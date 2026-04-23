El ticket de un bar de Málaga que indigna a todos: pide una cerveza y recibe un golpe inesperado

Ir de cañas por Málaga es uno de los grandes placeres de la vida, pero para este cliente se ha convertido en un auténtico atraco a mano armada.

Todos sabemos que los precios en las zonas turísticas han subido, pero lo que ha pasado en este céntrico local ha traspasado todas las líneas rojas.

El protagonista de esta historia solo quería un tercio de cerveza bien frío para combatir el calor, sin imaginar que la factura lo dejaría helado.

La foto del ticket ya se ha hecho viral en las redes sociales, despertando una ola de indignación que no para de crecer entre los consumidores.

Y es que, cuando veas la cifra que figura al lado del consumo, entenderás por qué medio internet está pidiendo el boicot al establecimiento.

Un precio «premium» por una cerveza de toda la vida

El ticket, compartido inicialmente por un usuario de Twitter (ahora X), muestra un cargo que parece más propio de un reservado en Dubái que de una terraza andaluza.

Por una sola botella de 33cl, el bar ha tenido la osadía de cobrar una cantidad que supera con creces el menú del día de cualquier bar de barrio.

No había música en directo, ni vistas a la primera línea de playa, ni ningún servicio de lujo que justificara el precio final de la bebida.

La indignación estalló cuando los usuarios comenzaron a comparar el precio del ticket con lo que cuesta el mismo tercio en un supermercado: la diferencia es de más de un 500%.

Son muchos los que se preguntan si realmente hay algún control sobre los precios o si estamos viviendo en la ley de la selva de la hostelería.

La «trampa» de la lista de precios

El gran problema de este tipo de situaciones es que, legalmente, si el precio aparece en la carta, el establecimiento tiene derecho a cobrarlo.

Pero, ¿quién mira la lista de precios detalladamente antes de pedir una simple cerveza? Damos por hecho que nos cobrarán una cantidad razonable y justa.

El usuario afectado confiesa que se sintió «estafado y humillado» al ver que un gesto tan cotidiano le vaciaba la cartera de golpe.

Este caso ha abierto el debate sobre el turismo de masas y cómo se está expulsando a los vecinos de toda la vida de sus propios locales.

En las redes, el veredicto es unánime: una cosa es hacer negocio y otra es aprovecharse de la buena fe de la gente que quiere disfrutar de su tiempo libre.

Cómo evitar que te roben el mes en la terraza

Por desgracia, esta no es una anécdota aislada y cada vez son más los locales que se apuntan a la moda de los «precios para guiris».

Nuestra recomendación es clara: por mucha pereza que te dé, pide siempre la carta antes de pronunciar la palabra «cerveza».

Si el local no tiene los precios expuestos de manera visible, ya tienes la primera pista para darte la vuelta e irte a otro sitio.

Recuerda que las asociaciones de consumidores advierten que no nos pueden cobrar suplementos por conceptos absurdos como «el hielo» o «el servicio de terraza» si no están bien especificados.

Defender nuestro bolsillo es la única manera de frenar esta escalada de precios absurda que está dañando la hostelería española.

La reacción de las redes: Memes y mucha rabia

Como era de esperar, la imagen del ticket ha generado cientos de comentarios, desde memes mordaces hasta críticas muy duras al sector.

«Con lo que cuesta esta cerveza, en mi casa cena toda la familia», comentaba un usuario con toda la razón del mundo.

Otros alertan que esta imagen de Málaga puede espantar a los futuros turistas, que buscarán destinos más honestos con su presupuesto.

Está claro que el cliente no siempre tiene la razón, pero en casos como este, la razón se le cae de las manos al ver la factura.

Esperamos que este revuelo sirva para que algunos empresarios se lo piensen dos veces antes de intentar hacer el agosto en pleno mes de abril.

¿Has vivido alguna situación similar recientemente? Cuéntanoslo, porque tu experiencia puede salvar el bolsillo de muchas otras lectoras.

Al final, la mejor arma contra los precios abusivos es la información compartida y nuestra decisión de no volver nunca más a sitios así.