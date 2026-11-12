El quartet d’Arbúcies Remei de Ca la Fresca tornarà a Barcelona aquest divendres, 13 de novembre, per actuar a Razzmatazz 1, amb entrades encara a la veda, i en un moment de gran activitat creativa i escènica dins de la seva trajectòria. El concert servirà per presentar en directe les cançons del seu nou EP, Mesures extraordinàries, en una cita que comptarà amb Los Sara Fontan com a artistes convidats obrint la nit amb una proposta instrumental de violí processat i percussió.
Amb Mesures extraordinàries, publicat sota el segell Bankrobber, la banda amplia un univers sonor que es mou amb llibertat entre el rock, la psicodèlia, la música popular, l’experimentació i una mirada crítica sobre el seu entorn. Segons explica la discogràfica, el treball neix de la “necessitat urgent de publicar noves cançons i renovar el repertori en directe després d’un període d’intensa activitat”. Entre els temes destaca el primer avançament, Ciao Remei, definit com “una amenaça d’abandonar-ho tot, una mena de carta de dimissió que no acaba de ser acceptada”.
De cara a la cita d’aquest divendres a Razzmatazz, el grup ha assegurat –en una entrevista amb El Món que es publicarà aquest cap de setmana– que l’afronta “amb moltes ganes”. “Hem preparat un repertori totalment nou per presentar l’EP, rescatant alguna peça antiga i reorganitzant l’ordre dels temes”, expliquen. A més, valoren molt positivament compartir cartell: “Venim acompanyats dels Los Sara Fontan, així que serà un gran combo”. Sobre si aquest llançament marca un punt i a part de cara a un futur disc, des del grup descarten una estratègia tancada: “Continuarem fent concerts, ja que no funcionem amb una estratègia rígida de disc-gira-disc, sinó que anem compostant sobre la marxa mentre continuem actuant”.
La realitat econòmica de la música independent
La formació posa el focus en la complexitat de sostenir el projecte artístic en el context actual, assenyalant de manera transparent que necessiten els directes per mantenir-se: “Necessitem els concerts per viure econòmicament. Els discos i les reproduccions digitals no donen ingressos directes; el marxandatge ajuda a cobrir despeses i la resta prové de projectes paral·lels de gravació”. Malgrat les dificultats econòmiques del sector, des d’Arbúcies mantenen una perspectiva vitalista i resilient: “Al final, tenim la sort de pagar un lloguer barat a Arbúcies; anem molt justos, però feliços”.