes unas condiciones laborales que no podrías ni soñar aquí. Aquí tenemos que reducir la eventualidad, porque no puede ser que los pacientes cada vez que vienen en los hospitales tengan que explicar su situación a un médico nuevo. Esta rotación excesiva de personal se tiene que ir mejorando.

El enfermero Héctor Castiñeira opta por el humor para enfrentarse en su día a día en el hospital / Cedida

En este último libro explica historias surrealistas que se viven en los hospitales. ¿Se tiene que tener mucha paciencia para dedicarse a esta profesión?

Cualquier persona que trabaje de cara en el público tiene que tener mucha paciencia, pero en los hospitales hace falta mucha. Voces de todo, desde situaciones dramáticas a situaciones donde piensas que hay una cámara oculta porque es demasiado surrealista. Tienes que buscar el humor, pero sí que es cierto que hace falta mucha paciencia. Pero se tiene que decir que los pacientes también tienen que tener mucha por las listas de espera y otras situaciones.

¿Qué pensáis cuando, como explica el libro, llega alguien a la consulta con una muestra de orina o heces en botellas, tarros de mermelada, huevos kinder…?

Primero piensas: pero en qué momento a alguien se le ocurre utilizar un tuper , una botella de cerveza o un bote de mermelada para llevar una muestra? Entonces es cuando tienes que explicar con paciencia que la muestra tiene que venir en un recipiente que esté limpio. Te responden que lo han lavado antes de poner la muestra y tienes que repetirles que así no sirve. Tenemos que echar mucho de la paciencia porque lo entiendan. Hay material de sobra para escribir muchos libros. Cada día me escriben seguidores con anécdotas para próximos libros de la Satu. Despacio las voy incorporando.

Dado el éxito que están teniendo los libros, ¿espera ver a la protagonista a la pequeña pantalla?

Me encantaría. Igual que di el salto de las redes al papel me gustaría dar el salto del papel a la pequeña pantalla. Ojalá una miniserie para poder llevar la vida del hospital a la televisión. Eso sí, con dosis de realidad, porque muchas veces las series no se asemejan en nada a lo que se vive en el día a día. De hecho, a nosotros nos gusta verlas para encontrar todos los errores.

Los hospitales no se asemejan a Anatomía de Grey.

En absoluto. Y si lo son, ¡yo me lo estoy perdiendo!

Lugo es la segunda provincia de España en la que más personas se suicidan. Enfermera Saturada ha participado en el proyecto de una funeraria para reducir estas muertes. ¿Le sorprendió que le pidieran su colaboración?

No me sorprendió que se hiciera un manual de este estilo, pero sí que fuera una iniciativa de una funeraria. Fue una sorpresa que una funeraria quisiera hacer esta guía porque es como la funeraria que no quiere clientes. Grita un poco la atención, pero en realidad es muy positivo que se quiera colaborar para frenar este problema de salud pública.

¿La divulgación que intenta hacer a través de las redes alcanza todo tipo de temas?

Exacto, desde como llevar tu muestra cuando vas al hospital a como actuar ante conductas suicidas. Hablo de temas de cualquier ámbito: nutrición, hábitos saludables, protectores solares, prevención de enfermedades… Varía según el que creo que puede interesar a mis seguidores.

Podríamos decir que es un pionero de los medinfluencers. ¿Es importante que se haga divulgación en las redes sociales para llegar a los jóvenes?

Se trata de adaptar los mensajes en cada red social para llegar a todas las franjas. Ahora hay mucha más gente haciendo divulgación en las redes sociales y que escapa de los tecnicismos. En medios de comunicación y redes sociales no se tienen que utilizar tantos tecnicismos porque nos puedan entender. El que buscamos es que los seguidores, tengan la edad que tengan, entiendan el que explicamos. Por eso lo hacemos de una forma sencilla.