La falta de previsión y de orientación deja a 1.600 alumnos sin plaza de FP

La asignación de plazas de formación profesional es cada comienzo de curso una cuestión polémica. A pesar de que el Departamento de Educación ha garantizado la continuidad en los estudios de los alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato, el cierto es que cada año hay alumnos que querrían cursar algún ciclo formativo que se quedan sin la plaza que deseaban. Este año 1.600 alumnos catalanes esperan plaza con el curso empezado, a pesar de que hay 14.603 vacantes. El problema es que estas vacantes son de ciclos con muy poca demanda y, al contrario, los que tienen mucha no tienen suficientes plazas. Esto, según los sindicatos, tiene que ver con la falta de prospección —de un análisis exhaustivo de la oferta y la demanda— y con la falta de orientación de los alumnos, que no tienen suficiente información para encaminarse a las opciones con más salidas laborales, que son las que tienen más plazas.

La consejería argumenta que la oferta de plazas se trabaja con el tejido productivo del territorio, es decir, que se ofrecen plazas a cada ciclo según la demanda del mundo empresarial. Por lo tanto, en Lleida hay mucha oferta de grados relacionados con el tratamiento del aceite y menos de otras familias profesionales. Fuentes del departamento insisten que la oferta no se puede diseñar según los deseos de los estudiantes, porque si así fuera, muchos se encontrarían sin trabajo una vez acabado el ciclo, puesto que el mercado no los podría absorber. Aun así, según la consejería siempre se ofrece al estudiante que no ha obtenido la plaza deseada otra opción de la misma familia. Lo cierto, no obstante, es que hay muchos estudiantes que no pueden acceder a los estudios que querían y desaparecen del sistema.

El FP es una de las asignaturas pendientes de Simó, puesto que registra una gran tasa de abandono escolar / ACN

Los sindicatos acusan a la consejería de falta de previsión

A pesar de los argumentos de la consellería, los sindicatos consideran que no hay una prospección adecuada. “Se tiene que hacer un estudio de qué necesita cada territorio y adecuar la oferta, pero esto también implica que cualquier persona pueda conocer con antelación qué plazas se otorgarán en cada ciclo formativo”, asegura Jesús Martín, responsable de FP de la UGT. Martín asegura que el sistema no ha sido capaz de prever y adaptarse al aumento de demanda de plazas de FP de los últimos años y esto, junto con la carencia de prospectiva, ha causado un “desajuste” que se ve en cada inicio de curso. “¿El Departamento dice que ya lo están haciendo? Solo lo están trabajando de cara en el próximo curso”, asegura Martín.

El responsable de FP de CCOO, Xavier Pérez, coincide que la prospección no es la adecuada porque el departamento no hace el seguimiento de aquellas personas que habían solicitado plaza y cuando no la obtienen “desaparecen” del sistema. “Hay mucha gente que desiste cuando no obtiene la plaza que quiere o la de una familia profesional parecida y acaban no matriculándose. Esta gente desaparece del sistema porque la consejería no hace seguimiento y esto impide una correcta previsión para el año siguiente”, explica. Se refiere al hecho de que si se hiciera este seguimiento se podría saber si, de cara en el siguiente curso, convendría abrir más grupos de determinados ciclos o estudiar la apertura de nuevos centros.

“Sabemos que es un tema complejo y que el departamento no puede hacer un ciclo para cada familia profesional y en cada comarca, pero lo que decimos es que se tiene que estudiar cómo darles alternativas”, asegura antes de ironizar que un estudiante que quería cursar enfermería no puede acabar haciendo mecánica porque es el único ciclo donde hay plazas.

El consejero de Trabajo, Roger Torrent, con alumnos de FP / ACN

La falta de orientación dificulta la elección de determinados ciclos

Otro problema sistémico del FP es la falta de orientación, a pesar de que el 27 de marzo el Gobierno catalán firmó un acuerdo con los miembros de la comisión rectora en el que se comprometía a publicar de manera urgente el decreto de orientación. “Los ciclos que tienen poca demanda se tendrían que promocionar más para que los estudiantes los conocieran y los tuvieran en cuenta a la hora de elegir”, explica Martín, que lamenta que la Generalitat “no se lo está tomando con la urgencia que corresponde”. “Otra manera de llenar estos ciclos poco demandados sería convalidar la gente que ha estado en el SOC en una serie de unidades formativas para que se animaran a continuar estudiando en estos grados”, añade.

Por su parte, Pérez coincide que hace falta mucha más orientación durante toda la ESO para que cuando lleguen a cuarto los alumnos tengan más claro hacia donde quieren ir. “Hay una serie de profesiones con buenas condiciones laborales y mucha demanda empresarial y con pocos estudiantes que las quieran estudiar”, lamenta. Un plan de promoción de estas profesiones podría impulsar los ciclos más abandonados y ofrecer alternativas.

La propia consejera de Educación, Anna Simó, admite que hay “mucho campo por correr” en cuanto a la orientación, pero por ahora no hay concreciones del Departamento en este aspecto. Habrá que esperar al decreto de orientación que se publicará antes de acabar el año y que llevará más orientadores en los centros. “Todo el mundo quiere ser DJ, pero no hay suficientes puestos de trabajo. Lo que hay es mucho campo por correr en la orientación para ofrecer alternativas a los alumnos”, dijo la consejera en una rueda de prensa para explicar la asignación de plazas de la FP por este curso. En este sentido, Simó dijo que la consejería está “en una buena línea”, pero que habrá que “esperar a las magnitudes presupuestarias” para tomar decisiones y “priorizar la orientación”.