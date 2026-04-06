Lidl té la solució ‘low cost’ per domotitzar la llar sense configurar el Wi-Fi: un set d’endolls per 13 euros

Fer que casa teva sigui “intel·ligent” ja no requereix ser una experta en informàtica ni gastar-se un diners en dispositius complexos. Lidl acaba de llançar el producte que canviarà les regles del joc per a les que busquem comoditat i estalvi sense embolics de cables.
Oblida’t de configurar aplicacions pesades, de que caigui la xarxa Wi-Fi o de barallar-te amb el router. (Sí, totes hem passat per aquest moment de frustració tecnològica). La cadena alemanya té la solució low cost més senzilla del mercat.
Domòtica per a la vida real: endollar i llist
Es tracta d’un set d’endolls sense fils que funciona mitjançant un comandament a distància. No és màgia, és practicitat pura. Per tan sols 12,99 euros, pots controlar els llums, la cafetera o qualsevol electrodomèstic des del sofà amb un sol clic.
El pack inclou dos endolls d’alta qualitat i un comandament ergonòmic que té un abast sorprenent. El millor de tot és que no depens de la connexió a internet. Això significa que, si marxa el Wi-Fi a casa, els teus dispositius intel·ligents continuaran funcionant perfectament.
És l’aliat perfecte per combatre el consum fantasma. Sabies que deixar la televisió o l’ordinador en “standby” pot inflar la teva factura de la llum a final de mes? Amb aquest sistema, pots apagar-ho tot de cop abans de dormir sense haver de ajupir-te darrere dels mobles.
La potència de connexió és de fins a 3.680 W, la qual cosa et permet connectar gairebé qualsevol cosa amb total seguretat. És robust, discret i, sobretot, increïblement barat pel benefici que aporta al dia a dia.
Per què aquest set està arrasant en vendes?
La clau del seu èxit és l’accessibilitat. Mentre que altres marques t’obliguen a comprar ponts de connexió o subscripcions, Lidl aposta pel que és directe. És ideal per a persones grans que volen comoditat sense complicacions o per a qui simplement vol una casa funcional sense perdre el temps.
A la nostra redacció ja estem pensant en els llums de Nadal o en aquells racons de difícil accés on sempre és un mal de cap arribar a l’interruptor. És una d’aquelles compres intel·ligents que s’amortitzen soles el primer mes d’ús gràcies a l’estalvi energètic.
El disseny és blanc, minimalista i no ocupa més espai del compte a la presa de corrent. A més, el comandament permet controlar els endolls de forma individual o conjunta, donant-te el control total del teu saló o dormitori des de la palma de la mà.
Com sol passar amb les novetats tecnològiques de Lidl, l’estoc està volant. La relació qualitat-preu és tan imbatible que és habitual veure clients emportant-se diversos packs per cobrir tota la casa.
La urgència de Lidl: no te’n quedis fora
Avisem: aquest tipus de productes solen desaparèixer dels prestatges en qüestió d’hores. Si entres a la botiga online i veus que hi ha disponibilitat, no ho dubtis. (A nosaltres ja ens ha passat això del “m’ho penso” i quedar-nos amb les ganes).
És el moment de modernitzar la teva llar sense que la teva butxaca pateixi i, el més important, sense haver de trucar a un tècnic. És tecnologia pensada per a persones que valoren el seu temps i els seus diners per igual.
Al cap i a la fi, la veritable intel·ligència d’una casa no està en quantes apps tens instal·lades, sinó en com de fàcil et fa la vida l’ordre i l’eficiència energètica.
A què esperes per apagar els llums del passadís sense aixecar-te del llit?