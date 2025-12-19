Kylian Mbappé: «Desde que llegué a España, busco lugares para comer jamón»

En una entrevista reciente, el crack francés confesó su obsesión gastronómica por el jamón ibérico.

Y lo hace con tanta naturalidad que sus palabras ya circulan como una tendencia viral.

Desde que aterrizó en Madrid, Kylian Mbappé ha mostrado interés por mucho más que el fútbol. En una conversación distendida con Ibai Llanos, el delantero sorprendió con una confesión sencilla pero reveladora: “Desde que llegué a España, intento buscar lugares para comer jamón”. Una frase que no solo ha causado simpatía, sino que evidencia su deseo de integrarse y vivir a fondo la experiencia española.

El día que Mbappé se rindió al jamón español

La escena fue tan inesperada como divertida. Durante una entrevista informal con Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo, Mbappé recibió una caja de bienvenida con productos típicos españoles. Al abrirla, encontró jamón ibérico y queso manchego. Su reacción fue inmediata: una sonrisa amplia, un gesto de sorpresa y una frase que se volvió viral al instante: “La combinación me encanta”.

Fue en este contexto cuando soltó la frase que encabeza este artículo. Con naturalidad y humor, confesó que ha estado explorando Madrid no solo como nuevo hogar futbolístico, sino como terreno de descubrimiento culinario. Y entre todo lo que ha probado, el jamón se ha convertido en su favorito.

Su reacción, captada en directo, generó miles de comentarios en las redes. Muchos usuarios celebraron su entusiasmo, otros bromearon con “rutas del jamón para Mbappé” e incluso varios restaurantes aprovecharon para invitarlo a probar sus mejores cortes.

“Busco lugares para comer jamón”: la frase que conquistó las redes

“Desde que llegué a España, intento buscar lugares para comer jamón”. La frase, dicha con sencillez y acento francés, resonó como una declaración de amor a una de las joyas de la gastronomía nacional.

Varios medios se hicieron eco de sus palabras. No tanto por el contenido en sí, sino por lo que representa: una estrella mundial mostrándose cercana, curiosa y abierta a disfrutar de lo cotidiano. En tiempos en que la imagen de los futbolistas suele parecer distante y controlada, gestos como este generan una identificación inmediata.

Además, la autenticidad de Mbappé no pasó desapercibida. No había guion, ni filtros. Solo un joven famoso y millonario que, al probar jamón con queso manchego, soltó una risa genuina. Y con eso, se ganó buena parte del público español.

De ídolo francés a fan del manchego: la integración de Mbappé

Más allá de su rendimiento en el campo, Mbappé está construyendo un vínculo emocional con su nueva vida en España. Y la comida es una de las vías más efectivas para hacerlo. Ya ha probado tortilla de patatas, paella, gazpacho… pero el jamón ha ganado por goleada.

También ha mostrado interés por aprender español, adaptarse al estilo de vida madrileño y disfrutar de la ciudad como un vecino más. A pesar de tener una agenda llena, encuentra momentos para pasear, explorar y, por supuesto, buscar nuevos lugares donde saborear su reciente pasión ibérica.

Esta actitud abierta y entusiasta contrasta con otros fichajes internacionales que tardan en integrarse o mantienen distancia con la cultura local. Mbappé, en cambio, ha optado por implicarse desde el primer día. Y lo está haciendo a través de algo tan universal como la buena comida.

El fútbol, el idioma… y la gastronomía como vía de conexión

No es la primera vez que un futbolista extranjero se deja conquistar por la gastronomía española. Pero el caso de Mbappé tiene un matiz especial: su espontaneidad lo convierte en algo entrañable. No está promocionando nada, no cumple con ninguna campaña. Está siendo él mismo.

Este tipo de gestos ayudan a tender puentes entre ídolos y afición. Los seguidores no solo quieren goles y títulos; también valoran a aquellos que se esfuerzan por comprender y vivir su entorno. Mbappé, con solo unas semanas en España, ya ha demostrado estar dispuesto a integrarse con respeto y curiosidad.

Las redes han recogido el guante. Desde memes hasta recomendaciones gastronómicas, los usuarios han convertido su frase en una especie de mantra simpático. Algunos incluso han creado mapas colaborativos con “los mejores lugares para comer jamón en Madrid… por si Mbappé los necesita”.

No hay duda: cuando una estrella mundial se interesa por las costumbres locales, se genera algo más profundo que admiración. Se genera empatía.

El sabor que conquistó a Mbappé más allá del fútbol

El jamón ibérico ha sido, curiosamente, uno de los primeros vínculos emocionales de Mbappé con España. Más allá de los entrenamientos, las cámaras y los contratos millonarios, hay algo reconfortante en ver una figura de su talla disfrutando de una tapa como cualquier otro.

“Me encanta la combinación con el queso manchego”, dijo entre risas.

Y esa risa, natural y sin artificios, es quizás su mejor carta de presentación en esta nueva etapa.

¿Y tú? ¿Dónde le recomendarías ir a comer jamón a Mbappé? ¡Compártelo!