La Diputació i Aigües de Barcelona impulsen projectes de transformació social a Cornellà i Gavà

La Diputació de Barcelona i Aigües de Barcelona han signat avui a Can Serra, seu de la corporació, un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Gavà, per desplegar projectes de transformació social en aquests municipis del Baix Llobregat en el marc dels programes ‘Barris i comunitats: motors de transformació social’, impulsat per l’organisme provincial, i ‘Territori social’, d’Aigües de Barcelona.
Els dos projectes comparteixen com a objectius reduir desigualtats socials i millorar les condicions de vida en barris vulnerables; impulsar l’ocupació i l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral; reforçar l’empoderament comunitari i la convivència, i enfortir la col·laboració público-privada en polítiques socials i comunitàries.
El conveni parteix de projectes i estratègies pròpies de cada municipi adaptades a les necessitats del territori i alineades amb les agendes estratègiques municipals i supramunicipals (Agenda 2030, PAM municipals, plans de barri i plans d’acció social), per implementar les accions que s’estableixen en aquest marc de col·laboració.
Millora de l’ocupabilitat de joves al barri de Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)
Al barri de Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat, es posarà en marxa el projecte ‘Oficis: construint futur’ per millorar l’ocupabilitat de joves de 16 a 29 anys en situació de vulnerabilitat mitjançant un itinerari formatiu pràctic vinculat a oficis de gran demanda laboral (electricitat, aigua, energia, soldadura, instal·lacions, etc.).
El projecte es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball-Recibaix, la Fundació GiBaix i amb el suport del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de l’Ajuntament de Cornellà i altres agents del territori, com la Fundació per a Joves La Carena, que contribueixen a la detecció i derivació de joves participants.
L’itinerari combina cinc tastets d’oficis d’aproximadament 60 hores cadascun amb una formació en competències transversals (prevenció de riscos laborals i sensibilització mediambiental), i compta amb un acompanyament individualitzat al llarg del procés i un seguiment posterior a la inserció de fins a 6 mesos. Tot plegat es desenvolupa amb un fort component de treball en xarxa amb centres formatius, gremis i empreses del sector.
Suport a la millora de l’ocupabilitat al barri de les Ferreres (Gavà)
Al barri de les Ferreres, a Gavà, el projecte ‘Ocupem-nos’ s’adreçarà a persones en situació d’atur i vulnerabilitat. Aquesta iniciativa impulsa itineraris personalitzats d’inserció laboral en un entorn amb necessitats socioeconòmiques. El projecte, que es portarà a terme amb la col·laboració de la Fundación Secretariado Gitano, inclou, a més dels itineraris, acompanyament integral a les famílies, intermediació laboral amb empreses i accions d’innovació i incidència per abordar bretxes digitals i desigualtats estructurals. La iniciativa en aquest cas enllaça amb ‘Viu les Ferreres’, el projecte municipal de transformació sociourbana del barri.
Cada projecte incorpora indicadors concrets d’impacte, com els participants inserits laboralment, la millora de les competències bàsiques i digitals, el retorn educatiu, l’enfortiment de xarxes comunitàries i la participació femenina, juvenil i de minories. Segons Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, el programa ‘Barris i comunitats: motors de transformació social’, “aporta des de fa cinc anys una perspectiva innovadora, participativa i integrada al centre de la vida comunitària: els barris. Amb programes i iniciatives com les que posem en marxa avui, reprenem aquesta col·laboració público-privada tan necessària que ja hem experimentat positivament en altres ciutats”.
Per a Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona i director d’acció social de Veolia, “cadascun dels projectes de ‘Territori social’ es construeix a partir del diàleg, les aliances i el treball conjunt entre Aigües de Barcelona, les administracions i les entitats del tercer sector, amb un objectiu comú: millorar l’ocupabilitat i la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat”.
L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha posat en valor la col·laboració interinstitucional i público-privada, “perquè en un moment polític, econòmic i social com l’actual generem oportunitats i qualitat de vida per a tothom. Iniciatives com aquesta són del tot necessàries per generar cohesió, convivència i benestar”.
Per la seva banda, l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, també ha destacat aquest exemple de col·laboració público-privada que “permet construir sinergies reals, eficaces i orientades a transformar els nostres barris, a dignificar les persones que hi viuen i a oferir-los oportunitats des de la proximitat i el treball comunitari. Projectes com aquest impulsen i donen valor a les polítiques públiques”.
Segons Balmón, “aquesta aliança es tradueix en oportunitats concretes per a la nostra ciutat, amb el projecte ‘Oficis: construint futur’, que posa a l’abast de joves la possibilitat de trobar itineraris laborals per al seu creixement personal i professional. Només des de la col·laboració, la corresponsabilitat i la creació d’aliances sòlides podrem afrontar amb èxit els desafiaments socials futurs i avançar en la igualtat”.
Impulsar el benestar i la cohesió a través de l’acció social i comunitària
Els dos projectes s’alineen amb el Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona (2024-2027), que prioritza la redacció i implementació de projectes transformadors, la reducció de les desigualtats, la cohesió territorial i comunitària i la implementació de l’Agenda 2030. Les iniciatives es desplegaran en el marc del programa ‘Barris i comunitats: motors de transformació social’, impulsat per la corporació per a la intervenció sociourbana en àrees urbanes complexes de la província de Barcelona amb l’objectiu de reduir desigualtats i promoure la cohesió social.
Amb una inversió acumulada de més de 20 milions d’euros, el projecte s’ha desplegat en barris de 20 municipis on es produeixen situacions de vulnerabilitat i de reproducció intergeneracional de la pobresa. El programa reforça el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal (espais públics, comunitats veïnals, equipaments municipals, etc.) i posa les persones i l’eix social al centre de la intervenció pública.
Per la seva banda, Aigües de Barcelona, companyia del grup Veolia, consolida amb el programa ‘Territori social’ un model de responsabilitat social de col·laboració público-privada que actua sobre barris en situació de vulnerabilitat cronificada, prioritza l’empoderament de persones i comunitats, i aporta recursos i expertesa complementaris als municipis. A través d’aquest programa, s’han impulsat projectes als municipis de Montcada i Reixac i Sant Boi de Llobregat i, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat. Ara, amb la signatura d’aquests convenis, s’hi afegeixen també Gavà i Cornellà de Llobregat. ‘Territori social’ forma part dels programes d’acció social d’Aigües de Barcelona, que el 2025 van beneficiar més d’11.000 persones amb més de 60 iniciatives socials desplegades de la mà de 46 entitats socials a 13 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Salut i Benestar” i número 10 “Reducció de les Desigualtats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.