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Cap de semana inestable con sol, nubes y lluvia
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Jose Díaz
Jose Díaz
13/11/2026 09:01

El fin de semana en Cataluña se prevé con cambios destacados entre viernes y domingo. Durante la jornada de viernes dominará el cielo despejado o poco nublado en casi todo el territorio catalán. A pesar de ello, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) señala que crecerán nubes bajas por la mañana en el oeste de la depresión Central, prelitoral central y sur y en la Cataluña central que dejarán el cielo medio o puntualmente muy nublado y al final de la mañana también crecerán nubes en el extremo nordeste de Cataluña.

Unas nubes que pueden dejar lluvia aunque sea débil e intermitente en la vertiente norte del Pirineo hasta media mañana. Donde también se esperan chubascos hasta final de la mañana es en el cuadrante nordeste que pueden ser débiles o moderados que pueden ir acompañados de tormenta. En cuanto a la cota de nieve esta bajará a los 2.000 metros en la vertiente norte y rondará los 2.300 metros en el resto. Estas lluvias y nubes harán que la temperatura sea ligeramente o moderadamente más baja.

De las nubes al sol

La jornada de sábado todavía estará más nublada en el Pirineo y Prepirineo occidental, y en el norte del Empordà, donde estará muy nublado o puntualmente cubierto mientras que en el resto del país el cielo quedará medio nublado y durante la tarde se puede compactar en el tercio oeste del país. Unas nubes que se espera una precipitación débil e intermitente a lo largo del día en el Pirineo y Prepirineo occidental aunque las cantidades que se pueden acumular serán escasas y localmente poco abundantes. Estas nubes y la lluvia no impactarán de forma destacada en las temperaturas, ya que tanto la mínima como la máxima serán similares o ligeramente más bajas.

El domingo, en cambio, la situación comenzará a cambiar y el cielo solo quedará poco nublado durante casi toda la jornada aunque se espera que crezcan nubes en las primeras horas del día en el oeste y la depresión central que dejen el cielo muy nublado y que al final del día la nubosidad aumente de oeste a este. La lluvia también saldrá, mayoritariamente, de la ecuación y solo se espera precipitación débil e intermitente en el tercio oeste y al final del día en la mitad oeste que dejarán cantidades escasas o localmente poco abundantes. La temperatura será similar o ligeramente más baja en general.

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