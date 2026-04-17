Ni espardenyes ni sandàlies planes: les falques florals d’El Corte Inglés que estilitzen i són comodíssimes

Ho hem tornat a fer. Just quan pensaves que les tendències d’aquest estiu 2026 ja estaven escrites, El Corte Inglés ha tret del seu arxiu un disseny que ens ha transportat directament als anys 90. La nostàlgia no té límits, i aquesta vegada ve en forma de plataforma.
No parlem d’una sabata qualsevol, sinó de la resurrecció de les falques novanteres que totes vam portar en el seu dia i que ara tornen amb un aire renovat. És aquell calçat que et permet guanyar centímetres d’alçada sense que els teus peus pateixin les conseqüències de l’asfalt ardent.
El que ha sorprès les redactores de moda és com El Corte Inglés ha sabut copsar l’essència de l’artesania en una peça de gran consum. No és només moda; és una declaració d’intencions per a les que busquen alguna cosa més que un accessori passatger al seu armari.
Pell de primera i brodats que marquen la diferència
La clau de l’èxit d’aquest nou model rau en la seva fabricació. Enfront de les opcions de plàstic o materials sintètics que inunden el mercat, aquí manen la pell d’alta qualitat i els detalls fets amb cura. El tacte és suau, s’adapta al peu des del primer minut i, el més important, no provoca rascades.
Però el que realment et farà aturar l’scroll són els seus brodats artesanals. Uns detalls ètnics i florals que decoren la pala de la sabata, elevant-la a la categoria de peça de disseny. És aquell toc “boho-chic” que transforma un look avorrit en l’estilisme més comentat de la terrassa.
La falca, d’alçada mitjana-alta, està dissenyada amb una inclinació anatòmica. Això significa que el pes del cos es reparteix de forma equitativa, evitant aquell dolor punxant al metatars que sol aparèixer després de dues hores d’esdeveniment. És la comoditat absoluta envuelta en tendència.
Un petit secret de la Gema: aquest calçat és el company ideal per als vestits llargs eivissencs o les faldilles satinades. Crea un contrast visual que estilitza la cama de forma espectacular, especialment si tries el to cuir natural que combina amb tot.
El fenomen viral que buida els centres comercials
La notícia ha corregut com la pólvora als grups de WhatsApp. El motiu? La seva relació qualitat-preu. Trobar una falca de pell amb aquest nivell de detall per sota del que marquen les firmes de luxe és una oportunitat que la nostra butxaca no pot deixar escapar.
En les últimes hores, les unitats disponibles a la web d’El Corte Inglés han començat a baixar perillosament. Les talles 38 i 39, com sempre, són les primeres a mostrar l’avís d'”últimes unitats”. I és que quan una peça és còmoda i bonica alhora, l’èxit és inevitable.
Des de la marca ja avisen que la reposició no està garantida. Estem en una temporada on l’exclusivitat i les edicions limitades manen, així que si sents aquest fletxasso en veure-les, el millor és no esperar al cap de setmana per anar a provar-te-les.
La “lletra petita” que ens encanta: aquest model inclou una sola antilliscant d’última generació. Sembla un detall menor, però en les superfícies polides dels hotels o en els passejos marítims, és el que et separa d’una relliscada innecessària.
Inversió o capritx?
Sens dubte, estem davant d’una inversió intel·ligent. Unes falques de pell ben cuidades poden durar diverses temporades sense passar de moda, ja que l’estil vintage novanter s’ha consolidat com un bàsic atemporal a l’armari de qualsevol dona amb estil.
És el moment de decidir si vols seguir patint amb talons impossibles o si vas a unir-te al club de les que caminen amb pas ferm i elegància artesanal. El Corte Inglés ha posat la solució en brossa, ara la pilota està a la teva teulada.
Nosaltres ja tenim les nostres guardades a la caixa per a l’estrena oficial de l’estiu. I tu? Deixaràs que t’ho expliquin o seràs tu qui marqui la tendència aquest any?