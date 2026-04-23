Maria Bohigas: «El mayor atractivo del oficio de editar es como ir al casino»

Maria Bohigas es elegante. La palabra es seria. Sobre todo, cuando se aplica a una elegancia indudablemente francesa. Es una elegancia en la ropa, en el cabello, en la mirada y en el gesto. Es la misma elegancia plateada, de edad, que despliega la abogada Olga Tubau. Es, también, una elegancia intelectual, que no es arrogancia de ninguna manera, aunque algunos lo piensen. Una elegancia limpia de siglos de ilustración y revuelta. Republicana.

Maria Bohigas decidió hace años comprar toda la editorial que su abuelo, Joan Sales, el autor de Incerta glòria, articuló durante el franquismo más hostil y abrasivo. Club Editor ha mantenido su genio. “Publicamos a los autores que nos sobrevivirán”, proclaman ahora. Sales defendía: “los libros también son un arma”. Las armas se fabrican en los talleres. La editorial de Bohigas es ahora una orfebrería, donde cada autor obtiene una atención casi obsesiva. “Como un grabador con un pintor”. La relación de la editora con el texto, con la exploración de la letra y el autor, no es de este tiempo. Ella dice que publican para el futuro. Ojalá el futuro no sea tan idiota como el presente y sea merecedor de ello.

¿Qué significa ser editor?

Significa procurar vender libros.

En primer lugar.

En primer lugar. Es la obligación que tenemos. Debemos conseguir que los lectores compren las obras que tenemos para leerlas. Esa es la primera obligación de todas. Y la otra, asegurar su perennidad y difusión. Es decir, que tengan una vida larga, que no se descataloguen, que no desaparezcan de las librerías. Y, por otro lado, que lleguen a un público lo más amplio posible. No solo en el idioma en el que han sido escritas, sino en otros.

Obligación complicada, esta. Sobre todo, teniendo en cuenta las obras que se publican en catalán y en castellano y que cada día podrían llegar por centenares a las librerías.

Es un trabajo permanente. Es decir, en el oficio de editar hoy día, con la hiperproducción que hay, que no se corresponde en absoluto con lo que el público quiere y puede absorber, debes dedicar tanto esfuerzo –o quizás más– a la comunicación de los libros y a visitar libreros, a defender tu trabajo, a explicarlo, a acompañarlos, a darles argumentos, porque es evidente que ellos no pueden tratar esta cantidad completamente astronómica, si quieres, de novedades que enfrentan. Por lo tanto, el trabajo de difusión cada vez es más estratégico.

Les toca ir de librería en librería… ¿Eso lo hace usted misma?

Debes ir de librería en librería, sí. En Club Editor tenemos un jefe de comunicación, que se llama Marc Montull, que hace un trabajo muy fino, y los editores, que somos yo y Alejandro Dardik –somos dos en esta editorial desde 2013–, que lo reforzamos. Hay momentos del año en que también hacemos visitas a libreros. Todos los editores del mundo lo hacen, ¿eh? Es algo muy característico nuestro. Si miras el coche de un editor, siempre está lleno de ejemplares, porque va dando vueltas como un viajante de comercio. Esa es una realidad del mundo del libro.

No veo yo al señor José Creuheras, de Planeta, con el coche cargado de ejemplares y visitando librerías…

No, no. De acuerdo. Pero, bueno, yo te hablo desde la edición independiente. No te hablaré de los grupos, porque es otra manera de trabajar.

Hay escritores que piden un editor que no sea un impresor. Es decir, alguien que no se dedique solo a recibir el original y a imprimirlo. ¿Es importante para usted editar? Es decir, fijarse en el original e intentar mejorarlo? En el sentido de…

En el sentido de diálogo con el autor, sí. Es la parte que más me gusta. De hecho, es la parte que hace que tenga ganas de hacer este oficio, porque es realmente la que encuentro más rica, la que encuentro más fascinante, la que encuentro más juguetona, la que encuentro más sorprendente. Cada autor es una aventura diferente. ¡Cada libro de cada autor es una aventura diferente! Es una parte del oficio en la que no hay repetición. Es realmente escuchar a un autor y procurar acompañarlo bien. Es una parte mágica para mí. Cada editor tiene su predilección. Hay quienes son cazadores, a quienes lo que les entusiasma es ese momento en que ¡aaaaah!, atrapan esa presa y dicen: “¡Ya es mía!”.

Eso era Miquel Alzueta cuando hacía de editor.

Alzueta…, sí, Alzueta decía “esta presa será mía”. Pero diría que aún disfrutaba más jugando a servir al público. Era un campeón absoluto y un gran atrevido, alguien que cambió los métodos. Me parece que realmente esa era su vocación. Después hay editores que están más seducidos, como te lo diría, por el trabajo del texto. Y por el trabajo con el autor. Ese momento aún inestable en que una obra está terminada, pero aún la puedes pulir, trabajar, todavía la puedes llevar más lejos de alguna manera. Eso, yo lo encuentro enormemente divertido.

Eso lo hacían mucho Jaume Vallcorba e Isabel Martí. Son dos grandes referentes.

¡Claro! ¡Mucho! Citas a dos editores que hicieron un gran catálogo, que tuvieron un peso muy importante en lo que leía el público. Es más bien tranquilizador porque quiere decir que, si haces este trabajo, los libros van más lejos. Ahora, a veces no estoy segura, ¿eh?, te tengo que decir…

Pero eso de enfrentarse a un autor y decirle cómo debe ser su texto…

No les dices cómo debe ser. En absoluto.

Cómo mejorarlo, entonces.

No. Yo no lo practico así. Lo que hago es, de alguna manera, confiar en mi lectura. Tomar mi lectura como herramienta, ¿eh?, sabiendo que es la mía y que otro miraría otras cosas. Pero es la que puedo poner a disposición de los demás y comentar muy en detalle cuáles son los momentos en los que te detienes. Que te detienes en el sentido de encontrar problemas. Y entrar a analizar las cosas que ves allí. Es decir, transmitir tu lectura correctamente al autor para que él pueda verificar si eso que te pasa es lo que quiere o no. Por lo tanto, no es en absoluto decir cómo debería ser una novela. Hay agencias literarias especialmente que dicen: “Esta novela es demasiado triste, debes suprimir este personaje porque no funcionará”. No. No hablamos de eso. Hablamos de otro trabajo. Hablamos de otro trabajo que es realmente en el fondo intentar impregnarte de lo que crees que el autor ha buscado. Por cómo lo ha hecho, por los personajes que ha trabajado, por el estilo que ha cultivado… Y entrar en su proyecto para llegar a su objetivo mejor.

“El autor debe entender que no ejerces una voluntad contra la suya, que estás poniendo tu oficio al servicio de su arte”

Eso solo lo deben soportar mejor los autores noveles. Los veteranos, con un cierto ego bien afilado, no se deben dejar decir según qué… Debe ser difícil establecer ese diálogo con un autor consagrado.

Y con los principiantes, según cómo, aún más, porque el ego se disciplina. Y los buenos autores consagrados han domesticado su ego y se ponen al servicio de sus libros. No son sus libros los que se ponen al servicio de ellos. Es peor un autor novel que un autor consagrado en este trabajo. Porque de alguna manera se puede sentir vulnerado. Es natural. Es más inseguro también un autor novel. Por lo tanto, que entre alguien opinando sobre lo que ha hecho lo hace temblar. Y ahí es donde debes encontrar una manera de hacerlo que no sea agresiva, que no sea intrusiva… Debes ser el artesano. ¡El autor, para ir bien, debe sentir que tú estás a su servicio, que no estás contra él. Que no ejerces una voluntad contra la suya, que estás poniendo tu oficio al servicio de su arte. Como un grabador con un pintor. Es exactamente la misma relación.

«Sí que ha pasado con un escritor que constatáramos que no nos entendíamos y lo debes dejar ir» / Anna Munujos

¿Le ha llegado a pasar que en una de estas relaciones el autor se haya enfadado, haya cogido su novela y se la haya llevado?

No. Pero sí que ha llegado a pasar que constatáramos que no nos estábamos entendiendo y que, por lo tanto, no íbamos a conseguir trabajar juntos. Eso pasa. Y se debe aceptar que el trabajo que has hecho, pues mira, era improductivo y lo debes dejar ir.

¿Es usted capaz de renunciar a una buena novela porque no se aclara con el autor?

He renunciado a la potencialidad de una buena novela.

Y la ira de los escritores que le traen una novela y que usted les dice que no les interesa, ¿la persigue?

Si quiere que le diga, no lo sé. No me preocupo mucho. Diría que no, pero no estoy segura.

¿Tiene una lista de escritores con quienes está a gusto y otra con quienes no lo está tanto?

No. Tampoco son tantos, de escritores, en nuestro catálogo. Debe pensar que es un catálogo contenido. Es decir, de autores que estén hoy día trabajando en lengua original, en catalán, están Eva Baltasar, Blanca Llum Vidal, Eva Piquer, Antònia Carré-Pons, Marc Cerdó, Sebastià Perelló, Joan-Lluís Lluís, Eduard Olesti… Me dejo a alguno seguro.

“La relación con los autores siempre siempre siempre es un momento de cortejo, casi te diría que erótico”

Unos diez, había contado yo…

Son diez. Diez es muy contenido. Cuando lo piensas, diez es un grupo pequeño de artistas. Y te tengo que decir que cada uno de ellos es un mundo, cada uno de ellos tiene una manera de trabajar peculiar, que debes descubrir para adaptarte. Hay quienes debes tener mucho más tacto, porque tiemblan más interiormente y lo último que deseas es hacerlos sentir inseguros. Eso es algo que se debe evitar absolutamente con un artista. Pero siempre siempre siempre es un momento de cortejo. Es que casi te diría que es un momento erótico. Un momento de seducción mutua precioso, porque en el fondo te estás entregando y el otro, también.

Si una novela fracasa en las ventas contra todo pronóstico, contra lo que usted había pensado, ¿insiste de nuevo con el autor?

[Resolutiva]. ¡Sí!

Aunque sea perdiendo dinero.

¡Sí! Si creo en ello, sí. Sin duda. Es que debemos hacerlo, porque, además, en el caso de nuestra literatura tiene las proporciones que tiene. Cuando encuentras a una persona que es buena piensas: “Mira, quizás no funciona ahora, pero…”. Mira, ahora te lo digo, El mar, de Blai Bonet, cuando se publicó, éxito de crítica, tanto como quieras. ¿De público? ¡Cero! Y mira qué novela es. Eso no lo debes perder nunca de vista. Hay novelas que serán leídas una generación más tarde o dos, pero debes cuidarlas para que sean leídas más tarde. Hay muchas novelas en catalán que serían buenas si se hubieran trabajado mejor y, por lo tanto, no sobreviven al paso de su época. ¿Por qué? Porque el estilo cojea, porque el tono no está, porque no se encontró la voz… Y eso es lo que debemos evitar. Debemos trabajar los libros pensando que no nos dirigimos solo al público de ahora. La literatura es algo que tiene otro tempo.

Eso es una mezcla entre la alquimia y la arrogancia.

¡Exactamente! [Ríe]. Lo dices muy bien. Hay una parte presumida, pero al mismo tiempo no puedes omitirlo. Realmente, los libros, los textos, tienen una esperanza de vida mucho mayor que nosotros. Es de desear que sea así. Y en ese sentido, procurar que el autor haya ido tan lejos como podía con ese libro es asegurarte que, aunque no pueda tener un gran éxito hoy, lo pueda tener mañana. Y yo te puedo decir que trabajo un catálogo –el que había construido mi abuelo– que, de libros así, los hay.

“No sé si dentro de diez años los que salgan del bachillerato serán capaces de leer una novela catalana a secas, pero en la duda debo creer que sí”

Hoy día las nuevas generaciones se forman con la pantalla, con el impacto rápido y la lectura larga inexistente. Pensar cómo serán los nuevos lectores de aquí a una, dos o tres generaciones, es muy atrevido. Eso es pensar que no habrá cambios, que todo continuará igual, y seguro que los habrá. Y ahora no nos los podemos ni imaginar.

En parte estoy de acuerdo. Hay una parte de mí que piensa que realmente la relación con el lenguaje verbal –no ya escrito, no ya literario, sino verbal– está transformándose con una rapidez, que no sé si dentro de diez años los que salgan del bachillerato serán capaces de leer una novela catalana a secas. No lo sé. Tienes razón, pero en la duda, debo creer que sí.

Hay un libro muy bonito de una mujer que se llama Júlia Viejobueno, que publicó Montse Serra [Vibop edicions] y que se llama Quedar-se al tros. Es la experiencia de una hija de campesinos que decide que, en lugar de ir a hacer su vida a la ciudad, después de haberse preparado para ser una artista, se convierte en heredera de su padre, que es un campesino que tiene un terreno en las faldas del Montsant. Y ella en este libro te transmite muy bien que tiene la casi seguridad de que el ejercicio de este oficio como lo hace ella está condenado a la desaparición, pero eso no quita que tenga sentido practicarlo. Porque, de todas maneras, el futuro es tan incierto… Lo que desaparecerá y lo que no es tan improbable que lo adivinemos, que… Tú decías alquimia y arrogancia… No es arrogancia, es un acto de fe. La fe es presuntuosa…

¡Todavía peor!

Sí, es un acto de fe. Y te tengo que decir, que, si nos pusiéramos, encontraríamos argumentos, porque el libro… El libro siempre ha sido… Cuando piensas en qué es leer un libro, mucha parte de lo que asimilas es una parte que realmente construyes tú. El grado de comprensión que tienes es algo que… podríamos discutir hasta qué punto es producto de una comprensión fiel de la letra del texto. Quién sabe si desde una relativa incomprensión de ese lenguaje no puede haber grandes lecturas. No lo sabemos.

En fin… por lo tanto, los riesgos se multiplican.

Los riesgos, los tenemos todos. Bueno, todos, no. Todavía falta que suba un gobierno de extrema derecha. Entonces sí que estaremos servidos.

Habla de editoriales pequeñas, independientes, pero, ¿y los grandes grupos? Todavía no sé cómo son capaces de editar tanto y tanto, y sobrevivir con estas bolas inmensas que hacen… ¿Cómo pueden imprimir tanto y tanto papel sin venderlo?

En realidad, por Sant Jordi se debería hacer un gran artículo sobre los impresores. Porque en este negocio fomentamos una salud industrial bastante considerable.

“Un librero que decide purgar sus estantes te puede devolver un libro que publicaste hace diez años”

Los impresores están en Polonia…

Depende de quién. Yo, si me preguntas sobre los grupos, te tengo que decir que no tengo gran cosa que responder que no sea explicar esa mecánica, que es una mecánica que poco o mucho todos los editores practican, pero que en los grupos es especialmente aguda y provoca calamidades. El mundo del libro es un mundo comercial muy extraño. Nosotros producimos libros y los libreros los compran no al editor, sino a algo que se llama distribuidor. Todo eso lo sabes, pero no está de más explicarlo. El librero no compra en firme. Compra unos libros, pero siempre tiene la posibilidad de devolverlos si no los ha vendido. Tú imagínate que eso funcionara en el campo del vino, de la ropa, de la alimentación… Es impensable. Puede pasar que un librero que, por ejemplo tiene una factura que no puede asumir ese mes, decida purgar sus estantes y empiece a hacer devoluciones a los editores. Te puede devolver un libro que publicaste hace diez años.

«No hay plazo para que el librero te pueda devolver un libro» / Anna Munujos

No hay un plazo a partir del cual ya no puedan devolver un libro?

No lo hay. Por lo tanto, es un sistema de pistón. Los libros van del editor hacia el distribuidor, del distribuidor hacia el librero, del librero hacia el distribuidor y del distribuidor hacia el editor. Es un movimiento de vaivén. ¿Por qué publican tanto los grandes grupos? Porque precisamente vender libros es difícil, mientras que colocar novedades al mismo tiempo que enfrentas devoluciones, eso puede hacer funcionar el negocio. Tú detienes la palanca de la edición y dices: “Ahora, devolución general”, y habría muchas editoriales que se hundirían.

Pero no lo entiendo. El editor tiene un gasto –funcionamiento, plantilla, derechos del autor, producción industrial…–, si no se ve compensado por ingresos de libros vendidos, ¿cómo se puede mantener toda esta cadena?

Aquí también hay un reportaje que valdría la pena que hicieran, que es ir a preguntar a los editores cuál es el precio medio de inversión para hacer un libro. Porque una de las estrategias de muchos editores –y no de los grupos específicamente, pequeños y grandes– es restringir al máximo el gasto de un libro. Según cómo lo hagas, un libro es un objeto muy barato. Si lo comparas con la mayoría de productos industriales, cuesta cuatro reales. Si haces una sola corrección, si no trabajas el texto y no lo editas, si simplemente usas un programa de maquetación prácticamente automático y además, te las ingenias para cobrar subvenciones, el negocio es magro, pero ahí está.

En muchas ediciones de bolsillo, al cabo de cuatro días el papel se ha amarilleado y las páginas han quedado sueltas por la encuadernación es de pan remojado en aceite de colza…

Sí, exacto, juegas con todos esos factores. Un libro puede ser un objeto que te rompes la cabeza para saber cómo lo amortizarás y no hay solución, porque el trabajo humano implicado superará las ventas, pero también puede ser algo hecho de manera bastante expeditiva y a un coste relativamente razonable.

¿Dónde imprimen ustedes?

En la Torre de Claramunt, en Romanyà Valls.

Aún imprimen en Cataluña. Conozco a muchos editores que se decantan por alternativas lejanas más baratas.

Nosotros no lo hacemos, en primer lugar, porque la relación de trabajo es excelente. Algo que es importante para nosotros es eso. Es cómo trabajas, con la gente con la que trabajas. Por motivos que te diré que son tan cordiales como ideológicos. Y de trabajar a gusto.

Aunque sea más caro.

Sí. Claramente. Y trabajar con gente que ves que su equipo está a gusto trabajando ahí. Uno de los pocos terrenos en los que aún tenemos una incidencia las personas es precisamente en el trabajo, cómo trabajamos con los demás. A mí eso me parece primordial.

En 2005 usted compró Club Editor a Planeta. Club Editor había sido de su abuelo, el escritor Joan Sales… ¿Es fácil recuperar un sello editorial autónomo de la garganta profunda de Planeta?

Era un caso especial. No es que Club Editor hubiera pasado a ser propiedad de Planeta, sino que Planeta controlaba el 50 %. Era un caso especial, un montaje que venía de la asociación de mi abuela con Miquel Alzueta y con Columna, que fue absorbida después por Planeta. Si no, creo que no nos habríamos podido salir. Por otro lado, eso se hizo en un momento que era justo antes de la operación de compra de Grup 62. Por lo tanto, en un momento en que, sí, tenían Columna y Columna era una parte no nada despreciable de la constelación de Planeta, pero aún no tenían el propósito de incidir fuertemente en la edición en catalán. Fue una casualidad. Una casualidad de llegar en un buen momento.

El interés de Planeta por controlar editoriales pequeñas y luego mantenerlas con vida propia pero asistida es inmenso…

No sé si mi abuela era una persona que… cómo te lo diría? tan poco de inclinarse y tan poco de ceder, que perdieron la paciencia. Podría ser. Sabes que ella fue el pararrayos un poco de esta historia. La cosa fue de la siguiente manera: ellos nos dijeron: “Miren, el funcionamiento actual es aberrante”. Tenían toda la razón. Había una empresa que no producía. Y nos propusieron: “Una de dos. O compramos sus participaciones o compran nuestras participaciones”. Fue así. Finalmente, yo compré el 50 % de Columna, en manos de Planeta, y el 49 % de mi abuela. Me quedé con todo.

¿Y todavía lo paga?

Noooo. Hace mucho tiempo. [Ríe]. Hace mucho tiempo que esta editorial da beneficios. Si no, mal. [Baja la voz]. Te tengo que decir que fue todo por un precio bastante módico, ¿eh?

Ahora ha hablado de distribuidores. Hace un par de años hubo un gran sobresalto cuando Entredos Logistics, la distribuidora de Enciclopèdia y Les Punxes, se bloqueó por una falla general de su sistema. ¿Eso les perjudicó mucho?

Hombre, claro que nos perjudicó. Nos perjudicó a todos los editores y a todos los autores. Yo diría que Les Punxes cometió un error descomunal asociándose con Enciclopèdia. Pero Les Punxes ha sido una empresa que ha tenido suficiente salud para lograr remontar ese desastre. Y para no perder la fuerza y la capacidad que tienen. Pero hubo un período, que no fue de un curso entero pero sí bien de ocho meses, que tuvimos una disminución enorme. La cantidad de ventas que no se hicieron era aterradora.

Lo pudieron superar.

Sí. Siempre en la trayectoria de una editorial hay por lo menos, qué te diré yo, dos quiebras de distribuidoras. Los argentinos te dicen que una vida humana son tres grandes crisis económicas grosso modo, que debes volver a empezar de cero. Yo diría que los editores debemos pasar por un par.

Los norteamericanos dicen que alguien que no ha superado tres crisis no es nadie.

Sí. Es que es cuando realmente comprendes cómo funciona la cosa. Y tienes la intuición de cuando pisas un terreno frágil y conviene ir con cuidado.

Y ahora ganan dinero.

Sí. Sí, sí, sí.

¡Uau! Hay quienes se conforman a menudo con hacer las paces…

No, no, no. A ver, este es un proyecto pequeño pero que tiene una ambición alta. Tengo diez autores y de esos diez hay una que se puede dedicar a escribir. No está mal, ¿eh? Ese es el objetivo.

“Seamos serios, para hacer una obra importante debes poder dedicarte a escribir”

Conozco pocos escritores en catalán que puedan ganarse bien la vida solo con sus libros…

Por eso. Al mismo tiempo no debemos renunciar a hacerlo posible porque, seamos serios, para hacer una obra importante debes poder dedicarte a escribir, aunque tengas un talento muy real o unas ganas muy grandes. Si resulta que la supervivencia te devora todo el tiempo de vida, no solo de trabajo, es imposible.

En Cataluña muchos autores siempre han combinado la literatura con el periodismo o con el articulismo. Empezando por Josep Pla y terminando con Sebastià Alzamora. Este es el caso también de alguien de su catálogo.

Yo, de periodistas, no tengo ninguno. No.

¿No?

Ahora lo estoy pensando, pero no. Se han ganado la vida de otras maneras. Y te tengo que decir que me gusta. Bueno, una cosa es dedicarse al periodismo político, como es el caso de Sebastià Alzamora, que es otro orden de cosas, las que piensa y las que escribe, y otra es dedicarse al periodismo literario. Eso es muy complicado.

Pues, Eva Pique lo hace. Y lo hace muy bien.

No es eso. Dirige una revista de cultura.

Ha sido y es una periodista cultural, entonces.

Pero justamente ella misma ha encontrado tiempo para escribir sus propios proyectos. Y eso no es fácil. Porque están muy al servicio de la literatura por otro camino.

Entonces usted propone al escritor catalán que se profesionalice y que con cada bostezo rompa una pared. Que pase más hambre que Garró, pero que consolide una obra potente…

[Ríe]. No le aconsejo nada, al escritor. Lo acompaño cuando me trae una pieza que valga la pena trabajar. Y por lo demás, evidentemente que no hay un solo camino y evidentemente que es una batalla muy complicada esta. ¡Muy!

¿Qué piensa de grandes empresas, como Abacus, que hacen de editores y a la vez de distribuidores y libreros?

Es difícil aquí hacer un plural genérico. Una cosa es Abacus. Y además, Abacus, ¿en qué época?

En la actual.

Hay el intento de construir algo que se llama alegremente un grupo, pero que no tiene para nada la escala ni de Penguin ni de Planeta, por supuesto, pero que sí, que sería una constelación de editoriales, un pequeño grupo en catalán y en castellano, respaldado en una red de librerías que, por otro lado, es una cooperativa que ofrece un descuento a lo largo de todo el año, que fastidia a los otros libreros… Tiene toda una serie de características bastante complejas. Hay que ver cómo definen el proyecto. De momento, simplemente están contribuyendo a producir mucho.

Pero no se siente agredida por Ara Llibres por el hecho de que ellos tengan una cadena de venta propia y más potente…

Para empezar, creen en algo en lo que yo no creo, que es que lo que necesita la cultura escrita catalana son precisamente empresas de tamaño medio dentro de la escala industrial y que pretendan justamente alcanzar otra dimensión. Una dimensión como la que habría tenido Edicions 62 in illo tempore. Olvidan que Edicions 62 sobrevivió después de tres rescates. Es decir, no era un proyecto viable. Por eso se tuvo que vender a Planeta. Pero si dices estas cosas, quedas mal porque en el fondo estás recordando que la cultura escrita catalana tiene la escala que tiene. Puede producir maravillas, pero es pequeña. Usar una herramienta grande para trabajar algo de escala… Hay muchas fábulas sobre esta cuestión, pero es algo bastante evidente.

“¿Cómo lo haces en catalán, si no tienes la masa de lectores que tienen y que justifica que tú bajas un precio porque multiplicarás los compradores?”

¿No puede haber en catalán un gran grupo editorial?

Mira, un grupo editorial grande, para ser grande, debe ser capaz de producir muchas cosas de muchos géneros. Muchos. ¿Qué estamos produciendo en catalán? ¿Tú ves que hacemos divulgación científica de manera sistemática? ¿Tú ves que hacemos cómic de manera sistemática? ¿Tú ves que hacemos novela de fantasía erótica o de erotismo fantástico –no sé cómo deberíamos llamarlo–? ¿Tú ves que estemos haciendo todo eso? ¿Tú ves que eso sea viable? Con dificultad hemos conseguido hacer novela negra. Es decir, son géneros que debes tener un público muy abundante para que te salgan los números. Piensa que estamos en competencia con el castellano. En castellano hay toda clase de oferta de bolsillo a doce euros. ¿Cómo lo haces en catalán, si no tienes la masa de lectores que tienen y que justifica que tú bajas un precio porque multiplicarás los compradores? Nosotros no multiplicamos los compradores nunca.

“Nosotros somos subsidiarios del castellano, nos guste o no”

Entonces estamos condenados de hecho a hacer un papel subalterno.

Pero es que se debe entender que eres una comunidad cultural, sociedad, país, nación, llámalo como quieras, que tiene siete u ocho millones de habitantes. Pregúntaselo a los noruegos. Pregúntaselo a los holandeses. Son subsidiarios del inglés, evidentemente. Y nosotros somos subsidiarios del castellano. Nos guste o no. Negar la realidad no es una buena idea para hacer proyectos. Se debe partir de la realidad. Usarla. Si quieres modificarla, trabajar con paciencia. Pero no puedes negarla.

Dice siete u ocho millones… ¿Venden libros en el País Valencià y en las Islas Baleares?

Muy pocos.

¿Se esfuerzan?

Nos esforzamos, nos esforzamos y vamos.

“Mallorca y Valencia son sociedades profundamente castellanolectoras”

¿Y no funciona?

No funciona. Son sociedades profundamente castellanolectoras. Valencia aún más que Mallorca, pero me parece que Mallorca ha entrado en las mismas condiciones. Es resistencial la lectura en catalán en Valencia y en Mallorca. Duele mucho, porque tienen una literatura preciosa y tienen buenos autores.

[Sonríe]. Quizás llegará un momento en que tendrán más autores que lectores…

¡Calla! [Ríe]. Es una de las cosas que duelen. Vas a Valencia y organizas un acto y puedes llegar a tener un público bastante precioso, porque, además, se hacen pocos, pero te tengo que decir y tú lo sabes mejor que nadie, que son, no bolsillos de público, es muy poquita gente. Dentro de esta poquita gente, hay quienes hacen maravillas y tú lo sabes. Los proyectos más ambiciosos que se hacen en la cultura catalana son valencianos. La editorial Afers, dedicada a la historia, es valenciana. La revista Mètode, que es valenciana, es la única revista de divulgación científica de verdad. La Universidad de Valencia ha hecho ediciones que son verdaderas joyas. Han trabajado con una mezcla de ambición, de savoir faire, de belleza, que piensas: “¡Es un prodigio!”.

¡Y de inconsciencia!

Y de inconsciencia, exacto. Una cosa es que seas utópico, ¡debes ser utópico!, eso que te decía antes, que los libros aún se lean dentro de cien años, pero no puedes ser contrario a la realidad. Eso no.

¿Le interesaría hacer best-sellers?

No te puedes dedicar a eso. A veces pasa que te sale uno, pero no lo habías previsto. No puedes prever ni los fracasos ni los éxitos. Es la gran gracia de este oficio. Es la mayor gracia de este oficio. Es como ir al casino. Es: “Voy a jugar. Yo creo en ello”. Y te estampas contra la pared. Y vuelves a empezar. Y de repente eso florece.

«No tengo talento para fabricar best-sellers» / Anna Munujos

Recuerdo una vez que José Manuel Lara me explicó cómo habían fabricado el fenómeno La catedral del mar…

Eso es otra cosa. Y eso debe ser muy emocionante también. Pero creo que sería muy mala. ¿Sabes? Cada uno tiene el talento que tiene y yo no tengo para eso. No tengo en absoluto ese olfato. Ese olfato de sentir cuál es la predisposición del público y ir a buscar, ir a jugar siguiendo la veta. Yo no sé hacer eso.

Quizás es más fácil cuando tienes un catálogo lleno de éxitos y has ido midiendo qué tipo de cuadrícula se debe hacer para convertir un libro en un éxito, qué buscan los lectores, con estadísticas fiables…

No es tan simple. Y eso es algo muy antiguo, ¿sabes? Hay esa novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, que trata mucho de periodistas y de editores y de poetas y de autores, en la que explica que es la época en que Walter Scott vende lo que no está escrito, y todos los impresores –porque entonces eran impresores– buscan autores que hagan novelas históricas al estilo de Walter Scott y lo ponen en la portada del libro. Y no les funciona. Fracasan uno tras otro. No puedes imitar. Imitar, no.

No digo imitar, sino averiguar cómo cuadrar la preferencia del público a partir de la propia experiencia.

Se llama, a eso, literatura de género. Y eso es lo que no existe en catalán, porque para hacer literatura de género necesitas una masa crítica de lectores muy superior a la que tendremos nunca. Es verdad que podemos ganar lectores desde el momento en que hay mucha gente en Cataluña que es catalanoparlante y que lee poco en catalán. Aquí sí que hay mucho trabajo por hacer que tiene que ver muy especialmente en cómo se forma la gente en la escuela. Aquí hay muchas cosas por ganar, pero por el resto somos una sociedad de menos de diez millones de habitantes. Eso condiciona perfectamente lo que podemos producir los editores.

“El modelo escolar que han parido en este país es absolutamente contrario a las humanidades, absolutamente contrario a la transmisión de un paisaje intelectual”

En la escuela se va retrocediendo…

Totalmente. Gravemente.

¿Qué ha pasado en la escuela que ha renunciado a formar lectores?

Yo diría que aquí hay un doble discurso, si quieres. O hay una doble realidad. Por un lado, no somos diferentes de los demás. No escapamos a la tendencia general del mundo, que es que en el fondo la vida interior, la reflexión, la expresión de lo que pensamos, no es ninguna prioridad para la enseñanza. Es más, ha desaparecido. Se automatizan las cosas, se fragmentan, no va en esa dirección. Y eso es el mundo, no es Cataluña. Pero al mismo tiempo en Cataluña hay todo un discurso que reivindica fuertemente una cultura. Y básicamente, una cultura que pasa por una lengua. Por lo tanto, la literatura tiene un papel para justificar unas ambiciones políticas. Entonces, por un lado, el modelo escolar que han parido en este país es absolutamente contrario a las humanidades, absolutamente contrario a la transmisión de un paisaje intelectual. Y se ha deshecho de ello. Y por el otro, la cultura es la palabra sagrada. ¿Cómo lo haces?

Yendo al psiquiatra.

Sí, sí, sí.

Porque hay una imagen colectiva sacralizada que es mentira…

¡Exacto! Ahora lo has dicho. Hay un espejismo. A veces me preocupa en este esfuerzo de continuar una editorial procurando que el trabajo que se hace en cada libro sea digno, sea suficiente, sea bien pagado… a veces pienso que estoy contribuyendo a un espejismo. Pero eso no se puede pensar. [Ríe]. Y tú como valenciano lo sabes muy bien.

El catálogo de la editorial. ¿Cuál es el criterio para aceptar a un nuevo escritor?

¡Qué difícil!… [Alarga la respuesta]. Que yo en el momento de leerlo tenga la sensación clara de que hay alguien que realmente está haciendo una obra, que está explorando, que hay un artista.

¿Cuántos originales rechaza al año?

[Casi lo susurra]. No te lo sabría decir. De verdad que no te lo sabría decir.

Usted tiene fama de muy exigente…

Sí, pero es que… En eso también la literatura es muy particular. Como usas algo que es patrimonio de todos, que es la palabra, recibes muchos originales de gente que es el primer libro que han escrito. Y te lo envían. Y te lo envían con una buena fe desarmante. Evidentemente, no podemos leer todo eso. Hay algo que es muy característico de la edición desde siempre, que es que los autores te envían cosas y muchos no reciben respuesta. Porque, si tuviéramos que responder a cada uno de los que nos envían originales, no haríamos otra cosa. Es como un diálogo de sordos. Es penoso, porque sabes que los autores…

Encontrarse en esta situación es complicado. Pero, por otro lado, no tiene vuelta de hoja. Porque, ¿qué debes hacer? ¿Contratar gente que lea? Para empezar, ¿estarás de acuerdo con su criterio? Para continuar, ¿te lo puedes permitir? No. No te puedes permitir pagar a lectores porque hay gente que ha escrito un libro para contarte algo que les ha pasado en la vida, sin preocuparse de saber si eso es legible o no. Está lleno de eso. Por lo tanto, tienes toda una avalancha de textos que en el fondo en otra disciplina no se darían. Por ejemplo, si tú eres un productor de música, no te encontrarías que alguien que acaba de aprender a tocar el violín venga a traerte una grabación suya. Eso no pasa, pero a nosotros nos pasa.

Los autores que de alguna manera te llegan por un canal, que ya han escrito, que ya han hecho cosas, que de alguna manera puedes decir: “De acuerdo. Entiendo un poco quién es la figura”. Aquí, sí. Aquí es cuestión de ver si congenias o no con ellos. Y a veces puedes tener respeto por una obra y saber que no debes asumirla tú. Porque no congenias lo suficiente. Pero ya te lo he dicho, para mí es clave ponerse al servicio del texto. Y cuando no congenias lo suficiente con una manera de escribir no harás bien a ese autor.

No le quiero la gracia de preguntarle, como a los niños, a quién quiere más, al papá o a la mamá. Pero, de todos los autores que tiene de aquí, de Cataluña, ¿de quién se siente más contenta por la apuesta y por el resultado?

[Suspira resignada]. Más contenta no tiene sentido. Si me preguntas por quién he apostado que ha dado más resultado, Eva Baltasar, evidentemente, que es una artista que me entusiasma. Tengo la suerte de que mi fabricante de best-sellers es una artista a quien admiro y a quien quiero. Tengo esa suerte. No es una herramienta al servicio de un negocio. No. De ninguna manera. Es más. Es una razón de ser y de trabajar. Es de las que me hace pensar que vale la pena continuar, ¿sabes? Pero después, por ejemplo, te diría que para mí, de los textos más importantes que he publicado, hay uno de Jaume Ferrer que se llama Unsex me! Hemos vendido 400 ejemplares. Es un gran libro. Es un libro demasiado doloroso para tener un público amplio. Esa es otra cuestión. Pero es un gran libro.

Cuando pienso en los míos, con tantas comillas como quieras, publicar a Sebastià Perelló es algo absolutamente para mí imprescindible y mágico. Es una obra difícil según los estándares que tenemos en general. Difícil quiere decir que reclama un lector que se implique en la lectura del texto. No quiere decir otra cosa que esa. Pero es mágico trabajar con él. Trabajar con Marc Cerdó, que también es un autor que aún no ha terminado de desplegar las alas, pero que yo tengo la esperanza de que lo hará, porque ya son tres novelas que ha publicado y son muy originales y muy buenas todas tres, es ver el viaje artístico de una persona.

Estas paredes [lo dice refiriéndose a las paredes de mi casa] me dicen que a ti esto es algo que te interesa y te fascina. Es fascinante. Son realmente exploradores. Los que son buenos son gente que, en el fondo, ellos mismos, si les preguntas qué hacen, no lo saben. Cuando te entregan un libro aún no lo saben. Y cuando empiezas a hablar con ellos quizás empiezan a darse cuenta. Y eso es muy especial. Dentro de la vida de los humanos la proporción de sueño, de espejismo, de ficción, es enorme. ¿Qué dirías tú que es? ¿El 95 %?

Ya que habla de fascinaciones, ¿nunca le ha fascinado intentar escribir?

No. Fíjate. No. Quizás porque lo vivo de cerca y me doy cuenta de que solo lo haces si no tienes otro remedio. Si en realidad no sabes vivir sin escribir. Yo sé vivir muy bien sin escribir. Es más, sé vivir bien sin leer.

Ahora sí que me sorprende.

Sí, sí, sí. Es más, si tuviera que reencarnarme en una época pasada, elegiría la época inmediatamente anterior al invento de la escritura. Me interesa más esa época en la que ya hay una gran elaboración que se transmite oralmente. La encuentro fascinante.

Como dicen en Valencia, en casa del herrero, zapatos de papel.

[Ríe mucho]. ¡Exacto!

Criterios para las traducciones de la editorial. Tiene pocos autores franceses: Victor Hugo, Guy de Maupassant, Charlotte Delbo, Marguerite Duras… Siendo como es de educación francesa, ¿cómo es que no ha apostado más por hacer de puente entre esta literatura y la catalana?

Porque en catalán debes ser generalista. Debes ir haciendo puertas de acceso diferentes a tu catálogo. No una sola. ¿Ves? Eso es una de las cosas que no podemos hacer en catalán: especializarnos…

A mí me ha sorprendido y me ha gustado el hecho de traducir y publicar a Patti Smith, por ejemplo.

¡Es magnífica!

Al lado de Tolstoi, Patti Smith…

¡Exacto! Es eso. Te tengo que decir que en eso la idea del banquete es bastante inspiradora. Tú no harás un banquete con todas las maneras de cocinar la lenteja que hay en este mundo. Es esta asociación de maneras de hacer, de puntos de vista, de estilos, de épocas, de lugares. Y decirlo en catalán. Y que el catalán deba adaptarse a todo eso. Y que deba cambiar para acoger todo eso. Para mí eso es muy importante. El vínculo con las palabras de mi lengua materna es primordial. Pero con la idea de que es un ser vivo modificable. El trabajo que hacemos puede modificar la lengua, la puede hacer más amplia o más estrecha.

“Mientras haya amores y desgracias habrá literatura, porque se deben contar”

Cuando lees a Tolstoi quizás llegas a la conclusión de que no tiene mucho sentido escribir nada más…

Eso es pensar la literatura como algo en sí misma. La literatura no es eso. Es algo que acompaña la vida de los humanos. Siempre. Mientras haya amores y desgracias habrá literatura, porque se deben contar.

Pero Tolstoi los explicaba mejor.

No. Yo diría que no los explica mejor. Tú dirías que los explica mejor que qué sé yo… ¿Tú dirías que explica mejor qué es una familia que Hervé Guibert?

No se dedicaba a eso…

Hablo de La muerte de Iván Ilich, donde está absolutamente presente la familia. Evidentemente, si debemos tratar grandes guerras, ahora mismo no tenemos una experiencia muy consistente para hablar de ellas. Tuvimos una literatura nacida de la guerra que produjo cosas formidables. Pero ahora hace bastante tiempo que lo que ocupa la literatura catalana es la vida civil. Y no solo la catalana, la europea también. Puedes pensar. Quizás falta que pasen cosas…

“El discurso político es un discurso mitificador y constructor de cosas que no son; la literatura es el reflejo de lo que es”

Mujer, si debemos tener una guerra para hablar de ella literariamente, quizás prefiero no tener literatura.

Estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo es verdad que es una literatura eminentemente civil la que producimos y la que produce Europa o, en todo caso, la parte de Europa que practicamos y que conocemos. Por otro lado, es muy importante dentro de una cultura la literatura. Es realmente la expresión de la vivencia de una sociedad. Un buen escritor es alguien que desde un lugar personal y original expresa un sentir que es el de muchos. Y eso es muy importante, porque es el contrapeso del discurso político, que es un discurso mitificador y constructor de cosas que no son. La literatura es el reflejo de lo que es.

Por eso ahora mismo la literatura de esta parte del mundo expresa un sufrimiento que no es tan crudo como en otros momentos.

De un sufrimiento que es muy íntimo y que tiene que ver con una forma… Ahora sí que está pasando algo que la literatura expresa y que comenzó a expresar antes de que el periodismo se ocupara de ello, por ejemplo, o antes de que lo hiciera la sociología. La literatura es como una especie de soldado que sale en reconocimiento. Ahora expresa este exilio dentro de la propia sociedad. Esta situación del que nota que no tiene lugar en su propia casa. Eso es algo muy presente en la literatura occidental y que retrata perfectamente una época. En ese sentido, la literatura es apasionante. Por lo tanto, no. No repetirás nunca.

«No manda el género, publico mujeres y hombres» / Anna Munujos

Cuando ustedes presentan la editorial en su página web hay un par de frases destacadas que me han llamado la atención. La primera: “No manda el género, sino la personalidad”. Usted es mujer. ¿No se siente llamada a reivindicar su género?

No, no, no. Publico mujeres y hombres. Sean autores, sean traductores, sean correctores. Trabajo con hombres y mujeres.

¿No da más facilidades a las mujeres para corregir siglos de dificultades?

No, pero es cierto que publico seguramente bastantes más mujeres que hombres. Sí, seguramente, si lo miráramos…

Pero es inconsciente.

Es inconsciente y estoy segura de que es la consecuencia de un clima general que agradezco. Porque es verdad que el paisaje literario se había construido tradicionalmente con una desatención muy importante hacia las escritoras. Y sobre todo, poniéndolas en un lugar que era como si de repente alguna mujer tuviera una especie de genialidad un poco inexplicable. Pero sin tomárselas en serio para pensar que podían ofrecer una reflexión consistente sobre una época, sobre su manera de construir una sociedad, sobre los tabúes, sobre las aspiraciones, sobre los engaños… Eso cuesta mucho aún hoy.

Lo consiguieron las trovadoras occitanas hace demasiado tiempo…

Sí, sí, sí. Bueno, Inglaterra también tiene una literatura absolutamente construida sobre la obra de las escritoras. Es algo muy curioso que yo no lo he pensado seriamente, pero que me llama mucho la atención. Ahora bien, en nuestro entorno ahora es un momento en que el paisaje literario se está reconstruyendo. Cosas que estaban ahí, pero de manera muy discreta, ahora resulta que son grandes montañas de la literatura. ¿Contribuir a ello? ¡Sí! Sin ninguna duda es algo que tengo ganas de hacer.

La otra frase dice que los prosistas son poetas.

Los buenos prosistas son poetas. Sí, sí. Un texto en prosa bien hecho es un texto que tiene la misma exigencia musical que un poema. Trabaja de otra manera, naturalmente. El tiempo es otro. Por lo tanto, hay cosas que tienen que ver con la condensación de la expresión que debes dosificar bien. Es un camino una novela. Pero el cuerpo físico de la palabra, la manera como dices las cosas… En el fondo cuando lees te estás diciendo las cosas a ti mismo en silencio. Por poco que te fijes te darás cuenta de que una frase compleja puede ser cristalina si se ha expresado bien.

Hay tantas ideas sobre esto. Josep Pla decía aquello de sujeto, verbo y predicado, y no venga con más rodeos, pero hay tantos escritores que se enrollan y se enredan… Eso de cristalina admite muchos cristales…

Cuando te digo cristalina… Es que eso de sujeto, verbo y predicado es como cuando se dice que Pla adjetivaba muy bien. Me parece ridículo.

¡Ep, lo decía él!

Me parece ridículo. Lo debía decir para burlarse de la gente y vio que eso calaba. Es evidente, Vicent, que eso era una broma de Pla. Adjetivar bien para describir a un escritor con la ambición que tenía él… Hay que ser muy papanatas para haber repetido eso durante generaciones y generaciones. Un escritor que trabaja bien es un escritor que trabaja con el oído. Que es consciente del peso de una palabra. Que sabe que, por ejemplo, si debes usar un adverbio, debes evitar que tenga seis sílabas contra el sustantivo, que es lo que manda, si tiene una sola. Es que son cosas casi de artesanía del sonido.

La artesanía del sonido varía con el tiempo también, con las costumbres, con las modas…

¿Sabes que… sí, pero tiene grandes leyes que son muy estables. No te las sabría anunciar. Jakobson las intentó enunciar y no lo logró. Pero están ahí, y por eso somos capaces de leer con emoción cosas tan remotas. Por eso podemos leer a Ausiàs Marc.

¡Uy! Tal como escribía, creo que ya no lo puede leer casi nadie.

¡Claro que sí! Profundamente.

¿Tal como escribía o en versiones actuales?

Eso da igual.

No, no da igual. Usted hablaba de artesanía del sonido. Si tal como él utilizaba esta artesanía solo lo pueden leer tres personas ahora…

Da igual. Te juro que da igual. De la misma manera que, mira, la mayor parte de nuestras lecturas son traducciones. Ahora, cuando haces la traducción, ten el mismo arte. Exígete la misma cosa, que no es simplemente la semántica. Es el cuerpo físico de las palabras.

“Nuestras traducciones son erráticas, pero después ves que los autores dialogan muy bien entre ellos”

Me he quedado sin preguntarle cuál es el criterio que utilizan para publicar a los autores traducidos… ¿Es una cuestión de gusto personal, de mercado?

No. En mi caso es un camino errático. Te lo confieso. Tiene que ver con los intereses propios, tiene que ver con las recolecciones que haces por el camino, con los colaboradores, que te sugieren cosas. Tiene que ver con todo eso. Es errático, pero te tengo que decir que, si lo miro a posteriori, pienso que dialogan muy bien entre ellos. Pero no te lo sabría explicar.

Porque responden a un criterio, aunque sea inconsciente, previo…

Lo supongo. Y a un camino. Y a un camino cultural.

Club Editor se monta en el año 55. Lo hacen Xavier Benguerel y Joan Sales, que era su abuelo. Grandes enamorados de la novela, querían publicar buenos textos actuales y luego recuperar grandes clásicos… Usted se mueve dentro de los mismos parámetros.

De alguna manera. Asumir un catálogo así era importante. Así de bonito, así de constitutivo de una cultura. Eso te obliga a perpetuarlo.

Su abuelo fue autor, sobre todo, de una gran novela, Incerta glòria. Usted hablaba antes de desplegar las alas. Sales las desplegó de una manera deslumbrante con esta obra.

Sí y no. Porque, en realidad, la primera edición de Incerta glòria, si lees las cartas a Rodoreda, le explica que no hay manera de agotarla. Y cuando ella le dice: “¿Qué estáis escribiendo?”, él le contesta: “No sé qué debo escribir si aún no hemos terminado de vender la primera novela”.

Porque es muy difícil juntar el alma creativa con la empresarial…

Totalmente. En ese sentido, el inicio de Club Editor era un proyecto que se llamaba El Club de los Novelistas en el que un grupo de novelistas se ponía al servicio de un proyecto común. Muy rápidamente fueron saliendo del barco porque básicamente prefirieron dedicarse a su obra. Algo absolutamente comprensible. El que quedó embarcado fue mi abuelo. Pero yo no te diría que abrió las alas de repente. En cuanto a la primera edición de Incerta glòria, costó una barbaridad vender los 3.000 ejemplares que había hecho. Una verdadera barbaridad. En realidad, el que le hizo abrir las alas ¿sabes quién fue? Lara. En la época en que creó el premio Joanot Martorell, que concedió en aquella época a dos libros antes de cerrar, porque se dio cuenta de que el negocio no le acababa de funcionar, y que fueron Incerta glòria y El carrer de les camèlies. El que realmente abrió las alas a Incerta glòria en este país fue Lara y eso es de las cosas también que… ¿verdad que queda mal decir hoy día? Pues, está bastante bien recordarlo.

¿Considera que es la gran novela en catalán de la guerra española?

En catalán y en castellano, sí. Sin duda.

¿Todavía se vende?

No es como Rodoreda. Estamos muy lejos de este tipo de fenómeno de entusiasmo, de identificación colectiva por una obra, muy lejos, pero es una novela que… Hubo un punto en que volvió a suscitar un enorme interés, que fue cuando la reeditamos, diría que en 2008. Entre 2008 y el momento en que salió la película de Agustí Villaronga fue una época en que hicimos bastantes ediciones. Y en que hubo un verdadero descubrimiento de esta novela por parte de generaciones de lectores que no habían oído hablar de ella nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Desde entonces la cosa se ha calmado, porque de alguna manera ese es el problema. Mi abuelo escribió esto. Y cuando es una obra sola, ¿cómo haces para ir alimentando la curiosidad del lector? No puedes estar