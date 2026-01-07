Lidl ya tiene a la venta sus plantas con flor más fáciles de cuidar: alegran el salón o el balcón este invierno

Ideales para el salón, la terraza o el balcón, requieren pocos cuidados y aportan color al instante. Además, sus precios asequibles las hacen aún más irresistibles.

Con la llegada del invierno, muchos hogares pierden color y vitalidad. Pero Lidl ha encontrado la manera de revertir esta tendencia: ofrecer plantas con flor pensadas para esta estación, resistentes al frío y con un mantenimiento mínimo. Crisantemos, brezos, kalanchoes y rosales, entre otros, ya están disponibles desde menos de 3 euros.

Plantas con flor en Lidl para llenar de color tu hogar este invierno

Entre las novedades más destacadas están los crisantemos, una de las especies más representativas del invierno. Con flores que van del blanco al burdeos, su tamaño compacto los hace ideales para macetas en balcones o entradas. Tienen un precio cercano a los 2,49 €.

Otra de las opciones estrella es el brecina tricolor, que combina tonos rosados, verdes y púrpuras. Esta planta, resistente y ornamental, se adapta muy bien al exterior y está disponible desde 2,99 €.

Para interiores, Lidl también ofrece kalanchoes, con pequeñas flores agrupadas que duran semanas. Son suculentas, por lo que retienen agua y toleran mejor los olvidos en el riego. Los rosales miniatura también se encuentran entre las opciones asequibles y decorativas.

¿Por qué son las preferidas del invierno?

Estas plantas destacan por su floración en los meses fríos, una característica que no muchas especies pueden ofrecer. Mientras otras entran en reposo, los crisantemos, por ejemplo, alcanzan su punto álgido entre septiembre y diciembre.

Además, son especies seleccionadas por su resistencia a las variaciones de temperatura, su adaptabilidad a espacios reducidos y su bajo requerimiento de luz directa. No necesitan cuidados intensivos, lo que las hace perfectas para quienes se inician en el mundo de las plantas.

Cuidados básicos para mantenerlas siempre bonitas

A pesar de su resistencia, hay ciertas atenciones que pueden marcar la diferencia y prolongar la floración.

Luz : Mejor luz indirecta. Para exteriores, es preferible un lugar con sol suave. En interiores, colocarlas cerca de ventanas con buena iluminación natural.

: Mejor luz indirecta. Para exteriores, es preferible un lugar con sol suave. En interiores, colocarlas cerca de ventanas con buena iluminación natural. Riego : Moderado. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero no encharcada. Es importante comprobar antes de volver a regar.

: Moderado. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero no encharcada. Es importante comprobar antes de volver a regar. Temperatura : Soportan el frío del invierno, pero no las heladas ni el calor seco de los radiadores. Lo ideal es mantenerlas entre 15 y 22 °C .

: Soportan el frío del invierno, pero no las heladas ni el calor seco de los radiadores. Lo ideal es mantenerlas entre . Drenaje : Usar macetas con agujeros. La tierra debe permitir que el agua fluya sin acumularse.

: Usar macetas con agujeros. La tierra debe permitir que el agua fluya sin acumularse. Abono: Un fertilizante para floración, cada 15 días, puede alargar la vida útil de las flores.

Eliminar las flores marchitas regularmente no solo mejora el aspecto, sino que favorece la aparición de nuevos brotes.

Cómo elegir la planta ideal para tu espacio

En un balcón soleado, un brecina o crisantemo dará un toque vibrante. Si el espacio es más sombrío, como una entrada cubierta, un kalanchoe o un rosal mini pueden ser una mejor opción.

En los salones y dormitorios, los kalanchoes son los más adecuados. Son discretos, no desprenden polen y combinan con cualquier estilo decorativo. Además, su floración compacta evita ensuciar.

Para quien quiera dar un toque natural a la cocina o al baño, una pequeña maceta con crisantemos puede ser una elección funcional y estética. Estas plantas no requieren atención diaria y resisten bien en ambientes ventilados.

Lidl y su apuesta por la jardinería asequible

Lidl ha demostrado una vez más que el diseño y la decoración con plantas no tiene que ser caro ni complicado. Su catálogo incluye especies resistentes, fáciles y visualmente atractivas por menos de lo que cuesta una vela decorativa.

Además, al renovar su selección de plantas según la estación, permite a los clientes adaptar sus espacios a los ritmos naturales del año. Este enfoque, funcional y estético, ha hecho que muchos usuarios descubran la jardinería por primera vez.

Cultiva color sin complicaciones

En un momento en que los días se acortan y el gris parece imponerse, tener una planta con flor puede cambiar completamente el ánimo del hogar. Lidl ofrece una puerta de entrada sencilla al mundo verde: plantas bonitas, resistentes y al alcance de todos.

