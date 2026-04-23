El tiquet d’un bar de Màlaga que indigna tothom: demana una cervesa i rep una clatellada inesperada

Anar de canyes per Màlaga és un dels grans plaers de la vida, però per a aquest client s’ha convertit en un autèntic atracament a mà armada.
Tots sabem que els preus a les zones turístiques han pujat, però el que ha passat en aquest cèntric local ha traspassat totes les línies vermelles.
El protagonista d’aquesta història només volia un terç de cervesa ben fred per combatre la calor, sense imaginar que la factura el deixaria gelat.
La foto del tiquet ja s’ha fet viral a les xarxes socials, despertant una onada d’indignació que no para de créixer entre els consumidors.
I és que, quan vegis la xifra que figura al costat de la consumició, entendràs per què mig internet està demanant el boicot a l’establiment.
Un preu “premium” per una cervesa de tota la vida
El tiquet, compartit inicialment per un usuari de Twitter (ara X), mostra un càrrec que sembla més propi d’un reservat a Dubai que d’una terrassa andalusa.
Per una sola ampolla de 33cl, el bar ha tingut la gosadia de cobrar una quantitat que supera amb escreix el menú del dia de qualsevol bar de barri.
No hi havia música en directe, ni vistes a la primera línia de platja, ni cap servei de luxe que justifiqués el preu final de la beguda.
La indignació ha esclatat quan els usuaris han començat a comparar el preu del tiquet amb el que costa el mateix terç en un supermercat: la diferència és de més d’un 500%.
Són molts els que es pregunten si realment hi ha algun control sobre els preus o si estem vivint en la llei de la selva de l’hostaleria.
La “trampa” de la llista de preus
El gran problema d’aquest tipus de situacions és que, legalment, si el preu apareix a la carta, l’establiment té dret a cobrar-lo.
Però, qui mira la llista de preus detalladament abans de demanar una simple cervesa? Donem per fet que ens cobraran una quantitat raonable i justa.
L’usuari afectat confessa que es va sentir “estafat i humiliat” en veure que un gest tan quotidià li buidava la cartera de cop.
Aquest cas ha obert el debat sobre el turisme de masses i com s’està expulsant els veïns de tota la vida dels seus propis locals.
A les xarxes, el veredicte és unànime: una cosa és fer negoci i l’altra és aprofitar-se de la bona fe de la gent que vol gaudir del seu temps lliure.
Com evitar que et robin el mes a la terrassa
Per desgràcia, aquesta no és una anècdota aïllada i cada cop són més els locals que s’apunten a la moda dels “preus per a guiris”.
La nostra recomanació és clara: per molta mandra que et faci, demana sempre la carta abans de pronunciar la paraula “cervesa”.
Si el local no té els preus exposats de manera visible, ja tens la primera pista per girar cua i marxar a un altre lloc.
Recorda que les associacions de consumidors adverteixen que no ens poden cobrar suplements per conceptes absurds com “el gel” o “el servei de terrassa” si no estan ben especificats.
Defensar la nostra butxaca és l’única manera de frenar aquesta escalada de preus absurda que està fent malbé l’hostaleria espanyola.
La reacció de les xarxes: Mems i molta ràbia
Com era d’esperar, la imatge del tiquet ha generat centenars de comentaris, des de mems mordaços fins a crítiques molt dures al sector.
“Amb el que costa aquesta cervesa, a casa meva hi sopa tota la família”, comentava un usuari amb tota la raó del món.
D’altres alerten que aquesta imatge de Màlaga pot espantar els futurs turistes, que buscaran destinacions més honestes amb el seu pressupost.
Està clar que el client no sempre té la raó, però en casos com aquest, la raó li cau de les mans en veure la factura.
Esperem que aquest rebombori serveixi perquè alguns empresaris s’ho pensin dues vegades abans d’intentar fer l’agost en ple mes d’abril.
Has viscut alguna situació semblant darrerament? Explica’ns-ho, perquè la teva experiència pot salvar la butxaca de moltes altres lectores.
Al final, la millor arma contra els preus abusius és la informació compartida i la nostra decisió de no tornar mai més a llocs així.