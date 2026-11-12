El cuarteto de Arbúcies Remei de Ca la Fresca regresará a Barcelona este viernes, 13 de noviembre, para actuar en Razzmatazz 1, con entradas aún a la venta, y en un momento de gran actividad creativa y escénica dentro de su trayectoria. El concierto servirá para presentar en directo las canciones de su nuevo EP, Mesures extraordinàries, en una cita que contará con Los Sara Fontan como artistas invitados abriendo la noche con una propuesta instrumental de violín procesado y percusión.

Con Mesures extraordinàries, publicado bajo el sello Bankrobber, la banda amplía un universo sonoro que se mueve con libertad entre el rock, la psicodelia, la música popular, la experimentación y una mirada crítica sobre su entorno. Según explica la discográfica, el trabajo nace de la «necesidad urgente de publicar nuevas canciones y renovar el repertorio en directo tras un período de intensa actividad». Entre los temas destaca el primer adelanto, Ciao Remei, definido como «una amenaza de abandonarlo todo, una especie de carta de dimisión que no acaba de ser aceptada».

De cara a la cita de este viernes en Razzmatazz, el grupo ha asegurado –en una entrevista con El Món que se publicará este fin de semana– que la afronta «con muchas ganas». «Hemos preparado un repertorio totalmente nuevo para presentar el EP, rescatando alguna pieza antigua y reorganizando el orden de los temas», explican. Además, valoran muy positivamente compartir cartel: «Venimos acompañados de Los Sara Fontan, así que será un gran combo». Sobre si este lanzamiento marca un punto y aparte de cara a un futuro disco, desde el grupo descartan una estrategia cerrada: «Continuaremos haciendo conciertos, ya que no funcionamos con una estrategia rígida de disco-gira-disco, sino que vamos componiendo sobre la marcha mientras continuamos actuando».

La realidad económica de la música independiente

La formación pone el foco en la complejidad de sostener el proyecto artístico en el contexto actual, señalando de manera transparente que necesitan los directos para mantenerse: «Necesitamos los conciertos para vivir económicamente. Los discos y las reproducciones digitales no dan ingresos directos; el merchandising ayuda a cubrir gastos y el resto proviene de proyectos paralelos de grabación». A pesar de las dificultades económicas del sector, desde Arbúcies mantienen una perspectiva vitalista y resiliente: «Al final, tenemos la suerte de pagar un alquiler barato en Arbúcies; vamos muy justos, pero felices».