Lidl tiene la solución ‘low cost’ para domotizar el hogar sin configurar el Wi-Fi: un set de enchufes por 13 euros

Hacer que tu casa sea «inteligente» ya no requiere ser una experta en informática ni gastarse un dinero en dispositivos complejos. Lidl acaba de lanzar el producto que cambiará las reglas del juego para las que buscamos comodidad y ahorro sin enredos de cables.

Olvídate de configurar aplicaciones pesadas, de que se caiga la red Wi-Fi o de pelearte con el router. (Sí, todas hemos pasado por este momento de frustración tecnológica). La cadena alemana tiene la solución low cost más sencilla del mercado.

Domótica para la vida real: enchufar y listo

Se trata de un set de enchufes inalámbricos que funciona mediante un mando a distancia. No es magia, es practicidad pura. Por tan solo 12,99 euros, puedes controlar las luces, la cafetera o cualquier electrodoméstico desde el sofá con un solo clic.

El pack incluye dos enchufes de alta calidad y un mando ergonómico que tiene un alcance sorprendente. Lo mejor de todo es que no dependes de la conexión a internet. Esto significa que, si se va el Wi-Fi en casa, tus dispositivos inteligentes seguirán funcionando perfectamente.

Es el aliado perfecto para combatir el consumo fantasma. ¿Sabías que dejar la televisión o el ordenador en «standby» puede inflar tu factura de la luz a final de mes? Con este sistema, puedes apagarlo todo de golpe antes de dormir sin tener que agacharte detrás de los muebles.

La potencia de conexión es de hasta 3.680 W, lo que te permite conectar casi cualquier cosa con total seguridad. Es robusto, discreto y, sobre todo, increíblemente barato por el beneficio que aporta al día a día.

¿Por qué este set está arrasando en ventas?

La clave de su éxito es la accesibilidad. Mientras que otras marcas te obligan a comprar puentes de conexión o suscripciones, Lidl apuesta por lo directo. Es ideal para personas mayores que quieren comodidad sin complicaciones o para quien simplemente quiere una casa funcional sin perder el tiempo.

En nuestra redacción ya estamos pensando en las luces de Navidad o en esos rincones de difícil acceso donde siempre es un dolor de cabeza llegar al interruptor. Es una de esas compras inteligentes que se amortizan solas el primer mes de uso gracias al ahorro energético.

El diseño es blanco, minimalista y no ocupa más espacio del necesario en el enchufe. Además, el mando permite controlar los enchufes de forma individual o conjunta, dándote el control total de tu salón o dormitorio desde la palma de la mano.

Como suele pasar con las novedades tecnológicas de Lidl, el stock está volando. La relación calidad-precio es tan imbatible que es habitual ver clientes llevándose varios packs para cubrir toda la casa.

La urgencia de Lidl: no te quedes fuera

Avisamos: este tipo de productos suelen desaparecer de los estantes en cuestión de horas. Si entras a la tienda online y ves que hay disponibilidad, no lo dudes. (A nosotros ya nos ha pasado eso de «me lo pienso» y quedarnos con las ganas).

Es el momento de modernizar tu hogar sin que tu bolsillo sufra y, lo más importante, sin tener que llamar a un técnico. Es tecnología pensada para personas que valoran su tiempo y su dinero por igual.

Al fin y al cabo, la verdadera inteligencia de una casa no está en cuántas apps tienes instaladas, sino en cómo de fácil te hace la vida el orden y la eficiencia energética.

¿A qué esperas para apagar las luces del pasillo sin levantarte de la cama?