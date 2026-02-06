Lidl lanza el aspirador sin cable de Bosch que está volando: ligero, potente y por solo 119 euros

Por solo 119 euros, el modelo Readyy Serie 2 se está agotando rápidamente. Su formato 2 en 1 lo hace ideal para quien busca practicidad sin complicaciones.

En un contexto donde la limpieza eficiente del hogar gana protagonismo, productos como este se convierten en auténticos fenómenos. No solo por la marca Bosch, sinónimo de fiabilidad, sino por una combinación poco habitual: autonomía de hasta 40 minutos, diseño ligero, y la posibilidad de utilizarlo como aspirador de mano o de escoba. Y todo por menos de 120 euros.

Ligero, potente y por menos de 120 euros

La oferta ha generado una avalancha de búsquedas y reservas en línea. No es para menos: el precio de 119,99 euros sitúa este aspirador en una franja muy atractiva para quien busca un electrodoméstico funcional sin tener que invertir demasiado. Lidl, consciente de la demanda, lo ha lanzado como una promoción temporal hasta agotar existencias.

Con un peso de solo 2,6 kilos, el aparato está pensado para facilitar la limpieza sin esfuerzo. Este detalle, aunque sencillo, se traduce en comodidad diaria: subirlo por escaleras, moverlo entre habitaciones o guardarlo en espacios pequeños es mucho más fácil.

Bosch Readyy Serie 2: qué ofrece este aspirador

El modelo que ofrece Lidl pertenece a la gama Readyy Serie 2 de Bosch. Se trata de un aspirador sin cable con batería de iones de litio de 16 V, que permite una autonomía de hasta 40 minutos seguidos. Este dato lo sitúa por encima de otros modelos similares en este rango de precio, muchos de los cuales apenas llegan a los 25 o 30 minutos.

El diseño 2 en 1 es uno de sus puntos fuertes: puede utilizarse como aspirador de escoba o, retirando la unidad principal, como aspirador de mano. Esta versatilidad lo hace útil tanto para limpiar suelos como sofás, estanterías o incluso el coche.

Otros detalles prácticos incluyen el filtro lavable —que reduce costos de mantenimiento— y la función llamada “EasyClean”, que permite extraer fácilmente el rodillo del cepillo para limpiarlo. También se mantiene en pie por sí solo, sin necesidad de apoyarlo en una pared, algo muy útil para hacer pausas o mientras se carga.

¿Vale la pena? Lo bueno y lo mejorable

El principal atractivo es su equilibrio entre precio, marca y prestaciones. Bosch es una empresa reconocida en el ámbito de los electrodomésticos, y este modelo cumple con lo esencial: buena potencia de aspiración, manejabilidad y una batería razonable para hogares pequeños o medianos.

Entre sus ventajas más destacadas:

Diseño compacto y fácil de manipular

Autonomía respetable (hasta 40 minutos)

Uso 2 en 1 con aspirador de mano

Mantenimiento sencillo

Precio competitivo dentro de su gama

Sin embargo, no es perfecto. Algunos usuarios pueden echar de menos más niveles de potencia o un sistema turbo para alfombras exigentes. Tampoco se ha especificado el volumen exacto del depósito, lo que puede indicar una capacidad reducida y necesidad de vaciarlo a menudo.

Tampoco se ha confirmado el tiempo exacto de carga, aunque en modelos similares suele oscilar entre 4 y 6 horas. Para quien limpia con frecuencia y rapidez, este detalle puede ser importante.

Disponibilidad limitada: ¿dónde y hasta cuándo se puede comprar?

El aspirador está disponible en la tienda en línea de Lidl y en algunos establecimientos físicos seleccionados. La promoción se extiende del 22 al 28 de septiembre, o hasta agotar las existencias. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, el stock es limitado y la demanda ya ha comenzado a aumentar tras las primeras publicaciones en redes sociales y portales de chollos.

Los consumidores interesados deben actuar rápido. En experiencias anteriores, productos similares de Lidl —como robots aspiradores, freidoras de aire o cafeteras— se han agotado en pocos días, sobre todo cuando combinan una marca reconocida con un precio por debajo del mercado.

Un modelo que se agota por una razón

Cada vez más hogares buscan soluciones accesibles, eficientes y fáciles de usar para la limpieza diaria. Este modelo de Bosch cumple con estos tres requisitos. No es el más avanzado ni pretende competir con gamas altas, pero sabe perfectamente cuál es su terreno: un producto útil, fiable y al alcance de la mayoría de los bolsillos.

¿Y tú, también buscas una alternativa ligera y sin cables para limpiar tu casa? Cuéntanos si ya has probado algún modelo similar o si piensas hacerte con este antes de que se agote.

Comparte esta información con quien pueda estar buscando un buen aspirador sin gastar una fortuna.