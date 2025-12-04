El truc dels pisos petits a Barcelona: tenir totes les sabates ordenades amb tres accessoris d’Ikea

Les sabates s’apoderen de l’entrada del teu pis? Et falta espai i no saps com organitzar tots aquells parells que s’acumulen? La manca de metres quadrats és un repte habitual en moltes cases de Catalunya, especialment a les ciutats més grans. Per sort, Ikea ofereix tres gadgets pràctics, econòmics i realment enginyosos que poden ajudar-te a recuperar l’ordre, guanyar amplitud i fins i tot estrenar rebedor. T’expliquem com aprofitar-los i on trobar-los per menys de 4 euros.
Viure en ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida significa, per a moltes famílies, adaptar-se a espais reduïts i buscar solucions que maximitzin cada centímetre de casa. El desordre a la zona del calçat és un dels problemes més freqüents, ja que solem tenir més parells dels que reconeixem. Ordenar no només t’estalvia temps i estrès a l’hora de sortir de casa: també transforma la sensació d’amplitud i harmonia a la llar.
Les 3 solucions més pràctiques d’Ikea per tenir el calçat sota control
GREJIG: L’estant sabater plegable i apilable
El GREJIG és un dels productes estrella d’Ikea per organitzar sabates sense complicacions. El seu disseny plegable permet col·locar-lo a qualsevol racó: des del rebedor fins al fons d’un armari o sota el llit. Si tens diversos parells, pots apilar diferents mòduls, ajustant l’alçada segons l’espai disponible. Cada estant GREJIG té capacitat per a tres parells, ideal per a qui vol mantenir la col·lecció a ratlla sense renunciar a la funcionalitat.
Fabricat en acer amb recobriment en pols, aguanta l’ús diari i combina amb qualsevol estil de decoració. Les seves mesures (58 cm d’ample, 27 cm de fons i 17 cm d’alçada) el fan perfecte per a pisos i apartaments on l’espai és or. El seu preu, 3,99 euros, el converteix en un imprescindible per a estudiants, famílies i qualsevol persona que valori l’ordre sense gastar de més.
SKOSTALL: El gadget minimalista per optimitzar fins a l’últim racó
Et falta espai o només vols guardar un parell especial que utilitzes cada dia? El SKOSTALL és la resposta. Aquest petit accessori d’Ikea permet emmagatzemar un parell de sabates ocupant el mínim espai possible gràcies al seu disseny inclinat: una sabata descansa a la base i l’altra a la part superior. És perfecte per aprofitar espais lliures a l’armari, sota una prestatgeria o fins i tot al balcó cobert, lluny de la pols i la humitat.
El SKOSTALL, fabricat en acer i acabat amb recobriment en pols, mesura només 27 cm de fons, 19 cm d’alçada i 11 cm d’ample. Per només 1,99 euros, pots multiplicar la capacitat de qualsevol prestatge i tenir les teves sabates favorites sempre a mà. Moltes llars catalanes ja l’utilitzen per guardar sabatilles esportives, sabates de feina o aquell parell còmode que no vols perdre de vista.
MURVEL: Ordre vertical, màxima eficiència
Si el teu objectiu és aprofitar cada centímetre, el sabater MURVEL d’Ikea és el teu nou aliat. Inspirat en la tendència d’emmagatzematge vertical, aquest accessori permet guardar un parell de sabates de manera apilada i estable. El seu format a dos nivells i inclinació optimitza l’espai i facilita la ventilació del calçat. Així pots mantenir botes, esportives o sabates de vestir perfectament alineades i visibles.
Fabricat en plàstic de polipropilè, MURVEL fa 14 cm d’alt, 14 cm d’ample i 24 cm de fons. És lleuger, resistent i, el millor de tot, costa només 0,99 euros. Pots col·locar-ne diversos en una mateixa prestatgeria i veure d’un cop d’ull tot el teu calçat, especialment útil a habitatges més compactes o per a qui comparteix pis i vol evitar barrejar sabates.
Per què escollir solucions Ikea per organitzar el calçat a Catalunya?
Ikea s’ha guanyat la confiança de milers de famílies catalanes gràcies a la seva capacitat per oferir solucions senzilles, assequibles i adaptades a la realitat local. Els pisos de ciutats com Barcelona o L’Hospitalet solen tenir rebedors petits i armaris ajustats, cosa que converteix cada centímetre en un autèntic tresor. Els gadgets GREJIG, SKOSTALL i MURVEL responen just a aquesta necessitat: permeten crear zones d’emmagatzematge flexibles, que pots modificar segons el teu ritme de vida o el nombre de sabates que tinguis a casa.
A més, són fàcils de muntar, transportar i combinar entre si. Pots trobar-los a qualsevol establiment Ikea de Catalunya, des de Sabadell fins a Badalona, o demanar-los en línia per rebre’ls a casa. Si et mudes de pis, només cal plegar-los i endur-te’ls. I si la família creix… afegeix un altre mòdul i llest!
Consells per treure’n el màxim partit a la teva llar catalana
- Aprofita les zones baixes dels armaris per col·locar GREJIG apilats i separar el calçat de cada membre de la família.
- Utilitza SKOSTALL a prestatgeries profundes per emmagatzemar parells especials o per tenir a mà les sabates que utilitzes cada dia.
- Escull MURVEL si necessites visibilitat i ordre vertical en espais petits com rebedors, balcons coberts o dormitoris juvenils.
- Recorda que tots els models es netegen fàcilment i resisteixen bé l’ús continuat, cosa clau en llars amb nens o mascotes.
- Si tens convidats o canvies d’estació, pots recollir-los, plegar-los i guardar-los sense ocupar espai extra.
L’ordre transforma el dia a dia: menys estrès, més benestar
Mantenir el calçat ordenat no és només una qüestió estètica: influeix directament en la sensació d’ordre, tranquil·litat i benestar a casa. A Catalunya, on els pisos solen ser reduïts i la vida quotidiana és frenètica, aquests petits gadgets es converteixen en grans aliats. Estalvies temps a l’hora de sortir, evites discussions pel desordre i, sobretot, gaudeixes d’un ambient més acollidor i funcional.
Tancament temàtic: “El teu espai, el teu estil: reinventa el teu rebedor català amb Ikea”
I tu, ja has provat alguna d’aquestes solucions per organitzar el teu calçat? Explica’ns els teus trucs, comparteix les teves fotos i anima’t a descobrir més idees pràctiques a la teva botiga Ikea més propera. L’ordre comença per un petit gest… i pot transformar tota la teva llar!