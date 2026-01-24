Lidl llança productes de benestar pensats per a majors de 65 anys i amb preus assequibles

Segur que t’ha passat. Arribes al final del dia i sents que les teves cames pesen una tona. O pitjor encara, veus com els teus pares es queixen d’aquells dolors musculars que no els deixen descansar.
No és falta d’exercici, és que el cos demana un respir. I clar, les sessions de fisioteràpia estan pels núvols. (Nosaltres també hem mirat la cartera i hem sospirat).
Però atenció, perquè Lidl acaba de trencar el mercat. Ha llançat una línia de benestar que sembla dissenyada per un expert en geriatria però amb preus de mercat de barri.
S’ha acabat això de gastar una fortuna en centres de massatges. La solució està ara mateix al passadís central del teu supermercat de confiança.
El aparell de massatge que està exhaurint l’estoc
El gran protagonista d’aquesta setmana és el massatjador infraroig. No és una joguina, és una eina potent que utilitza la calor per penetrar en el teixit muscular profund.
L’hem provat i la sensació és increïble. El seu capçal giratori arriba a aquells punts on la tensió s’acumula després d’una passejada o d’un matí d’encàrrecs.
El millor és el seu mànec antilliscant. Està pensat específicament perquè una persona gran pugui fer-lo servir de forma autònoma, sense necessitat que ningú l’ajudi a arribar a l’esquena.
És el regal perfecte per als avis, però t’avisem: acabaràs fent-lo servir tu cada nit mentre mires la teva sèrie preferida.
Salut sota control pel preu de tres cafès
Si et preocupa la tensió o el pols, oblida els aparells feixucs d’abans. Lidl ha portat una polsera d’activitat que és pura màgia per menys de 25 euros.
Mesura els passos, sí, però l’important aquí és el control del ritme cardíac i la qualitat de la son. Per als nostres grans, saber que el seu cor batega al ritme adequat és una tranquil·litat impagable.
És tan lleugera que s’oblidaran que la porten posada. I no, no cal ser un enginyer de la NASA per configurar-la. (Gràcies, Lidl, per fer-nos la vida fàcil).
Les dades apareixen en números grans i clars. Res d’haver de forçar la vista intentant desxifrar què diu la pantalla sota el sol.
La comoditat comença pels peus
Sabies que molts dels dolors d’esquena de la gent gran venen d’una mala petjada a casa? La cadena alemanya també ha pensat en això amb la seva nova gamma de calçat anatòmic.
Parlem de sabatilles amb plantilla d’escuma que s’adapta a la forma del peu. És com caminar sobre els núvols, literalment.
Tenen sola antilliscant, una cosa vital per evitar aquells sustos innecessaris al bany o a la cuina. La seguretat no hauria de ser un luxe, i aquí costa xavalla.
A més, els materials són transpirables. Res de males olors ni humitats, un detall que s’agraeix quan passem moltes hores amb les sabates posades a casa.
Per què tothom en parla?
La clau no és només el preu, que ja de per si fa riure. La clau és la certificació de qualitat que sol acompanyar els productes de salut de la marca Silvercrest.
L’OCU ja ha destacat en altres ocasions la relació qualitat-preu d’aquests petits electrodomèstics. Són robustos, aguanten el trote diari i tenen tres anys de garantia.
En un moment on tot puja, trobar dispositius que millorin la circulació o controlin les pulsacions per menys de 20 euros és un alleujament per a la nostra butxaca.
Ull a la dada: Aquests productes no solen durar més de 48 hores als prestatges. Si el veus al web, no esperis a anar demà a la botiga física.
El truc per no quedar-te sense res
El nostre consell d’amigues: utilitza l’App de Lidl Plus. Moltes vegades activen cupons de descompte extra per a la secció de benestar que no apareixen al fullet de paper.
A més, pots consultar l’estoc de la teva botiga més propera en temps real. No hi ha res que faci més ràbia que anar a buscar el teu massatjador cervical i trobar el lloc buit.
Recorda que aquestes ofertes són temporals. El que avui és una ganga per cuidar les teves articulacions, demà pot ser un record al catàleg del “podria haver estat”.
Al cap i a la fi, invertir en aquests petits detalls és invertir en qualitat de vida. I siguem sinceres, veure els nostres pares movent-se sense dolor és el millor estalvi del món.
Ja has decidit quin posaràs al carretó abans que desapareguin?