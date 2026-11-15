El grupo de Arbúcies Remei de Ca la Fresca vuelve a sacudir la escena con el EP Mesures extraordinàries (Bankrobber, 2026), con cuatro canciones inéditas que funcionan como revulsivo para su directo, que han presentado este viernes en Razzmatazz. La banda del Montseny también da un paso adelante en su trayectoria con este nuevo material, ya que asume por primera vez la producción propia de estos temas, con un sonido marcadamente más eléctrico y anglosajón. En esta entrevista con El Món, Xantal Rodríguez y Artur Piera reflexionan sobre el compromiso político de sus letras, pero también tratan el peso del algoritmo, la presión de las redes sociales y la realidad de intentar vivir de la música desde el corazón del Montseny.
Habéis grabado el EP Mesures extraordinàries con cuatro canciones nuevas. ¿Era urgente sacar este material?
Artur Piera: Nos pusimos nosotros mismos esta fecha límite. Era una urgencia para nosotros, una manera de renovar el directo porque acabas cansándote de ti mismo.
Xantal Rodríguez: Y sacar cosas porque, como nos lo hacemos todo en casa, teníamos mucho material acumulado, y pasado un tiempo ya no nos gustaba… Sacar las cosas te ayuda a dejarlas ir, y a pasar a la siguiente pantalla para compartirlas.
¿Este material responde a un momento vital o a la necesidad de estar nuevamente en escena?
XR: Teníamos una fecha importante en el horizonte, que era la de Razzmatazz, y queríamos presentar algo. Teníamos la idea de un disco, pero veíamos que no llegábamos; por eso optamos por el formato de EP como medida extraordinaria, ya que inicialmente no estaba previsto. Hacía dos años que tocábamos las mismas canciones –algunas incluso antes de sacar el disco– y entrabas en un aburrimiento de piloto automático. Hacer temas nuevos te obliga a estar más concentrado, a recuperar el riesgo y a romper la monotonía del directo. El año pasado ya queríamos sacar cosas. De hecho, uno de los temas ya lo teníamos hecho de entonces, sin la letra definitiva. Somos un poco impulsivos, aunque a ratos también demasiado reflexivos, dependiendo del día.
¿Estas cuatro canciones son el hilo conductor del disco?
XR: De momento no queremos hablar de disco, porque a estas alturas tampoco estamos haciendo ninguno. Si tuviera que salir el año que viene, ya lo tendríamos que saber. Simplemente, tenemos cosas guardadas y tenemos que ver si salen, cómo hacemos el rompecabezas o si seleccionamos todo esto para hacer algo nuevo. Como estas no han salido en formato físico, puede que si acabamos haciendo un disco y conectan, salgan en el próximo disco.
Pero no tiene por qué.
No tiene por qué. Si estas canciones no tienen nada que ver con el disco, no lo haremos y quizás nos plantearemos publicar una edición física del EP.
Y hay un cambio en la producción: hasta ahora la habíais externalizado y ahora la asumís vosotros. ¿Por qué?
AP: Siempre hemos querido hacerlo todo nosotros. Tenemos un estudio, yo produzco y este es el primer disco que he mezclado yo también. Supongo que es una cuestión de experiencia, habilidades y herramientas. Al principio no tenía y ahora, después de cuatro o cinco años, sí que tengo. Siempre nos lo hemos grabado todo nosotros, pero a la hora de publicar necesitabas un profesional o un oído externo para resolver problemas técnicos para los que hasta hace poco no tenía las herramientas necesarias.
¿Esta libertad de autoproduciros se traduce en el sonido de las canciones?
AP: Sí, totalmente. Cuando trabajas con un productor confías en su visión, pero nosotros somos muy cabezotas, tenemos muy claro lo que queremos y ahora por primera vez sabemos cómo hacerlo. Esto te asegura que sale exactamente como deseas.
XR: Digamos que nos hemos ahorrado el trabajo de traducción que implica intercambiar ideas con un externo. Y ahora la vía es directa.
En este EP hay un cambio: ganan presencia las guitarras en detrimento de los sintetizadores.
XR: Todo esto ha coincidido con una época de no parar de hacer conciertos. Por primera vez, a diferencia de otros discos, pensábamos mucho en el directo, en temas que nos apeteciera tocar sobre el escenario. En el estudio siempre salen cosas más reflexivas con piano, pero luego tienes que ir de gira y quieres más caña. Por eso muchos temas grabados de una manera, en el concierto tendemos a hacerlas más cañeras.
¿La presencia de las guitarras es un reflejo de vuestro estado de ánimo actual?
XR: Sí, de un verano, primavera e invierno de muchos conciertos, mucho ir arriba y abajo y un ritmo frenético. Estas guitarras son el reflejo de eso.
AP: De tener ganas de darle caña.
¿Y también de grupos que habéis escuchado últimamente?
AP: Posiblemente.
XR: De hecho, la música de Ciao Remei la hiciste tú el año pasado, justo cuando habíamos descubierto a los Fontaines D.C., antes del disco de ahora. Aunque después los vimos en directo y tampoco nos fliparon tanto.
Romance?
AP: No, el rojo, el Skinty Fia. One también fue una inspiración para esa canción.
XR: En cambio, en Designed in the USA, Made in China la influencia de Rage Against the Machine es muy clara, y no porque lo escuchemos ahora, sino porque lo hemos escuchado siempre.
Es decir, que las referencias son anglosajonas.
XR: En este disco, sí. Veníamos de hacer cosas más aflamencadas, y al hacer este decíamos: «Suena muy yanqui», con una parte más anglosajona. Incluso en cuanto a ritmos, son todos compases de cuatro por cuatro, mientras que antes jugábamos más con otras variantes. Ahora ha surgido así, sin que signifique que tengamos que seguir siempre este camino.
Temas como Designing USA, Machine China y Festival del Mal cargan contra la globalización, el turismo de masas y los jets privados. ¿Cómo nacen estas reflexiones?
XR: Nacen del momento, de querer hablar de algo y acabar yéndose por las ramas debido a la situación global. Son todos los problemas que sufrimos colectivamente –por eso también hemos ido a una huelga–: no es solo el turismo, ni la vivienda, ni las escuelas, sino que todo está colapsando a la vez. Y si no lo está, estamos colapsando las personas. Se refleja en el disco porque es lo que vivimos y hablamos cada día, de manera que no habla de nada concreto y a la vez habla de todo.
Es el reflejo de un momento vital de la sociedad que vosotros, como jóvenes, también sufrís.
XR: Exacto. Tampoco es algo buscado; a veces me gustaría tratar un tema específico, pero no tengo las herramientas ni las habilidades para hablar de ello como querría. Así pues, sale de manera natural de las conversaciones en casa y de nuestra realidad cotidiana.
¿Ser una banda con una carga social y política os llega a pesar?
XR: A ratos. El año pasado, antes de empezar, incluso dijimos: «No haremos nada político esta vez, será todo diferente», y patapam.
AP: Pero al final, lo que te inspira es también lo que te enfada.
XR: Nos pasaba con el disco anterior, que sentíamos que nos preguntaban poco por la música. El mensaje es importante y lo entendemos, pero le dedicamos muchas más horas y esfuerzos a la parte musical. Aunque nos gusta que el mensaje tenga su importancia, pero creo que es directo y bastante evidente, y, en cambio, la música queda a veces en un segundo plano. Y eso, en algún momento, nos ha pesado. Así y todo, intentamos hacerlo huyendo del panfleto, buscando un enfoque más poético, metafórico y divertido.
Pero es más fácil no mojarse, ¿no?
XR: Depende de la época. Ahora vivimos en la era de la performatividad en Instagram, donde de repente pasan cosas al revés. Cuando se viralizó el tema de Palestina, muchos decían «Free Palestine», pero a veces parecía solo una manera de colgarse una medalla. Nosotros mismos teníamos una canción sobre Palestina y, a veces, pensaba hasta qué punto eso nos beneficiaba o si la gente aplaudía la causa o a nosotros. Genera una reflexión similar cuando anuncias que haces caridad, ya no deja de serlo. Pero mojarse cuesta porque sientes que te puedes cerrar puertas.
¿Os han cerrado puertas?
XR: Yo no lo he sentido, no tenemos constancia. La única vez que nos mojamos de manera más directa fue con el tema del agua en nuestro pueblo. El año pasado en el festival Cruïlla criticamos abiertamente a nuestro patrocinador, Vichy Catalan, y el vídeo se viralizó y tuvo mucho eco. Sabemos que después hubo reuniones y ya no son patrocinadores nuestros. Conseguimos remover algo, y lejos de cerrarnos puertas, el Cruïlla ha seguido contando con nosotros y mucha gente nos ha conocido gracias a aquello. Mojarse a menudo vale la pena por todo lo que puedes llegar a remover.
¿Qué peso creéis que tiene la música reivindicativa dentro de la escena catalana actual?
XR: Hay muchas maneras de ser reivindicativo. Fijémonos en el colectivo LGTBI: hay mucha música potente de esta temática liderando la escena. No podemos abarcarlo todo, cada uno canta lo que siente –nosotros no tenemos ninguna canción LGTBI–, y está bien que cada uno ocupe su espacio. Veo bandas jóvenes que expresan cosas o bien directamente en las letras o a través de las entrevistas. Nosotros venimos de escuchar grupos que no eran explícitamente políticos, como Antònia Font o el Petit de Cal Eril, de los cuales deducías ideas afines a las nuestras. Sin ir más lejos, Us estimo a tots igual, de Antònia Font es una canción de amor hacia los animales y ya te transmite un mensaje claro.
¿Os sentís extraños dentro del panorama musical catalán?
XR: Al principio más, porque desconocíamos totalmente el sector profesional y nos sentíamos un poco solos. Ahora ya conocemos a mucha gente. En cuanto a estilos, somos todos muy diferentes; la música es inmensa y Cataluña pequeña, lo que facilita hacer cosas variadas. Quizás en el ámbito más mainstream no encontramos tanta gente afín, pero en las escenas locales hemos descubierto grupazos con los que nos sentimos hermanados.
Hablabas antes de Instagram. ¿Cómo vivís la esclavitud de las reproducciones y de los algoritmos en las redes sociales?
XR: Estos días estoy haciendo tareas de promoción en Instagram, pero me supera porque, sí que llega a más gente, pero te obsesionas con quién lo ve. Es cuando te das cuenta de todo el espacio mental que ocupa esto y hasta qué punto tengo que estar haciendo yo esto. Te harta porque pasas más horas haciendo de community manager que de músico. Y nos apuntamos a esto para hacer música. Puedes componer un tema excelente, pero sin videoclip muchos no llegarán; y si haces el videoclip y no haces un reel con subtítulos en Instagram, tampoco tendrá impacto. Con Festival del Mal lo hemos comprobado: sin la pieza audiovisual habría pasado más desapercibida. A pesar de todo, estamos cero obsesionados con las escuchas. Conocemos bandas con miles de reproducciones en la otra punta del mundo gracias al algoritmo –como nos pasó en Japón con Remei– que luego no conectan con el público en directo. Nosotros tenemos un público fiel en los conciertos, y con eso estamos más que contentos.
El EP incluye Chao Rémei, que funciona como una carta de dimisión…
XR: Esto lo escribió el mánager y ahora me lo preguntan en todas partes. En Marcel, de Bankrobber, hizo una descripción de la canción muy bien parida bajo el concepto de «carta de dimisión». Representa tener que acostumbrarte a un ritmo de vida con el que habíamos soñado, pero que conlleva este pequeño sentimiento de querer mandarlo todo a paseo para empezar de nuevo.
¿Os cansáis de las giras?
XR: A ratos. Hacemos muchos bolos por Cataluña y volvemos a dormir a casa, así que no es el mismo cansancio que el de quien se va fuera meses. Lo más duro es recuperar los ritmos normales después del verano, cuando acababas yendo a dormir a las seis de la mañana. Vas con el ritmo cambiado, pero nos gusta esta vida frenética.
¿Estáis preocupados ante las elecciones del 29-N y de la situación política actual?
AP: Sí, preocupa.
XR: A mí no me preocupa, les debería preocupar a ellos. Llevamos mucho tiempo con la narrativa de «qué miedo lo que nos viene» y la estamos retroalimentando. El miedo, que lo tengan ellos. Viendo las manifestaciones y las acampadas, tengo la sensación de que somos muchos más los que queremos vivir en paz y con todos los derechos y con una calidad de vida digna para todos. Ellos son una minoría de friquis, un poco cortos, que ven a alguien carismático como Sílvia Orriols o Santiago Abascal como si se tratara de un líder religioso. A mí miedo no me da. El mal que nos acecha es superior a los partidos políticos, gobierne quien gobierne.
¿El miedo es lo peor que se puede tener?
XR: Totalmente. Estoy cansada de que la izquierda reproduzca constantemente este miedo; la rabia de la gente en la calle debería hacer tener miedo a los gobernantes. Y no al revés.
AP: Le debe preocupar a todo el mundo para ir a votar, no por una cuestión de miedo, sino de responsabilidad.
Con el EP habéis presentado también el documental Pero antes de eso habrá sed, sobre la explotación del agua en Arbúcies. ¿Cómo os involucrasteis en esta lucha?
XR: Empezamos a raíz de la canción Mal de muntanya, que hablaba de eso porque somos de Arbúcies y el agua está muy presente allí. Pero ves año tras año cómo las fuentes se secan y los bosques van perdiendo el clima húmedo. Nos preocupa porque es parte de nuestra riqueza y de lo que nos gusta de vivir allí. Durante la sequía se impusieron restricciones a la ciudadanía y a los campesinos, mientras las empresas embotelladoras no sufrieron ninguna limitación. El debate es profundo: ¿de quién es el agua del subsuelo que se apropia una empresa privada comprando unos terrenos? Es una guerra a escala mundial. Igual que se privatiza todo, se quiere privatizar el agua. Esto pasa con el agua potable y con el agua de red, pero con el agua embotellada también pasa y es un gran generador de plástico. Solo nos acordamos de este problema cuando hay sequía extrema. A raíz de la última crisis se creó el colectivo Aigua Clara d’Arbúcies para pedir la derogación de la Ley de Minas, que permite que todo esto pueda seguir siendo así y nos hemos vinculado porque, al final, vivimos allí y lo sufrimos de primera mano.
¿Las administraciones hacen algo al respecto?
XR: La respuesta típica del Ayuntamiento es que estas empresas dan empleo, pero ¿qué tipo de trabajo, no? Normalmente suelen ser contratos temporales precarios. Hay mucha opacidad tanto por parte de las corporaciones como de la ACA. Debería hacerse un estudio hidrológico público e independiente de los acuíferos, porque los únicos informes existentes los pagan las mismas embotelladoras y responden a sus intereses. Intuimos que la situación de los acuíferos es alarmante porque estas empresas no paran de perforar nuevos pozos en busca de agua.
¿El hecho de vivir en Arbúcies, aislados de la gran ciudad, determina vuestra manera de hacer música?
XR: Evidentemente, el entorno condiciona lo que tú haces. El estudio de grabación está en medio de la montaña, y la música se impregna de esta oscuridad y frondosidad del bosque. Son paisajes idílicos, pero a la vez fríos, duros y hostiles en ciertos momentos, y eso se traslada al sonido.
¿Cómo ha sido llevar vuestra música y vuestras letras en catalán a escenarios anglosajones como Londres, Leeds o Manchester?
AP: Muy positivo, porque descubres que la barrera del idioma te la pones tú mismo. El público disfruta de la música y ves que puedes ir a cualquier parte.
Y conectar cantando en catalán.
XR: De hecho, si actúas en Manchester, tanto les da que cantes en catalán o en castellano. Incluso aquí nos ha pasado que algún extranjero nos diga que no entendía nada, pero que le había cautivado la energía de la música. Tenemos la limitación que nos han inculcado desde Madrid respecto al catalán, pero hay que romperla. Hoy en día, en muchos estilos la letra importa poco y cuenta más la sonoridad global. El catalán no debería ser un impedimento para traspasar fronteras, y menos hoy en día porque, si te interesa, tienes herramientas para traducir la letra.
¿El concierto de Razzmatazz es un punto y aparte de cara a un futuro disco?
Continuaremos haciendo conciertos, ya que no funcionamos con una estrategia rígida de disco-gira-disco, sino que vamos componiendo sobre la marcha mientras continuamos actuando. Necesitamos los conciertos para vivir económicamente. Los discos y las reproducciones digitales no dan ingresos directos; el merchandising ayuda a cubrir gastos y el resto proviene de proyectos paralelos de grabación. Al final, tenemos la suerte de pagar un alquiler barato en Arbúcies; vamos muy justos, pero somos felices.