Dani Alves y Joana Sanz han iniciado el proceso de divorcio tras unos años de relación muy tormentosos. La modelo canaria se quedó a su lado cuando lo encarcelaron, sorprendentemente, y le dio su apoyo en medio del escándalo que provocó que una chica de 23 años lo denunciara por agredirla sexualmente en una discoteca de la zona alta de Barcelona. En el programa del corazón de TVE han asegurado que el motivo principal de esta separación sería el giro religioso que ha dado el brasileño. Que el exfutbolista haya dicho que solo Jesús le ha dado amor recientemente ha hecho estallar a su exesposa.

En el texto, Dani Alves explica cómo su paso por la prisión supuso un antes y un después en su vida y asegura que fue precisamente entre rejas donde encontró a Jesús y, con él, una libertad que hasta entonces no había experimentado. Un relato que no ha gustado nada a Joana Sanz, quien ha querido recordarle que ella también estuvo a su lado cuando buena parte de su entorno le dio la espalda: «Qué descaro el tuyo, de decir públicamente que la única que se quedó fue Jesús«, empieza.

Profundamente decepcionada por la forma en que su exmarido ha explicado aquella etapa, no ha dudado en arremeter contra él en una respuesta que también ha compartido a través de sus historias de Instagram. La modelo asegura que dejó su propio dolor en segundo plano porque consideraba que él estaba pasando por una situación aún peor: «Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en una situación peor y no era capaz de negarte ese aliento de tranquilidad que te daba cuando te contestaba las llamadas. Te visité a pesar de encontrarme en la otra punta del mundo y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían», recrimina.

La ex del futbolista carga contra él en un comentario público | Instagram

Joana Sanz arremete contra Dani Alves, a quien acusa de ser un desagradecido

Además, Joana Sanz reprocha al exfutbolista que también renunció a pasar fechas señaladas con su familia para estar a su lado: «Te acompañé en Navidad, a pesar de poder pasarla con mi familia. Gasté mi dinero para pagar tus cuentas y tus deudas», añade con enfado.

Y es que la modelo también ha querido recuperar algunos de los momentos más dolorosos de su relación y asegura que, a pesar de todo lo que hizo por él, Dani Alves le habría pedido que se las arreglara sola: «Todo eso después de que me destrozaras y, encima, me dijeras que me las apañara sola«, denuncia. «Tú me echaste y me apartaste para ponerte a ti mismo por delante, cuando eras la última persona del planeta que debería haber recibido apoyo o bondad», continúa el comunicado.

En la última parte de su escrito, Joana Sanz insiste en el hecho de que continuó al lado del brasileño cuando otras personas de su entorno desaparecieron. La canaria considera especialmente injusto que ahora él hable públicamente de soledad y de cómo encontró en la fe su principal apoyo, sin reconocer todo lo que ella hizo por él: «Todos aquellos a quienes mantenías te dieron la espalda, y a mí, que ni siquiera me tuviste que pagar nunca un vuelo para ir a visitarte, me recompensas con esta ingratitud en público. Tardé en darme cuenta, pero más vale tarde que nunca«, concluye.

Dani Alves, mientras tanto, sigue aplaudiendo públicamente la paz que le ha dado Jesús: «Viví 40 años preso, pero fue en la cárcel donde verdaderamente fui liberado. Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que, por fuera, podía parecer libre, pero que por dentro tenía cadenas. Y fue precisamente en la cárcel donde conocí a Jesús. Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver».

Joana Sanz pone a la venta la ropa de Dani Alves | Instagram

Ante esto, la modelo reacciona con un vídeo que evidencia aún más su enfado: «También vendemos el armario del exmarido, que lo cambiaremos por un armario para Julieta«. La hija que tienen en común, que acaba de celebrar su primer aniversario, sufrirá desde el medio un divorcio que parece que será complicado.