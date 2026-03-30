Bases legales para el sorteo de billetes de La Grossa de Sant Jordi 2026

Primera – Ámbito objetivo

Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) organiza la promoción comercial El Món y te acerca a La Grossa de Sant Jordi, con la finalidad de obsequiar a cada uno de los 10 ganadores de esta promoción con un billete del número 01714 de la lotería de La Grossa de Sant Jordi 2025.

Los premiados de este sorteo podrían ganar cincuenta mil euros (50.000,00) en caso de que el número de este billete resultara ganador del primer premio y hasta dos millones de euros (2.000.000,00) en caso de que coincidiera el número de este billete y la serie con el premio extraordinario del sorteo de La Grossa de Sant Jordi que se celebrará el día 27 de abril de 2026.

Segunda – Ámbito subjetivo y forma de participación

La participación está abierta a todas las personas, mayores de edad, que hagan un comentario en la página oficial del sorteo de Instagram de El Món mencionando a dos personas:



https://www.instagram.com/elmondiari/

El registro de los participantes se hará mediante la herramienta Easypromos.

Para poder participar, los interesados deberán utilizar un perfil de Instagram auténtico y ser seguidores de la página de Instagram de El Món.

El periodo durante el cual los usuarios podrán participar es el comprendido entre los días 1 de abril a las 12 h y 8 de abril a las 12 h, ambos incluidos, de 2026.

Tercera – Sorteo

El sorteo se realizará el mismo día 8 de abril de 2026 mediante la herramienta Easypromos. Los participantes deberán comprobar el mismo día 8, si son ganadores mediante el enlace que se publicará en las redes sociales de El Món.

Editora Singular Digital 2GR SL con razón social: Faraday 131, local 1 -08224 Terrassa (Bcn) se reserva el derecho de declarar desierto el premio de esta promoción comercial, en caso de imposibilidad de adjudicación de este por cualquier causa.

Cuarta – Premio

Cada uno de los participantes que resulten ganadores del sorteo que se realizará el día 8 de abril de 2026 obtendrá 1 billete de La Grossa de Cap d’Any del número 01714.

El premio es personal e intransferible.

Los ganadores serán contactados por mensaje privado del Instagram de El Món para recoger el billete por la redacción de El Món, c/Caballero, 58 local, 08014 Barcelona en horario de 10 h a 14 h, hasta el día 24 de abril a las 14 h.

En caso de no poder recogerlo la persona ganadora, podrá venir a recoger el número un representante con papel firmado por la persona ganadora y/o núm. DNI.

Quinta – Condiciones y límites de participación

No pueden participar en esta promoción:

• Personas menores de edad.

• Personal adscrito a la Editora Singular Digital 2GR SL

• Personal adscrito a entidades colaboradoras de la Editora Singular Digital 2GR SL

• Personas relacionadas profesionalmente con esta promoción comercial, o con la publicidad de esta.

Las personas que deseen participar a través de Instagram deben facilitar a Editora Singular Digital 2GR SL a través de la página de fans de El Món en IG un perfil de usuario activo y real de Instagram con el cual se les pueda identificar.

Sexta – Protección de datos de carácter personal

Editora Singular Digital 2GR SL se reserva el derecho a utilizar el nombre y los apellidos de los participantes y del ganador, con fines publicitarios y sin que por este motivo estos puedan formular ninguna reclamación.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos serán incorporados a un fichero de participantes en promociones del cual es responsable Editora Singular Digital 2GR SL. La finalidad de la recogida de los datos es gestionar las inscripciones de todos los participantes en la presente promoción comercial.

Mediante la participación en esta promoción comercial los participantes prestan su consentimiento para el tratamiento de sus datos. El participante en esta promoción podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad mediante escrito dirigido a Editora Singular Digital 2GR SL Faraday 131, local 1 -08224 Terrassa (Barcelona)

Séptima – Red de comunicaciones

Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red de comunicaciones (telefónica, de cable, internet, etc.) que impida el normal desarrollo de la promoción comercial por causas ajenas a su voluntad y, especialmente, por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o de pérdida de informaciones no imputables a esta.

Octava – Aceptación de condiciones

Todas las personas participantes en esta promoción, por el solo hecho de participar en ella, aceptan las condiciones que la rigen y el criterio y la decisión que la Editora Singular Digital 2GR SL adopte sobre cualquier cuestión que se derive de ella.

Novena – Otras estipulaciones

Estas bases son accesibles a través de la aplicación Easypromos que estará alojada en el Instagram de El Món. Editora Singular Digital 2GR SL se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente promoción en cualquier momento, e incluso de anularla o dejarla sin efecto, siempre que concurra causa justificada. En estos supuestos Editora Singular Digital 2GR SL se compromete a comunicar en la página de fans de Instagram las bases modificadas o, si procede, la anulación de la promoción, de manera que esta información sea accesible a los participantes.