Kylian Mbappé: “Des que he arribat a Espanya, intento buscar llocs per menjar pernil”

En una entrevista recent, el crack francès va confessar la seva obsessió gastronòmica pel pernil ibèric.
I ho fa amb tanta naturalitat que les seves paraules ja circulen com una tendència viral.
Des que va aterrar a Madrid, Kylian Mbappé ha mostrat interès per molt més que el futbol. En una conversa distesa amb Ibai Llanos, el davanter va sorprendre amb una confessió senzilla però reveladora: “Des que he arribat a Espanya, intento buscar llocs per menjar pernil”. Una frase que no només ha causat simpatia, sinó que evidencia el seu desig d’integrar-se i viure a fons l’experiència espanyola.
El dia que Mbappé es va rendir al pernil espanyol
L’escena va ser tan inesperada com divertida. Durant una entrevista informal amb Ibai Llanos, un dels streamers més populars del món, Mbappé va rebre una caixa de benvinguda amb productes típics espanyols. En obrir-la, va trobar-hi pernil ibèric i formatge manxec. La seva reacció va ser immediata: un somriure ample, un gest de sorpresa i una frase que es va tornar viral a l’instant: “La combinació m’encanta”.
Va ser en aquest context quan va deixar anar la frase que encapçala aquest article. Amb naturalitat i humor, va confessar que ha estat explorant Madrid no només com a nou llar futbolístic, sinó com a terreny de descobriment culinari. I entre tot el que ha tastat, el pernil s’ha convertit en el seu favorit.
La seva reacció, captada en directe, va generar milers de comentaris a les xarxes. Molts usuaris van celebrar el seu entusiasme, altres van fer broma amb “rutes del pernil per a Mbappé” i fins i tot diversos restaurants van aprofitar per convidar-lo a tastar els seus millors talls.
“Busco llocs per menjar pernil”: la frase que va conquerir les xarxes
“Des que he arribat a Espanya, intento buscar llocs per menjar pernil”. La frase, dita amb senzillesa i accent francès, va ressonar com una declaració d’amor a una de les joies de la gastronomia nacional.
Diversos mitjans es van fer ressò de les seves paraules. No tant pel contingut en si, sinó pel que representa: una estrella mundial mostrant-se propera, curiosa i oberta a gaudir del quotidià. En temps en què la imatge dels futbolistes sol semblar distant i controlada, gestos com aquest generen una identificació immediata.
A més, l’autenticitat de Mbappé no va passar desapercebuda. No hi havia guió, ni filtres. Només un jove famós i milionari que, en tastar pernil amb formatge manxec, va deixar anar un riure genuí. I amb això, es va guanyar bona part del públic espanyol.
D’ídol francès a fan del manxec: la integració de Mbappé
Més enllà del seu rendiment al camp, Mbappé està construint un vincle emocional amb la seva nova vida a Espanya. I el menjar és una de les vies més efectives per fer-ho. Ja ha tastat truita de patates, paella, gaspatxo… però el pernil ha guanyat de golejada.
També ha mostrat interès per aprendre espanyol, adaptar-se a l’estil de vida madrileny i gaudir de la ciutat com un veí més. Tot i tenir una agenda plena, troba moments per passejar, explorar i, és clar, buscar nous llocs on assaborir la seva recent passió ibèrica.
Aquesta actitud oberta i entusiasta contrasta amb altres fitxatges internacionals que triguen a integrar-se o mantenen distància amb la cultura local. Mbappé, en canvi, ha optat per implicar-se des del primer dia. I ho està fent a través d’alguna cosa tan universal com el bon menjar.
El futbol, l’idioma… i la gastronomia com a via de connexió
No és la primera vegada que un futbolista estranger es deixa conquerir per la gastronomia espanyola. Però el cas de Mbappé té un matís especial: la seva espontaneïtat el converteix en quelcom entranyable. No està promocionant res, no compleix amb cap campanya. Està sent ell mateix.
Aquest tipus de gestos ajuden a tendir ponts entre ídols i afició. Els seguidors no només volen gols i títols; també valoren aquells que s’esforcen per comprendre i viure el seu entorn. Mbappé, amb només unes setmanes a Espanya, ja ha demostrat estar disposat a integrar-se amb respecte i curiositat.
Les xarxes han recollit el guant. Des de memes fins a recomanacions gastronòmiques, els usuaris han convertit la seva frase en una mena de mantra simpàtic. Alguns fins i tot han creat mapes col·laboratius amb “els millors llocs per menjar pernil a Madrid… per si Mbappé els necessita”.
No hi ha dubte: quan una estrella mundial s’interessa per les costums locals, es genera quelcom més profund que admiració. Es genera empatia.
El sabor que va conquerir Mbappé més enllà del futbol
El pernil ibèric ha estat, curiosament, un dels primers vincles emocionals de Mbappé amb Espanya. Més enllà dels entrenaments, les càmeres i els contractes milionaris, hi ha quelcom reconfortant en veure una figura de la seva talla gaudint d’una tapa com qualsevol altre.
“M’encanta la combinació amb el formatge manxec”, va dir entre rialles.
I aquest riure, natural i sense artificis, és potser la seva millor carta de presentació en aquesta nova etapa.
