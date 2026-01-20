Carrefour baja el precio de este televisor Toshiba de 65 pulgadas: 327 euros

Normalmente, cuando vemos un televisor de estas dimensiones por este precio, asumimos lo peor. Pensamos que es una marca impronunciable, que la pantalla se verá pixelada o que el sonido será como escuchar la radio bajo el agua.

Es el prejuicio lógico del consumidor experto.

Pero hoy nos hemos quedado sin argumentos. Lo que ha hecho Carrefour desafía la lógica del mercado tecnológico actual. En un movimiento de liquidación agresiva, han puesto una pantalla de cine al precio de un monitor de oficina.

Si estabas esperando una señal para jubilar esa tele pequeña de la sala de estar, es esta.

Un gigante a precio de miniatura

Vamos directos al grano, porque este tipo de ofertas tienen una vida útil de minutos. El protagonista es un televisor Toshiba de 65 pulgadas. Hablamos de una diagonal inmensa, de las que te obligan a girar la cabeza para ver toda la acción.

El precio oficial de este dispositivo suele rondar los 500 euros, una cifra ya ajustada. Pero Carrefour ha decidido recortar la etiqueta hasta dejarla en unos ridículos 327 euros. (Sí, has leído bien: menos de 330 euros por 65 pulgadas).

Cuidado con el dato: Por este precio, lo habitual en el mercado es encontrar modelos de 43 o, con suerte, 50 pulgadas de gama baja. Conseguir 65 pulgadas de una marca japonesa histórica es una anomalía.

No es solo tamaño, es lo que lleva dentro

Aquí no estamos comprando «pulgadas al peso». Este modelo (la serie UA2 de Toshiba) viene cargado con todo lo necesario para no echar de menos nada en 2024. Cuenta con resolución 4K Ultra HD y tecnología Dolby Vision, lo cual garantiza que tus series de Netflix se vean con el contraste y el color que el director planeó.

Pero el punto fuerte, y el que nosotros siempre miramos con lupa, es su sistema operativo. Viene con Android TV integrado. Esto es crucial: significa que tienes acceso directo a la Google Play Store, Chromecast integrado para enviar contenido desde el móvil y todas las apps (Disney+, Prime Video, HBO Max, Spotify) funcionando de forma nativa y fluida.

Además, Toshiba suele cuidar un aspecto que otros olvidan: el audio. Este panel incorpora altavoces diseñados por Onkyo, una leyenda en el mundo del sonido Hi-Fi, lo cual te ahorra tener que comprar una barra de sonido urgentemente.

¿Por qué tan barato?

No hay trampa, hay limpieza de stock. Las grandes superficies necesitan rotar inventario para hacer lugar a los modelos de 2025 que llegarán en primavera. Carrefour ha optado por la vía rápida: bajar el precio para liberar almacén.

Es una oportunidad de oro para montar un cine en casa, para renovar la tele de la casa del pueblo o simplemente para darte el capricho de ver el fútbol a tamaño real sin hipotecar el sueldo del mes.

La advertencia final

Esta oferta está disponible en la web de Carrefour y marcada como «Vendido por Carrefour», lo cual da garantías de devolución y envío. Sin embargo, al ser un precio de liquidación, las unidades son contadas.

No lo pienses demasiado. Si entras al enlace y ves el botón de compra activo, no dudes. Mañana, cuando vuelvas a mirar, lo más probable es que el precio haya vuelto a subir o veas el temido cartel gris de «Agotado».