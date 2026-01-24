Lidl lanza productos de bienestar pensados para mayores de 65 años y con precios asequibles

Seguro que te ha pasado. Llegas al final del día y sientes que tus piernas pesan una tonelada. O peor aún, ves cómo tus padres se quejan de esos dolores musculares que no les dejan descansar.

No es falta de ejercicio, es que el cuerpo pide un respiro. Y claro, las sesiones de fisioterapia están por las nubes. (Nosotros también hemos mirado la cartera y hemos suspirado).

Pero atención, porque Lidl acaba de romper el mercado. Ha lanzado una línea de bienestar que parece diseñada por un experto en geriatría pero con precios de mercado de barrio.

Se acabó eso de gastar una fortuna en centros de masajes. La solución está ahora mismo en el pasillo central de tu supermercado de confianza.

El aparato de masaje que está agotando el stock

El gran protagonista de esta semana es el masajeador infrarrojo. No es un juguete, es una herramienta potente que utiliza el calor para penetrar en el tejido muscular profundo.

Lo hemos probado y la sensación es increíble. Su cabezal giratorio llega a esos puntos donde la tensión se acumula después de un paseo o de una mañana de recados.

Lo mejor es su mango antideslizante. Está pensado específicamente para que una persona mayor pueda usarlo de forma autónoma, sin necesidad de que nadie le ayude a llegar a la espalda.

Es el regalo perfecto para los abuelos, pero te avisamos: acabarás usándolo tú cada noche mientras ves tu serie favorita.

Salud bajo control por el precio de tres cafés

Si te preocupa la tensión o el pulso, olvida los aparatos pesados de antes. Lidl ha traído una pulsera de actividad que es pura magia por menos de 25 euros.

Mide los pasos, sí, pero lo importante aquí es el control del ritmo cardíaco y la calidad del sueño. Para nuestros mayores, saber que su corazón late al ritmo adecuado es una tranquilidad impagable.

Es tan ligera que se olvidarán de que la llevan puesta. Y no, no hace falta ser un ingeniero de la NASA para configurarla. (Gracias, Lidl, por hacernos la vida fácil).

Los datos aparecen en números grandes y claros. Nada de tener que forzar la vista intentando descifrar qué dice la pantalla bajo el sol.

La comodidad comienza por los pies

¿Sabías que muchos de los dolores de espalda de las personas mayores vienen de una mala pisada en casa? La cadena alemana también ha pensado en eso con su nueva gama de calzado anatómico.

Hablamos de zapatillas con plantilla de espuma que se adapta a la forma del pie. Es como caminar sobre las nubes, literalmente.

Tienen suela antideslizante, algo vital para evitar esos sustos innecesarios en el baño o en la cocina. La seguridad no debería ser un lujo, y aquí cuesta poco.

Además, los materiales son transpirables. Nada de malos olores ni humedades, un detalle que se agradece cuando pasamos muchas horas con los zapatos puestos en casa.

¿Por qué todo el mundo habla de ello?

La clave no es solo el precio, que ya de por sí es increíble. La clave es la certificación de calidad que suele acompañar los productos de salud de la marca Silvercrest.

La OCU ya ha destacado en otras ocasiones la relación calidad-precio de estos pequeños electrodomésticos. Son robustos, aguantan el uso diario y tienen tres años de garantía.

En un momento donde todo sube, encontrar dispositivos que mejoren la circulación o controlen las pulsaciones por menos de 20 euros es un alivio para nuestro bolsillo.

Atención al dato: Estos productos no suelen durar más de 48 horas en los estantes. Si lo ves en la web, no esperes a ir mañana a la tienda física.

El truco para no quedarte sin nada

Nuestro consejo de amigas: utiliza la App de Lidl Plus. Muchas veces activan cupones de descuento extra para la sección de bienestar que no aparecen en el folleto de papel.

Además, puedes consultar el stock de tu tienda más cercana en tiempo real. No hay nada que dé más rabia que ir a buscar tu masajeador cervical y encontrar el espacio vacío.

Recuerda que estas ofertas son temporales. Lo que hoy es una ganga para cuidar tus articulaciones, mañana puede ser un recuerdo en el catálogo del «pudo haber sido».

Al fin y al cabo, invertir en estos pequeños detalles es invertir en calidad de vida. Y seamos sinceras, ver a nuestros padres moverse sin dolor es el mejor ahorro del mundo.

¿Ya has decidido cuál pondrás en el carrito antes de que desaparezcan?