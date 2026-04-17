Ni alpargatas ni sandalias planas: las cuñas florales de El Corte Inglés que estilizan y son comodísimas

Lo hemos vuelto a hacer. Justo cuando pensabas que las tendencias de este verano 2026 ya estaban escritas, El Corte Inglés ha sacado de su archivo un diseño que nos ha transportado directamente a los años 90. La nostalgia no tiene límites, y esta vez viene en forma de plataforma.

No hablamos de un zapato cualquiera, sino de la resurrección de las cuñas noventeras que todas llevamos en su día y que ahora vuelven con un aire renovado. Es ese calzado que te permite ganar centímetros de altura sin que tus pies sufran las consecuencias del asfalto ardiente.

Lo que ha sorprendido a las redactoras de moda es cómo El Corte Inglés ha sabido captar la esencia de la artesanía en una pieza de gran consumo. No es solo moda; es una declaración de intenciones para las que buscan algo más que un accesorio pasajero en su armario.

Piel de primera y bordados que marcan la diferencia

La clave del éxito de este nuevo modelo radica en su fabricación. Frente a las opciones de plástico o materiales sintéticos que inundan el mercado, aquí mandan la piel de alta calidad y los detalles hechos con cuidado. El tacto es suave, se adapta al pie desde el primer minuto y, lo más importante, no provoca rozaduras.

Pero lo que realmente te hará detener el scroll son sus bordados artesanales. Unos detalles étnicos y florales que decoran la pala del zapato, elevándolo a la categoría de pieza de diseño. Es ese toque «boho-chic» que transforma un look aburrido en el estilismo más comentado de la terraza.

La cuña, de altura media-alta, está diseñada con una inclinación anatómica. Esto significa que el peso del cuerpo se reparte de forma equitativa, evitando ese dolor punzante en el metatarso que suele aparecer después de dos horas de evento. Es la comodidad absoluta envuelta en tendencia.

Un pequeño secreto de Gema: este calzado es el compañero ideal para los vestidos largos ibicencos o las faldas satinadas. Crea un contraste visual que estiliza la pierna de forma espectacular, especialmente si eliges el tono cuero natural que combina con todo.

El fenómeno viral que vacía los centros comerciales

La noticia ha corrido como la pólvora en los grupos de WhatsApp. ¿El motivo? Su relación calidad-precio. Encontrar una cuña de piel con este nivel de detalle por debajo de lo que marcan las firmas de lujo es una oportunidad que nuestro bolsillo no puede dejar escapar.

En las últimas horas, las unidades disponibles en la web de El Corte Inglés han comenzado a bajar peligrosamente. Las tallas 38 y 39, como siempre, son las primeras en mostrar el aviso de «últimas unidades». Y es que cuando una pieza es cómoda y bonita a la vez, el éxito es inevitable.

Desde la marca ya avisan que la reposición no está garantizada. Estamos en una temporada donde la exclusividad y las ediciones limitadas mandan, así que si sientes este flechazo al verlas, lo mejor es no esperar al fin de semana para ir a probártelas.

La «letra pequeña» que nos encanta: este modelo incluye una suela antideslizante de última generación. Parece un detalle menor, pero en las superficies pulidas de los hoteles o en los paseos marítimos, es lo que te separa de un resbalón innecesario.

¿Inversión o capricho?

Sin duda, estamos ante una inversión inteligente. Unas cuñas de piel bien cuidadas pueden durar varias temporadas sin pasar de moda, ya que el estilo vintage noventero se ha consolidado como un básico atemporal en el armario de cualquier mujer con estilo.

Es el momento de decidir si quieres seguir sufriendo con tacones imposibles o si vas a unirte al club de las que caminan con paso firme y elegancia artesanal. El Corte Inglés ha puesto la solución en bandeja, ahora la pelota está en tu tejado.

Nosotros ya tenemos las nuestras guardadas en la caja para el estreno oficial del verano. ¿Y tú? ¿Dejarás que te lo cuenten o serás tú quien marque la tendencia este año?