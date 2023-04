Diez escritoras catalanas de más de 40 años para este Sant Jordi

Sant Jordi se acerca y después de recomendar diez escritoras catalanas menores de 40 años, El Món ha seleccionado diez representantes de las que tienen más de 40. Entre ellas, están Eva Baltasar, Tura Soler, Gemma Ruiz y Maria Barbal, que en los últimos años ya han recogido los frutos de su trabajo con libros muy reconocidos. Este Sant Jordi 2023 buscan continuar con su éxito y hacerse un lugar en el ranking de los más vendidos de la jornada, entre los cuales habrá como novedad el retorno de Eva Piquer a la novela.

1. Eva Piquer

Piquer (Barcelona, 1969), periodista de larga trayectoria y directora de la revista cultural Catorze , asociada a El Món, ha vuelto a la narrativa después de dos décadas de silencio con la novela Aterratge (Aterrizaje, en la traducción al castellano) , un éxito de ventas. La novela guía a los lectores por tres itinerarios: el primero relata un aterrizaje de emergencia por una tormenta de hielo en Islandia, el segundo es el viaje de la narradora a este país el 2019 y el último relata el dolor de la narradora por una «catástrofe» personal y las vías que encuentra para reconstruirse, el aterrizaje emocional posterior a «todo aquello». La obra ha llegado a las librerías solo dos meses antes de Sant Jordi y ya es un éxito, por lo cual se espera que esté entre los libros más vendidos de la fiesta.

‘Aterratge’, de Eva Piquer

2. Eva Baltasar

El fenómeno Eva Baltasar (Barcelona, 1978) continúa arrasando las librerías a pesar de que la última entrega de su exitosa trilogía, Mamut, ya tiene más de un año. Con Permagel , Boulder y Mamut, Baltasar se ha consagrado como una de las voces más potentes de la literatura catalana. En ellos, explora los deseos de tres mujeres muy diferentes que han conseguido hacerse un lugar entre las preferencias de los miles de lectores que ha conseguido capturar con su prosa.

3. Tura Soler

Tura Soler (Santa Pau, Garrotxa, 1963) es una de las escritoras catalanas más leídas gracias a obras como El pantà maleït (A orillas del pantano, en la traducción al castellano ), que recrea narrativamente el crimen del pantano de Susqueda donde dos jóvenes, Marc y Paula, murieron asesinados en agosto de 2017. La novela recoge el trabajo de Soler investigando el crimen para el diario El Punt Avui y lo expone con claridad y rigor. Pero este año Tura Soler tiene también una novedad editorial: Sense càstig . Deu crims impunes , una compilación de relatos de true crime escrito a cuatro manos con Jordi Grau. Los dos han trabajado como periodistas de sucesos en las comarcas gerundenses durante décadas y este libro es uno de los resultados.

4. Fàtima Llambrich

La periodista de TV3 Fàtima Llambrich (l’Ametlla de Mar, 1980) logró un gran éxito con su libro Sense cadàver, donde recogía la historia de Ramón Laso, condenado a treinta años de prisión por un doble homicidio donde nunca se encontraron los cadáveres. Llambrich convierte en literatura los hechos que descubrió cuando investigaba para TV3 y se reunía con Laso en la prisión. Una lectura totalmente recomendable para adentrarse del género policial.

5. Gemma Ruiz

La periodista de TV3 Gemma Ruiz (Sabadell, 1975) ha sido la primera mujer en conseguir ganar el premio Sant Jordi en casi una década con Les nostres mares. El libro pretende ser un homenaje a las mujeres que dejaron de lado sus sueños para formar una familia, tal como exigía el sistema patriarcal instaurado durante la dictadura franquista. En una entrevista publicada en El Món, Ruiz reivindicaba el papel de las mujeres de la generación de su madre y reclamaba que los hombres de la misma generación lo lean para ser conscientes de los privilegios que tuvieron sin ni darse cuenta.

6. Anna Ballbona

La escritora y periodista Anna Ballbona (Montmeló, 1980) dio los primeros pasos en la literatura con su novela Joyce y las gallinas , finalista del premio Llibres Anagrama 2016. Después publicó los poemarios La mare que et renyava era un robot (Premi Amadeu Oller 2008) y Con ill de gàbia (LaBreu, 2012). Posteriormente, volvió a la novela con No soc aquí, premio Libres Anagrama de Novel·la, una novela muy vendida que, a pesar de hacer tres años que se publicó, continúa teniendo tirada.

7. Gemma Lienas

La escritora del popular libro El diari vermell de la Carlota , Gemma Lienas (Barcelona, 1951), es una de las voces más reconocidas de la literatura catalana. Explora en sus obras la sexualidad, la violencia, la maternidad, el feminismo, la prostitución… Todos con una visión de género que caracteriza su escritura. Lienas es una escritora muy prolífica que casi veinte años después de arrasar con la serie de los diarios de Carlota, continúa en las librerías. Su última novela, La rebelión de las chicas , ha sido todo un éxito.

8. Maria Barbal

La autora de Pedra de tartera, Maria Barbal (Tremp, 1949), debe estar obligatoriamente en una lista como esta por su influencia en el mundo de la literatura catalana. Barbal ha sido reconocida internacionalmente por su obra y, en especial, por los libros del ciclo del Pallars: Pedra de tartera (1985), Mel i metzines (1990) y Càmfora (1992). Pero también destacan en su trayectoria Camins de quietud (2001), País íntim (2005), En la pell de l’altre (2014) i Tàndem (2021). La última novela que ha publicado aspira a ser, de nuevo, una de las más vendidas de Sant Jordi. Se trata de Al llac (Columna), un libro que la crítica ha descrito como una «obra maestra» y «una gran joya literaria».

La autora de ‘Al llac’, Maria Barbal / Pere Francesch

9. Laia Perearnau

Laia Perearnau (Barcelona, 1972) es la autora de El secret de l’església del Capmort (2014) y coautora de los libros infantiles El Superiaio y Martina en el mite d’Ícar y El Superiaio i la Martina en el mite de Cronos . Después de vender muchos ejemplares de estos tres libros, vuelve a publicar de la mano de Columna con la esperanza de cautivar a los lectores este Sant Jordi. Su última novela, Francesca de Barcelona , nos transporta a la capital catalana en 1382, donde una chica de 15 años ayuda a su abuela a hacer de comadrona con la esperanza de conseguir ser cirujana, una profesión reservada a los hombres. La novela narra la quimera de la joven para introducirse en este mundo de hombres.

10. Imma Monsó