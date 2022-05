Capità Catalunya, el ‘marvel’ català que combina ficció i història

On són els herois catalans? Amb aquesta pregunta l’il·lustrador Humberto Tomàs va començar el seu còmic Capità Catalunya, una combinació de ficció i història de Catalunya que recorda aquelles històries d’acció americanes que ha creat Marvel. Ja s’ha publicat la primera edició d’aquest còmic i ha aconseguit guanyar-se un lloc a les llibreries de Catalunya. Amb una història basada en la realitat catalana barrejada amb matisos de les històries americanes de moda neix Capità Catalunya, un trepidant superheroi que lluita per recuperar els herois catalans perduts.

“Quan vaig venir a viure a Catalunya em vaig enamorar de la seva gent, però vaig veure que no hi havia superherois catalans de referència”, explica el creador del còmic, originari de Virgínia, als Estat Units. Ell mateix assegura que després d’una experiència traumàtica va començar a passar molt més temps tancat a casa i el seu refugi va ser crear aquest còmic que intenta perpetuar i donar a conèixer la història de Catalunya amb vinyetes divertides creades per adults.

Una de les portades del còmic, Capità Catalunya / H.T.

El mateix autor explica que ell volia ser guia turístic i per aquest motiu va començar a estudiar amb profunditat la història de Catalunya. Tot i això, també va poder observar les mancances que tenien els catalans i el poc coneixement de la seva pròpia història i va voler donar-la a conèixer d’una manera més lúdica. En aquest sentit, va agafar la seva feina d’il·lustrador i va començar a construir un còmic que representés tot allò que havia après de Catalunya: “L’objectiu del Capità Catalunya és ensenyar la història dels països catalans“, diu el creador del còmic per adults en català.

Més d’un centenar de superherois catalans

Dins del còmic, Tomàs ha aconseguit crear més d’un centenar de herois catalans que en diferents moments han construït la història del país. L’edició es divideix en quatre històries: Capità Catalunya, Quatre Barres, Llegendaris i Poderosos Balears. I en cada una d’aquestes històries hi ha 80 capítols, és a dir, una vuitantena de còmics per edició. “Al final de la història responc a la gran pregunta d’on han anat a parar els superherois catalans”, anuncia Tomàs. Pel que fa el que pot explicar del seu primer exemplar, Capità Catalunya, ell mateix descriu al superheroi com a descendent de Josep Moragues, un militar català i carlí que va lluitar a la guerra de Successió del 1714.

Pel que fa a les altres històries, el creador assegura que en els 25 primers capítols tornen els Superpoderosos, és a dir, els superherois. Més tard, en els següents 25 tornen les bruixes i els bruixots i, finalment, en l’última tongada arriben els semidéus. “En aquesta última respondre una de les preguntes més esperades de la societat catalana sobre Sant Jordi”, diu l’autor del còmic, tot i que no vol revelar quina pregunta és. “Tot el còmic vol fer un homenatge a la història de Catalunya, que quan la vaig estudiar em va encantar”, assegura Tomàs.

Un model de negoci local

Tot i que el còmic ja ha sortit a la venda, no està en grans superfícies, ja que l’autor explica que com que ell mateix és la seva pròpia editorial hi ha “grans llibreries que busquen editorials amb més renom”. És per aquest motiu que el llibre es pot comprar a unes nou botigues de Barcelona i a 38 més per tot Catalunya. “De fet, estic content de que es pugui vendre en el comerç més local”, diu Tomàs. De moment, ja porta 2.000 còmics venuts d’ençaà que van sortir al mercat, una xifra que sorprèn al mateix autor que assegura que “havia arribat a patir perquè no es vengués”.