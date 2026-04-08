La tendencia dominante de 2026: así se llevan los pantalones con lazo para un aire elegante

Hay momentos en que la moda decide hacernos la vida más fácil y esta primavera de 2026 es el mejor ejemplo. Los pantalones con lazo han vuelto con una fuerza imparable para demostrar que la elegancia no está reñida con la comodidad.

Si estás cansada de los cortes rígidos y buscas una prenda que realmente se adapte a tu cuerpo, esta tendencia es para ti. No es solo un detalle estético; es una herramienta de ingeniería visual que transforma cualquier silueta en cuestión de segundos.

El secreto ha saltado de las pasarelas directamente al «street style», y las que más saben de moda ya han dictado sentencia: el lazo es el nuevo imprescindible. (Y sí, el resultado es mucho más sofisticado de lo que te imaginas).

El efecto «paper bag»: ¿por qué estilizan tanto?

La mayoría de estos diseños utilizan el corte conocido como paper bag. Se trata de una cintura alta que se frunce gracias a una cinta del mismo tejido, creando un efecto óptico que alarga las piernas de manera inmediata.

Al marcar la cintura de forma natural, estos pantalones consiguen suavizar las caderas y dar una estructura mucho más definida a cualquier look. Es la solución perfecta para aquellos días en que quieres ir bien vestida sin mucho esfuerzo.

Lo mejor de todo es que este 2026 los veremos en tejidos muy fluidos como el lino y la seda, evitando que el nudo añada volumen innecesario a la zona del abdomen. (Un detalle que todas agradecemos).

Cómo combinarlos sin cometer errores

La regla de oro para llevar los pantalones con lazo es sencilla: deja que ellos sean los protagonistas. Para no cargar tu imagen, lo más inteligente es apostar por partes superiores ajustadas o que vayan por dentro de los pantalones.

Un body básico o una camisa de corte masculino bien estructurada son los compañeros ideales. Si eliges una prenda de arriba demasiado amplia, perderás el efecto estilizador de la cintura y el look podría parecer demasiado desordenado.

En cuanto al calzado, la versatilidad es total. Funcionan increíblemente bien con sandalias de tiras para un evento más formal, pero también con unas zapatillas blancas si buscas un aire más relajado y urbano.

Truco de experta: No hagas un lazo perfecto y simétrico. Un nudo un poco lateral y deshecho da un aire mucho más moderno, fresco y «effortless» que un lazo rígido en el centro.

Los colores que dominan el 2026

Aunque el negro siempre es una apuesta segura, esta temporada la paleta se llena de tonos tierra, arena y verdes oliva. Son colores que transmiten calma y que funcionan como fondo de armario perfecto para cualquier ocasión.

Hemos detectado que las firmas de referencia también están apostando por el azul clásico y los tonos pastel, ideales para combinar con bolsos de rafia (sí, como el de Parfois) y accesorios dorados que resalten el bronceado que está por llegar.

Invertir en unos pantalones de este estilo es una decisión de compra inteligente. No es una moda pasajera de pocas semanas, sino una silueta que reaparece cada primavera por su funcionalidad extrema.

La urgencia del cambio de armario

Las tiendas ya han empezado a sacar sus colecciones cápsula y los modelos con lazo están volando de los estantes. Es la típica prenda que suele agotarse antes de que llegue el calor de verdad.

Si aún no tienes unos, te estás perdiendo la oportunidad de tener un «uniforme» que te salve cualquier mañana de dudas frente al espejo. Es comodidad pura con una capa extra de glamour que te hará destacar en la oficina.

No esperes a que todos los lleven para dar el paso. Sé la primera de tus amigas en dominar el nudo perfecto y disfruta de la sensación de llevar un look de alta gama a precio de calle.

¿Estás preparada para hacer el lazo definitivo a tu estilo de esta temporada o seguirás con los jeans de siempre?