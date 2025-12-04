El truco para pisos pequeños en Barcelona: mantener todos los zapatos ordenados con tres accesorios de Ikea

¿Los zapatos se apoderan de la entrada de tu piso? ¿Te falta espacio y no sabes cómo organizar todos esos pares que se acumulan? La falta de metros cuadrados es un reto habitual en muchas casas de Cataluña, especialmente en las ciudades más grandes. Por suerte, Ikea ofrece tres gadgets prácticos, económicos y realmente ingeniosos que pueden ayudarte a recuperar el orden, ganar amplitud e incluso estrenar recibidor. Te explicamos cómo aprovecharlos y dónde encontrarlos por menos de 4 euros.

Vivir en ciudades como Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida significa, para muchas familias, adaptarse a espacios reducidos y buscar soluciones que maximicen cada centímetro de casa. El desorden en la zona del calzado es uno de los problemas más frecuentes, ya que solemos tener más pares de los que reconocemos. Ordenar no solo te ahorra tiempo y estrés al salir de casa: también transforma la sensación de amplitud y armonía en el hogar.

Las 3 soluciones más prácticas de Ikea para tener el calzado bajo control

GREJIG: La estantería zapatera plegable y apilable

El GREJIG es uno de los productos estrella de Ikea para organizar zapatos sin complicaciones. Su diseño plegable permite colocarlo en cualquier rincón: desde el recibidor hasta el fondo de un armario o bajo la cama. Si tienes varios pares, puedes apilar diferentes módulos, ajustando la altura según el espacio disponible. Cada estante GREJIG tiene capacidad para tres pares, ideal para quien quiere mantener la colección a raya sin renunciar a la funcionalidad.

Fabricado en acero con recubrimiento en polvo, resiste el uso diario y combina con cualquier estilo de decoración. Sus medidas (58 cm de ancho, 27 cm de fondo y 17 cm de altura) lo hacen perfecto para pisos y apartamentos donde el espacio es oro. Su precio, 3,99 euros, lo convierte en un imprescindible para estudiantes, familias y cualquier persona que valore el orden sin gastar de más.

SKOSTALL: El gadget minimalista para optimizar hasta el último rincón

¿Te falta espacio o solo quieres guardar un par especial que usas cada día? El SKOSTALL es la respuesta. Este pequeño accesorio de Ikea permite almacenar un par de zapatos ocupando el mínimo espacio posible gracias a su diseño inclinado: un zapato descansa en la base y el otro en la parte superior. Es perfecto para aprovechar espacios libres en el armario, bajo una estantería o incluso en el balcón cubierto, lejos del polvo y la humedad.

El SKOSTALL, fabricado en acero y acabado con recubrimiento en polvo, mide solo 27 cm de fondo, 19 cm de altura y 11 cm de ancho. Por solo 1,99 euros, puedes multiplicar la capacidad de cualquier estante y tener tus zapatos favoritos siempre a mano. Muchas casas catalanas ya lo utilizan para guardar zapatillas deportivas, zapatos de trabajo o ese par cómodo que no quieres perder de vista.

MURVEL: Orden vertical, máxima eficiencia

Si tu objetivo es aprovechar cada centímetro, el zapatero MURVEL de Ikea es tu nuevo aliado. Inspirado en la tendencia de almacenamiento vertical, este accesorio permite guardar un par de zapatos de manera apilada y estable. Su formato a dos niveles y su inclinación optimizan el espacio y facilitan la ventilación del calzado. Así puedes mantener botas, deportivas o zapatos de vestir perfectamente alineados y visibles.

Fabricado en plástico de polipropileno, MURVEL mide 14 cm de alto, 14 cm de ancho y 24 cm de fondo. Es ligero, resistente y, lo mejor de todo, cuesta solo 0,99 euros. Puedes colocar varios en una misma estantería y ver de un vistazo todo tu calzado, especialmente útil en viviendas más compactas o para quien comparte piso y quiere evitar mezclar zapatos.

¿Por qué elegir soluciones Ikea para organizar el calzado en Cataluña?

Ikea se ha ganado la confianza de miles de familias catalanas gracias a su capacidad para ofrecer soluciones sencillas, asequibles y adaptadas a la realidad local. Los pisos de ciudades como Barcelona o L’Hospitalet suelen tener recibidores pequeños y armarios ajustados, lo que convierte cada centímetro en un auténtico tesoro. Los gadgets GREJIG, SKOSTALL y MURVEL responden justo a esta necesidad: permiten crear zonas de almacenamiento flexibles, que puedes modificar según tu ritmo de vida o el número de zapatos que tengas en casa.

Además, son fáciles de montar, transportar y combinar entre sí. Puedes encontrarlos en cualquier establecimiento Ikea de Cataluña, desde Sabadell hasta Badalona, o pedirlos en línea para recibirlos en casa. Si te mudas de piso, solo necesitas plegarlos y llevártelos. Y si la familia crece… ¡añade otro módulo y listo!

Consejos para sacar el máximo partido a tu hogar catalán

Aprovecha las zonas bajas de los armarios para colocar GREJIG apilados y separar el calzado de cada miembro de la familia.

y separar el calzado de cada miembro de la familia. Utiliza SKOSTALL en estanterías profundas para almacenar pares especiales o para tener a mano los zapatos que usas cada día.

o para tener a mano los zapatos que usas cada día. Elige MURVEL si necesitas visibilidad y orden vertical en espacios pequeños como recibidores, balcones cubiertos o dormitorios juveniles.

como recibidores, balcones cubiertos o dormitorios juveniles. Recuerda que todos los modelos se limpian fácilmente y resisten bien el uso continuado, algo clave en hogares con niños o mascotas.

Si tienes invitados o cambias de estación, puedes recogerlos, plegarlos y guardarlos sin ocupar espacio extra.

El orden transforma el día a día: menos estrés, más bienestar

Mantener el calzado ordenado no es solo una cuestión estética: influye directamente en la sensación de orden, tranquilidad y bienestar en casa. En Cataluña, donde los pisos suelen ser reducidos y la vida cotidiana es frenética, estos pequeños gadgets se convierten en grandes aliados. Ahorras tiempo a la hora de salir, evitas discusiones por el desorden y, sobre todo, disfrutas de un ambiente más acogedor y funcional.

Cierre temático: “Tu espacio, tu estilo: reinventa tu recibidor catalán con Ikea”

Y tú, ¿ya has probado alguna de estas soluciones para organizar tu calzado? Cuéntanos tus trucos, comparte tus fotos y anímate a descubrir más ideas prácticas en tu tienda Ikea más cercana. ¡El orden comienza por un pequeño gesto… y puede transformar todo tu hogar!