Lidl llença l’aspirador sense cable de Bosch que està volant: lleuger, potent i per només 119 euros

Per només 119 euros, el model Readyy Sèrie 2 s’està esgotant ràpidament. El seu format 2 en 1 el fa ideal per a qui busca practicitat sense complicacions.
En un context on la neteja eficient de la llar guanya protagonisme, productes com aquest es converteixen en autèntics fenòmens. No només per la marca Bosch, sinònim de fiabilitat, sinó per una combinació poc habitual: autonomia de fins a 40 minuts, disseny lleuger, i la possibilitat d’utilitzar-lo com a aspirador de mà o d’escombra. I tot per menys de 120 euros.
Lleuger, potent i per menys de 120 euros
L’oferta ha generat una allau de cerques i reserves en línia. No és per menys: el preu de 119,99 euros situa aquest aspirador en una franja molt atractiva per a qui busca un electrodomèstic funcional sense haver d’invertir massa. Lidl, conscient de la demanda, l’ha llançat com una promoció temporal fins a esgotar existències.
Amb un pes de només 2,6 quilos, l’aparell està pensat per facilitar la neteja sense esforç. Aquest detall, tot i ser senzill, es tradueix en comoditat diària: pujar-lo per escales, moure’l entre estances o guardar-lo en espais petits és molt més fàcil.
Bosch Readyy Sèrie 2: què ofereix aquest aspirador
El model que ofereix Lidl pertany a la gamma Readyy Sèrie 2 de Bosch. Es tracta d’un aspirador sense cable amb bateria de ions de liti de 16 V, que permet una autonomia de fins a 40 minuts seguits. Aquesta dada el situa per damunt d’altres models similars en aquest rang de preu, molts dels quals tot just arriben als 25 o 30 minuts.
El disseny 2 en 1 és un dels seus punts forts: pot utilitzar-se com a aspirador d’escombra o, retirant la unitat principal, com a aspirador de mà. Aquesta versatilitat el fa útil tant per netejar terres com sofàs, prestatgeries o fins i tot el cotxe.
Altres detalls pràctics inclouen el filtre rentable —que redueix costos de manteniment— i la funció anomenada “EasyClean”, que permet extreure fàcilment el corró del raspall per netejar-lo. També es manté dret per si sol, sense necessitat de recolzar-lo en una paret, cosa molt útil per fer pauses o mentre es carrega.
Val la pena? El bo i el millorable
El principal atractiu és el seu equilibri entre preu, marca i prestacions. Bosch és una empresa reconeguda en l’àmbit dels electrodomèstics, i aquest model compleix amb l’essencial: bona potència d’aspiració, manejabilitat i una bateria raonable per a llars petites o mitjanes.
Entre els seus avantatges més destacats:
- Disseny compacte i fàcil de manipular
- Autonomia respectable (fins a 40 minuts)
- Ús 2 en 1 amb aspirador de mà
- Manteniment senzill
- Preu competitiu dins la seva gamma
Tanmateix, no és perfecte. Alguns usuaris poden trobar a faltar més nivells de potència o un sistema turbo per a catifes exigents. Tampoc no s’ha especificat el volum exacte del dipòsit, fet que pot indicar una capacitat reduïda i necessitat de buidar-lo sovint.
Tampoc no s’ha confirmat el temps exacte de càrrega, tot i que en models similars sol oscil·lar entre 4 i 6 hores. Per a qui neteja amb freqüència i rapidesa, aquest detall pot ser important.
Disponibilitat limitada: on i fins quan es pot comprar
L’aspirador està disponible a la botiga en línia de Lidl i en alguns establiments físics seleccionats. La promoció s’estén del 22 al 28 de setembre, o fins a exhaurir les existències. Com sol passar amb aquest tipus de llançaments, l’estoc és limitat i la demanda ja ha començat a augmentar després de les primeres publicacions en xarxes socials i portals de xollos.
Els consumidors interessats han d’actuar ràpid. En experiències anteriors, productes similars de Lidl —com robots aspiradors, fregidores d’aire o cafeteres— s’han esgotat en pocs dies, sobretot quan combinen una marca reconeguda amb un preu per sota del mercat.
Un model que s’esgota per una raó
Cada cop més llars busquen solucions accessibles, eficients i fàcils de fer servir per a la neteja diària. Aquest model de Bosch compleix amb aquests tres requisits. No és el més avançat ni pretén competir amb gammes altes, però sap perfectament quin és el seu terreny: un producte útil, fiable i a l’abast de la majoria de butxaques.
I tu, també busques una alternativa lleugera i sense cables per netejar casa teva? Explica’ns si ja has provat algun model similar o si penses fer-te amb aquest abans que s’esgoti.
Comparteix aquesta informació amb qui pugui estar buscant un bon aspirador sense gastar una fortuna.