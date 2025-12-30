El ‘toc de queda’ del súper: a quina hora exacta tanquen Mercadona, Bonpreu i Lidl demà 31 de desembre

És el malson recurrent de cada nit de Cap d’Any. Són les sis de la tarda, estàs preparant la taula i t’adones que et falta el gel, el pa torrat o, pitjor encara, el raïm. Encara que demà dimecres 31 de desembre sigui laborable, els supermercats de Barcelona activen el seu “horari de tarda” especial perquè els seus empleats també puguin arribar a sopar.
Perquè no et trobis amb la porta als nassos (i hagis de pagar el doble en un colmado de guàrdia), hem confirmat els horaris de tancament definitius de les principals cadenes.
Mercadona: a les 19.00 h, ni un minut més
Si el teu pla és anar a Mercadona, corre o ves-hi avui mateix.
La cadena de Juan Roig és la més estricta amb la conciliació familiar de la seva plantilla.
Demà, 31 de desembre, tots els seus supermercats a Barcelona tancaran a les 19.00 hores.
I no val suplicar. A aquesta hora les caixes es bloquegen i les persianes baixen. A més, recorda que el dia 1 de gener (Cap d’Any) estaran tancats tot el dia.
Bonpreu i Esclat: fins a les 20.00 h (la gran majoria)
Els nostres supermercats de confiança solen donar-nos una mica més de marge, però no te’n fiïs.
El Grup Bon Preu ha establert el tancament general dels seus establiments Bonpreu i Esclat a les 20.00 hores.
És una hora de marge respecte a Mercadona que et pot salvar la vida si surts tard de treballar.
Avís important: Tot i que la norma és les 20.00 h, alguns minimercats molt petits podrien tancar abans. Davant el dubte, intenta anar-hi abans de les set.
Lidl i Aldi: replegament a les 19.00 h
Les cadenes alemanyes segueixen una política molt similar a la de Mercadona en aquestes dates.
Tant Lidl com Aldi han anunciat que les seves botigues tancaran portes a les 19.00 hores demà dimecres.
Si busques els seus famosos aperitius gurmet o el marisc congelat d’última hora, no ho deixis per a la tarda.
Els salvavides: El Corte Inglés i Carrefour
Són l’última esperança de les endarrerides.
Els supermercats d’El Corte Inglés i Hipercor (com els de Diagonal o Meridiana) mantindran el servei fins a les 20.00 hores.
El mateix passa amb els grans hipermercats Carrefour (com Glòries, La Maquinista o Gran Via 2), que també apuraran fins a les 20.00 hores.
Això sí, tingues en compte que els Carrefour Express i Carrefour Market poden tenir horaris diferents i alguns tanquen abans (19.00 h) o després depenent de la franquícia.
Dia: Alerta amb el migdia
Aquí és on moltes fiquen la pota.
La cadena Dia té horaris molt dispars.
Mentre que moltes de les seves botigues tancaran a les 19.00 h, és habitual que algunes franquícies petites facin horari només de matí o tanquin a les 15.00 hores.
La nostra recomanació: no t’arrisquis amb Dia a la tarda tret que coneguis segur l’horari de la teva botiga del barri.
Resum ràpid per a captures de pantalla
- Mercadona: Tanca 19.00 h.
- Lidl / Aldi: Tanca 19.00 h.
- Bonpreu / Esclat: Tanca 20.00 h.
- Carrefour (Híper): Tanca 20.00 h.
- El Corte Inglés: Tanca 20.00 h.
- Dia 1 de Gener: TOT TANCAT (tret de 24h i benzineres).
Grava’t això a foc: El dia 1 no obre res. Si necessites brou per a la ressaca de l’endemà, compra’l avui.
El teu “jo” de dijous t’ho agrairà infinitament.