Lidl ja té a la venda les seves plantes amb flor més fàcils de cuidar: alegren el saló o el balcó aquest hivern

Ideals per al saló, la terrassa o el balcó, requereixen pocs cures i aporten color a l’instant. A més, els seus preus assequibles les fan encara més irresistibles.
Amb l’arribada de l’hivern, moltes llars perden color i vitalitat. Però Lidl ha trobat la manera de revertir aquesta tendència: oferir plantes amb flor pensades per a aquesta estació, resistents al fred i amb un manteniment mínim. Crisantems, brucs, kalanchoes i rosers, entre d’altres, ja estan disponibles des de menys de 3 euros.
Plantes amb flor a Lidl per omplir de color casa teva aquest hivern
Entre les novetats més destacades hi ha els crisantems, una de les espècies més representatives de l’hivern. Amb flors que van del blanc al bordeus, la seva mida compacta els fa ideals per a testos en balcons o entrades. Tenen un preu proper als 2,49 €.
Una altra de les opcions estrella és el bruc tricolor, que combina tons rosats, verds i porpres. Aquesta planta, resistent i ornamental, s’adapta molt bé a l’exterior i està disponible des de 2,99 €.
Per a interiors, Lidl també ofereix kalanchoes, amb petites flors agrupades que duren setmanes. Són suculentes, per la qual cosa retenen aigua i toleren millor oblits en el reg. Els rosers miniatura també es troben entre les opcions assequibles i decoratives.
Per què són les preferides de l’hivern?
Aquestes plantes destaquen per la seva floració en els mesos freds, una característica que no moltes espècies poden oferir. Mentre altres entren en repòs, els crisantems, per exemple, arriben al seu punt àlgid entre setembre i desembre.
A més, són espècies seleccionades per la seva resistència a les variacions de temperatura, la seva adaptabilitat a espais reduïts i el seu baix requeriment de llum directa. No necessiten cures intensives, cosa que les fa perfectes per a qui s’inicia en el món de les plantes.
Cures bàsiques per mantenir-les sempre boniques
Tot i la seva resistència, hi ha certes atencions que poden marcar la diferència i prolongar la floració.
- Llum: Millor llum indirecta. Per a exteriors, és preferible un lloc amb sol suau. En interiors, situar-les prop de finestres amb bona il·luminació natural.
- Reg: Moderat. La terra s’ha de mantenir lleugerament humida, però no encharcada. Cal comprovar abans de tornar a regar.
- Temperatura: Suporten el fred de l’hivern, però no les gelades ni la calor seca dels radiadors. L’ideal és mantenir-les entre 15 i 22 °C.
- Drenatge: Fer servir testos amb forats. La terra ha de permetre que l’aigua flueixi sense acumular-se.
- Adob: Un fertilitzant per a floració, cada 15 dies, pot allargar la vida útil de les flors.
Eliminar les flors marcides amb regularitat no només millora l’aspecte, sinó que afavoreix l’aparició de nous brots.
Com triar la planta ideal per al teu espai
En un balcó assolellat, un bruc o crisantem donarà un toc vibrant.Si l’espai és més ombrívol, com una entrada coberta, un kalanchoe o un roser mini poden ser una millor opció.
Als salons i dormitoris, els kalanchoes són els més adequats. Són discrets, no desprenen pol·len i combinen amb qualsevol estil decoratiu. A més, la seva floració compacta evita embrutar.
Per a qui vulgui donar un toc natural a la cuina o al bany, una petita test amb crisantems pot ser una elecció funcional i estètica. Aquestes plantes no requereixen atenció diària i resisteixen bé en ambients ventilats.
Lidl i l’aposta per la jardineria assequible
Lidl ha demostrat una vegada més que el disseny i la decoració amb plantes no ha de ser car ni complicat. El seu catàleg inclou espècies resistents, fàcils i visualment atractives per menys del que costa una espelma decorativa.
A més, en renovar la seva selecció de plantes segons l’estació, permet als clients adaptar els seus espais als ritmes naturals de l’any. Aquest enfocament, funcional i estètic, ha fet que molts usuaris descobreixin la jardineria per primera vegada.
Cultiva color sense complicacions
En un moment en què els dies s’escurcen i el gris sembla imposar-se, tenir una planta amb flor pot canviar completament l’ànim de la llar. Lidl ofereix una porta d’entrada senzilla al món verd: plantes boniques, resistents i a l’abast de tothom.
