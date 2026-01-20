Carrefour tira el preu d’aquest televisor Toshiba de 65 polzades: 327 euros

Normalment, quan veiem un televisor d’aquestes dimensions per aquest preu, assumim el pitjor. Pensem que és una marca impronunciable, que la pantalla es veurà pixelada o que el so serà com escoltar la ràdio sota l’aigua.
És el prejudici lògic del consumidor expert.
Però avui ens hem quedat sense arguments. El que ha fet Carrefour desafia la lògica del mercat tecnològic actual. En un moviment de liquidació agressiva, han posat una pantalla de cinema al preu d’un monitor d’oficina.
Si estaves esperant un senyal per jubilar aquesta tele petita de la sala d’estar, és aquest.
Un gegant a preu de miniatura
Anem directes al gra, perquè aquest tipus d’ofertes tenen una vida útil de minuts. El protagonista és un televisor Toshiba de 65 polzades. Parlem d’una diagonal immensa, de les que t’obliguen a girar el cap per veure tota l’acció.
El preu oficial d’aquest dispositiu sol rondar els 500 euros, una xifra ja ajustada. Però Carrefour ha decidit retallar l’etiqueta fins a deixar-la en uns ridículs 327 euros. (Sí, has llegit bé: menys de 330 euros per 65 polzades).
Compte amb la dada: Per aquest preu, l’habitual al mercat és trobar models de 43 o, amb sort, 50 polzades de gamma baixa. Aconseguir 65 polzades d’una marca japonesa històrica és una anomalia.
No és només mida, és el que porta dins
Aquí no estem comprant “polzades al pes”. Aquest model (la sèrie UA2 de Toshiba) ve carregat amb tot el necessari per no trobar a faltar res el 2024. Compta amb resolució 4K Ultra HD i tecnologia Dolby Vision, la qual cosa garanteix que les teves sèries de Netflix es vegin amb el contrast i el color que el director va planejar.
Però el punt fort, i el que nosaltres sempre mirem amb lupa, és el seu sistema operatiu. Ve amb Android TV integrat. Això és crucial: significa que tens accés directe a la Google Play Store, Chromecast integrat per enviar contingut des del mòbil i totes les apps (Disney+, Prime Video, HBO Max, Spotify) funcionant de forma nativa i fluida.
A més, Toshiba sol cuidar un aspecte que d’altres obliden: l’àudio. Aquest panell incorpora altaveus dissenyats per Onkyo, una llegenda al món del so Hi-Fi, la qual cosa t’estalvia haver de comprar una barra de so urgent.
Per què tan barat?
No hi ha parany, hi ha neteja d’estoc. Les grans superfícies necessiten rotar inventari per fer lloc als models de 2025 que arribaran a la primavera. Carrefour ha optat per la via ràpida: tirar el preu per alliberar magatzem.
És una oportunitat d’or per muntar un cinema a casa, per renovar la tele de la casa del poble o simplement per donar-te el caprici de veure el futbol a mida real sense hipotecar el sou del mes.
L’advertència final
Aquesta oferta està disponible al web de Carrefour i marcada com a “Venut per Carrefour”, la qual cosa dona garanties de devolució i enviament. No obstant això, en ser un preu de liquidació, les unitats són comptades.
No t’ho pensis massa. Si entres a l’enllaç i veus el botó de compra actiu, no dubtis. Demà, quan tornis a mirar, el més probable és que el preu hagi tornat a pujar o vegis el temut cartell gris d'”Esgotat”.