Sofía de Grecia puede caer mejor o peor, pero nadie puede negar que siempre ha mantenido una buena cara aunque por dentro estuviera llorando en silencio. Los desprecios públicos que ha sufrido por parte de su marido han sido constantes y humillantes, con la larga lista de infidelidades que han ido filtrándose en la prensa con el paso de los años. Ella, sin embargo, ha mantenido la compostura en los actos oficiales y, aunque parezca mentira, continúa oficialmente casada con el rey emérito español. Todas sus amistades han acabado confirmando, en algún momento u otro, que los monarcas llevan vidas separadas desde hace muchos años. La coraza de la griega ha sido fuerte, pero Pilar Eyre ha querido recordar ahora uno de los pocos episodios en que mostró que toda esta situación le hacía daño.

Nos situamos en 1997, en una de las muchas visitas al Zoo de Madrid que ha protagonizado Sofía. Apasionada de los animales, los periodistas que se habían congregado sabían que verían a una reina entusiasmada en uno de sus actos preferidos. La sorpresa fue mayúscula cuando la vieron llegar “pálida”, “demacrada” y “con ojeras” si hacemos caso al recuerdo de la cronista catalana. En una columna de la revista Lecturas, explica qué pasó aquel día y por qué no pudo disimular la tristeza en esa ocasión. El causante, como muchos podían sospechar, Juan Carlos.

Han pasado muchos años, pero dice Pilar Eyre que aquella escena, vista con perspectiva, ha adquirido un significado especial. Aquel día, la monarca habría recibido una noticia dolorosa sobre las infidelidades del marido, en medio de los rumores que comenzaban a circular sobre su relación con Bárbara Rey.

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La visita al zoológico que demostró cómo estaba Sofía realmente

Hacía poco más de un año que José María Aznar había llegado a la presidencia del Gobierno español y en Madrid crecían los comentarios sobre unas presuntas compensaciones económicas a personas del entorno del rey Juan Carlos. La situación comenzó a complicarse cuando Bárbara Rey denunció que habían entrado a su casa y le habían sustraído documentación personal relacionada, según afirmó, con personas influyentes del Estado. La vedette había mantenido una relación con el entonces monarca, un asunto que durante años había estado rodeado de discreción. La posibilidad de que aparecieran pruebas de esta relación hizo crecer la expectación mediática, por supuesto.

Hasta entonces, los aspectos más delicados de la vida extramatrimonial del Borbón habían quedado al margen de buena parte de la cobertura pública. Ahora, sin embargo, la situación parecía a punto de cambiar. La información podía acabar llegando a los medios y, con ella, también se podía hacer visible el sufrimiento que Sofía habría arrastrado durante años en el ámbito matrimonial. Sabino Fernández Campo, que entonces ejercía como jefe de la Casa del Rey, decidió poner a Sofía al corriente de los rumores que circulaban y advertirle que podían acabar trascendiendo públicamente. La noticia habría sido especialmente dura para la reina, que había mantenido una actitud discreta a pesar de las reiteradas informaciones sobre las infidelidades de su marido.

Los testimonios que se han recogido sobre aquella jornada describen a una reina diferente de la habitual: “Llegó pálida, demacrada y con ojeras”. La monarca intentaba mostrar interés por las explicaciones, pero su abatimiento no pasó desapercibido. Los presentes, según lo que explica Pilar Eyre, se sorprendieron de verla tan apagada.

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Cuando la vieron llorar, se dieron cuenta de que algo pasaba. Una trabajadora del zoológico se acercó a Sofía con un cachorro de Schnauzer. Ella lo tomó en brazos y lo abrazó con afecto, hasta que acabó preguntando si se lo podía llevar a casa. Cuando llegó el momento de marcharse, Sofía no quiso separarse del pequeño perro y cuentan asistentes a ese día que estaba tan emocionada que no podía contener las lágrimas.

Solo quedaban un par de días para que estallara la bomba del posible chantaje a Bárbara Rey para evitar la difusión de las fotografías de su aventura con Juan Carlos. Para Sofía, por supuesto, el caso representaba también una exposición pública de una situación matrimonial dolorosa. Ella continuó como si nada y, ahora, tantos años después, mantiene la misma estrategia. De puertas afuera, nada parece alterar su papel institucional.