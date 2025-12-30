El ‘toque de queda’ del súper: a qué hora exacta cierran Mercadona, Bonpreu y Lidl mañana 31 de diciembre

Es la pesadilla recurrente de cada Nochevieja. Son las seis de la tarde, estás preparando la mesa y te das cuenta de que te falta el hielo, el pan tostado o, peor aún, las uvas. Aunque mañana miércoles 31 de diciembre sea laborable, los supermercados de Barcelona activan su «horario de tarde» especial para que sus empleados también puedan llegar a cenar.

Para que no te encuentres con la puerta en las narices (y tengas que pagar el doble en una tienda de guardia), hemos confirmado los horarios de cierre definitivos de las principales cadenas.

Mercadona: a las 19.00 h, ni un minuto más

Si tu plan es ir a Mercadona, corre o ve hoy mismo.

La cadena de Juan Roig es la más estricta con la conciliación familiar de su plantilla.

Mañana, 31 de diciembre, todos sus supermercados en Barcelona cerrarán a las 19.00 horas.

Y no vale suplicar. A esa hora las cajas se bloquean y las persianas bajan. Además, recuerda que el día 1 de enero (Año Nuevo) estarán cerrados todo el día.

Bonpreu y Esclat: hasta las 20.00 h (la gran mayoría)

Nuestros supermercados de confianza suelen darnos un poco más de margen, pero no te fíes.

El Grupo Bon Preu ha establecido el cierre general de sus establecimientos Bonpreu y Esclat a las 20.00 horas.

Es una hora de margen respecto a Mercadona que te puede salvar la vida si sales tarde de trabajar.

Aviso importante: Aunque la norma es las 20.00 h, algunos minimercados muy pequeños podrían cerrar antes. Ante la duda, intenta ir antes de las siete.

Lidl y Aldi: repliegue a las 19.00 h

Las cadenas alemanas siguen una política muy similar a la de Mercadona en estas fechas.

Tanto Lidl como Aldi han anunciado que sus tiendas cerrarán puertas a las 19.00 horas mañana miércoles.

Si buscas sus famosos aperitivos gourmet o el marisco congelado de última hora, no lo dejes para la tarde.

Los salvavidas: El Corte Inglés y Carrefour

Son la última esperanza de los rezagados.

Los supermercados de El Corte Inglés y Hipercor (como los de Diagonal o Meridiana) mantendrán el servicio hasta las 20.00 horas.

Lo mismo ocurre con los grandes hipermercados Carrefour (como Glòries, La Maquinista o Gran Via 2), que también apurarán hasta las 20.00 horas.

Eso sí, ten en cuenta que los Carrefour Express y Carrefour Market pueden tener horarios diferentes y algunos cierran antes (19.00 h) o después dependiendo de la franquicia.

Dia: Alerta con el mediodía

Aquí es donde muchas se equivocan.

La cadena Dia tiene horarios muy dispares.

Mientras que muchas de sus tiendas cerrarán a las 19.00 h, es habitual que algunas franquicias pequeñas hagan horario solo de mañana o cierren a las 15.00 horas.

Nuestra recomendación: no te arriesgues con Dia por la tarde a menos que conozcas seguro el horario de tu tienda del barrio.

Resumen rápido para capturas de pantalla

Mercadona: Cierra 19.00 h.

Cierra 19.00 h. Lidl / Aldi: Cierra 19.00 h.

Cierra 19.00 h. Bonpreu / Esclat: Cierra 20.00 h.

Cierra 20.00 h. Carrefour (Híper): Cierra 20.00 h.

Cierra 20.00 h. El Corte Inglés: Cierra 20.00 h.

Cierra 20.00 h. 1 de Enero: TODO CERRADO (excepto 24h y gasolineras).

Grábate esto a fuego: El día 1 no abre nada. Si necesitas caldo para la resaca del día siguiente, cómpralo hoy.

Tu «yo» del jueves te lo agradecerá infinitamente.