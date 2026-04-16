La Diputación y Aigües de Barcelona impulsan proyectos de transformación social en Cornellà y Gavà

La Diputación de Barcelona y Aigües de Barcelona han firmado hoy en Can Serra, sede de la corporación, un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat y Gavà para desplegar proyectos de transformación social en estos municipios del Baix Llobregat en el marco de los programas ‘Barrios y Comunidades: motores de transformación social’, impulsado por el organismo provincial, y ‘Territorio social’, de Aigües de Barcelona.

Los dos proyectos comparten como objetivos reducir desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida en barrios vulnerables; impulsar el empleo y la empleabilidad de personas con dificultades de acceso al mercado laboral; reforzar el empoderamiento comunitario y la convivencia, y fortalecer la colaboración público-privada en políticas sociales y comunitarias.

El convenio parte de proyectos y estrategias propias de cada municipio adaptadas a las necesidades del territorio y alineadas con las agendas estratégicas municipales y supramunicipales (Agenda 2030, Programas de Actuación Municipal, planes de barrio y planes de acción social), para implementar las acciones que se establecen en este marco de colaboración.

Mejora de la empleabilidad de jóvenes en el barrio de Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)

En el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat, se pondrá en marcha el proyecto ‘Oficios: construyendo futuro’ para mejorar la empleabilidad de jóvenes de 16 a 29 años en situación de vulnerabilidad mediante un itinerario formativo práctico vinculado a oficios de gran demanda laboral (electricidad, agua, energía, soldadura, instalaciones, etc.).

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Fundación Formación y Trabajo-Recibaix, la Fundación GiBaix y con el apoyo del Dispositivo de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de Cornellà y otros agentes del territorio, como la Fundación para Jóvenes La Carena, que contribuyen a la detección y derivación de jóvenes participantes.

El itinerario combina cinco muestras de oficios de aproximadamente 60 horas cada uno con una formación en competencias transversales (prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental), y cuenta con un acompañamiento individualizado a lo largo del proceso y un seguimiento posterior a la inserción de hasta 6 meses. Todo ello se desarrolla con un fuerte componente de trabajo en red con centros formativos, gremios y empresas del sector.

Apoyo a la mejora de la empleabilidad en el barrio de les Ferreres (Gavà)

En el barrio de les Ferreres, en Gavà, el proyecto ‘Ocupémonos’ se dirigirá a personas en situación de desempleo y vulnerabilidad. Esta iniciativa impulsa itinerarios personalizados de inserción laboral en un entorno con necesidades socioeconómicas. El proyecto, que se llevará a cabo con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano, incluye, además de los itinerarios, acompañamiento integral a las familias, intermediación laboral con empresas y acciones de innovación e incidencia para abordar brechas digitales y desigualdades estructurales. La iniciativa en este caso enlaza con ‘Viu les Ferreres’, el proyecto municipal de transformación socio-urbana del barrio.

Cada proyecto incorpora indicadores concretos de impacto, como los participantes insertados laboralmente, la mejora de las competencias básicas y digitales, el retorno educativo, el fortalecimiento de redes comunitarias y la participación femenina, juvenil y de minorías. Según Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, el programa ‘Barrios y comunidades: motores de transformación social’, “aporta desde hace cinco años una perspectiva innovadora, participativa e integrada en el centro de la vida comunitaria: los barrios. Con programas e iniciativas como las que ponemos en marcha hoy, retomamos esta colaboración público-privada tan necesaria que ya hemos experimentado positivamente en otras ciudades”.

Para Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona y director de acción social de Veolia, “cada uno de los proyectos de ‘Territorio social’ se construye a partir del diálogo, las alianzas y el trabajo conjunto entre Aigües de Barcelona, las administraciones y las entidades del tercer sector, con un objetivo común: mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad”.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha puesto en valor la colaboración interinstitucional y público-privada, “porque en un momento político, económico y social como el actual generamos oportunidades y calidad de vida para todos. Iniciativas como esta son del todo necesarias para generar cohesión, convivencia y bienestar”.

Por su parte, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, también ha destacado este ejemplo de colaboración público-privada que “permite construir sinergias reales, eficaces y orientadas a transformar nuestros barrios, a dignificar a las personas que viven en ellos y a ofrecerles oportunidades desde la proximidad y el trabajo comunitario. Proyectos como este impulsan y dan valor a las políticas públicas”.

Según Balmón, “esta alianza se traduce en oportunidades concretas para nuestra ciudad, con el proyecto ‘Oficios: construyendo futuro’, que pone al alcance de jóvenes la posibilidad de encontrar itinerarios laborales para su crecimiento personal y profesional. Solo desde la col·aboración, la corresponsabilidad y la creación de alianzas sólidas podremos enfrentar con éxito los desafíos sociales futuros y avanzar en la igualdad”.

Impulsar el bienestar y la cohesión a través de la acción social y comunitaria

Los dos proyectos se alinean con el Plan de Actuación de Mandato de la Diputación de Barcelona (2024-2027), que prioriza la redacción e implementación de proyectos transformadores, la reducción de las desigualdades, la cohesión territorial y comunitaria y la implementación de la Agenda 2030. Las iniciativas se desplegarán en el marco del programa ‘Barrios y comunidades: motores de transformación social’, impulsado por la corporación para la intervención socio-urbana en áreas urbanas complejas de la provincia de Barcelona con el objetivo de reducir desigualdades y promover la cohesión social.

Con una inversión acumulada de más de 20 millones de euros, el proyecto se ha desplegado en barrios de 20 municipios donde se producen situaciones de vulnerabilidad y de reproducción intergeneracional de la pobreza. El programa refuerza el papel de la comunidad en los espacios principales de relación y participación vecinal (espacios públicos, comunidades vecinales, equipamientos municipales, etc.) y pone a las personas y el eje social en el centro de la intervención pública.

Por su parte, Aigües de Barcelona, compañía del grupo Veolia, consolida con el programa ‘Territorio social’ un modelo de responsabilidad social de colaboración público-privada que actúa sobre barrios en situación de vulnerabilidad cronificada, prioriza el empoderamiento de personas y comunidades, y aporta recursos y experiencia complementarios a los municipios. A través de este programa, se han impulsado proyectos en los municipios de Montcada i Reixac y Sant Boi de Llobregat y, en colaboración con la Diputación de Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet y l’Hospitalet de Llobregat. Ahora, con la firma de estos convenios, se añaden también Gavà y Cornellà de Llobregat. ‘Territorio social’ forma parte de los programas de acción social de Aigües de Barcelona, que en 2025 beneficiaron a más de 11.000 personas con más de 60 iniciativas sociales desplegadas de la mano de 46 entidades sociales en 13 municipios del área metropolitana de Barcelona.

Esta acción de la Diputación de Barcelona responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 “Salud y Bienestar” y número 10 “Reducción de las Desigualdades”. Los 17 ODS fueron proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y forman parte de la agenda global para 2030. La Diputación de Barcelona asume su cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS.