La tendència dominant del 2026: així es porten els pantalons amb llaç per a un aire elegant

Hi ha moments en què la moda decideix fer-nos la vida més fàcil i aquesta primavera 2026 n’és el millor exemple. Els pantalons amb llaç han tornat amb una força imparable per demostrar que l’elegància no està renyida amb la comoditat.
Si estàs cansada dels talls rígids i busques una peça que realment s’adapti al teu cos, aquesta tendència és per a tu. No és només un detall estètic; és una eina d’enginyeria visual que transforma qualsevol silueta en qüestió de segons.
El secret ha saltat de les passarel·les directament al “street style”, i les que més saben de moda ja han dictat sentència: el llaç és el nou imprescindible. (I sí, el resultat és molt més sofisticat del que t’imagines).
L’efecte “paper bag”: per què estilitzen tant?
La majoria d’aquests dissenys utilitzen el tall conegut com paper bag. Es tracta d’una cintura alta que es frunzeix gràcies a una cinta del mateix teixit, creant un efecte òptic que allarga les cames de manera immediata.
En marcar la cintura de forma natural, aquests pantalons aconsegueixen suavitzar els malucs i donar una estructura molt més definida a qualsevol look. És la solució perfecta per a aquells dies en què vols anar ben vestida sense gaire esforç.
El millor de tot és que aquest 2026 els veurem en teixits molt fluids com el lli i la seda, evitant que el nus afegeixi volum innecessari a la zona de l’abdomen. (Un detall que totes agraïm).
Com combinar-los sense cometre errors
La regla d’or per portar els pantalons amb llaç és senzilla: deixa que ells siguin els protagonistes. Per no carregar la teva imatge, el més intel·ligent és apostar per parts superiors ajustades o que vagin per dins dels pantalons.
Un body bàsic o una camisa de tall masculí ben estructurada són els companys ideals. Si tries una peça de dalt massa ampla, perdràs l’efecte estilitzador de la cintura i el look podria semblar massa desordenat.
Pel que fa al calçat, la versatilitat és total. Funcionen increïblement bé amb sandàlies de tires per a un esdeveniment més formal, però també amb unes vambes blanques si busques un aire més relaxat i urbà.
Truc d’experta: No facis un llaç perfecte i simètric. Un nus una mica lateral i desfet dona un aire molt més modern, fresc i “effortless” que un llaç rígid al centre.
Els colors que dominen el 2026
Tot i que el negre sempre és una aposta segura, aquesta temporada la paleta s’omple de tons terra, sorra i verds oliva. Són colors que transmeten calma i que funcionen com a fons d’armari perfecte per a qualsevol ocasió.
Hem detectat que les firmes de referència també estan apostant pel blau clàssic i els tons pastís, ideals per combinar amb bosses de ràfia (sí, com la de Parfois) i accessoris daurats que ressaltin el bronzejat que està per arribar.
Invertir en uns pantalons d’aquest estil és una decisió de compra intel·ligent. No és una moda passatgera de poques setmanes, sinó una silueta que reapareix cada primavera per la seva funcionalitat extrema.
La urgència del canvi d’armari
Les botigues ja han començat a treure les seves col·leccions càpsula i els models amb llaç estan volant dels prestatges. És la típica peça que sol esgotar-se abans que arribi la calor de veritat.
Si encara no en tens uns, t’estàs perdent l’oportunitat de tenir un “uniforme” que et salvi qualsevol matí de dubtes davant del mirall. És comoditat pura amb una capa extra de glamur que et farà destacar a l’oficina.
No esperis que tothom els porti per fer el pas. Sigues la primera de les teves amigues a dominar el nus perfecte i gaudeix de la sensació de portar un look d’alta gamma a preu de carrer.
Estàs preparada per fer el llaç definitiu al teu estil d’aquesta temporada o seguiràs amb els texans de sempre?