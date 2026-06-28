Immanuel Kant, filòsof: “La intel·ligència d’una persona es mesura per la quantitat d’incerteses que és capaç de suportar”

Vivim obsessionats amb tenir respostes immediates per a absolutament tot. L’algoritme del nostre telèfon mòbil ens ha tornat adictes a la certesa i aquesta pressa destrueix la nostra capacitat de raonar de forma profunda.
La Generació Z adopta el ‘Nonna Maxxing’ com a nou ideal de vida antiestrès a l’estil d’àvia italiana
Segurament pensis que una persona intel·ligent és aquella que acumula dades, memoritza lleis o resol problemes matemàtics a la velocitat de la llum. (Alerta: el major pensador de la història occidental acaba de desmuntar la teva teoria per complet).
Existeix una ansietat constant que t’atrapa quan no saps què passarà demà amb la teva feina, els teus diners o la teva relació de parella. No és debilitat, és el símptoma d’una ment moderna saturada que no tolera els espais en blanc.
El verdader perill actual és confondre l’arrogància de saber-ho tot amb l’autèntica lucidesa mental. (Sí, nosaltres també vam caure a la trampa de voler tenir sempre la raó). La realitat és que el cervell mediocre busca refugi en les veritats absolutes.
La solució definitiva per mesurar el teu verdader nivell intel·lectual no es troba en un examen psicotècnic de pagament. L’indicador clau que revoluciona la psicologia cognitiva actual és la capacitat de suportar la incertesa sense caure en la desesperació.
Una cèlebre premisa del filòsof prussià Immanuel Kant ha tornat al centre del debat científic contemporani. La seva tesi demostra que el valor d’una ment es mesura de forma exacta per la quantitat de dubtes que és capaç de processar de cop.
La regla d’or del pensament crític
Kant va revolucionar la història del pensament en demostrar que l’obsessió pel control absolut és el primer símptoma de la ignorància. L’ésser humà tendeix a inventar respostes falses abans que acceptar un buit temporal d’informació en la seva rutina diària.
La psicologia moderna ha batejat aquest fenomen com l’escala de necessitat de tancament cognitiu. Les persones amb un coeficient intel·lectual flexible demostren una tolerància extrema al caos, la qual cosa els permet prendre millors decisions sota pressió extrema.
Tolerar la incertesa no significa ser un passiu o un deixat que abandona la seva vida a l’atzar. El truc de l’èxit kantià consisteix a seguir actuant con fermesa ètica i lògica fins i tot quan no tens cap garantia d’èxit.
Per aplicar aquest filtre mental en el teu dia a dia necessites entrenar el teu cervell en blocs de pensament obert. No requereix apuntar-se a cap curs, no consumeix energia extra i ho pots aplicar cada vegada que un pla es torci a última hora.
El benefici estrella d’aquest entrenament és immediat i lo notaràs en la teva salut mental: una liberació absoluta de l’estrès crònic. En deixar de lluitar contra el que no pots controlar, la teva energia disponible es multiplica de forma automàtica.
Un escut mental per al segle vint-i-u
Sabies que aquest senzill principi filosòfic és l’eina principal que utilitzen els grans líders tecnològics de Silicon Valley? Si deixes de buscar l’aprovació constant del teu entorn, la teva productivitat estratègica puja a una velocitat deu vegades major.
És una autèntica revolució per a qui pateix de rumiació nocturna, paràlisi per anàlisi o por al fracàs professional. L’educació tradicional sempre ha premiat la resposta ràpida, però la vida real exigeix una resistència brutal a lo desconegut.
La acumulació de certeses artificials en la societat de la informació és la causa directa de l’auge dels dogmatismes extremistes. En posar a treballar la dubte metòdica en la teva rutina, transformes la por al futur en un combustible d’alta densitat per al teu creixement.
Les alertes dels neuròlegs actuals són contundents: la intolerància al dubte destrueix la plasticitat de les neurones de forma irreversible. Els entorns corporatius rígids i les rutines hiperplanificades s’han convertit en les pitjors presons per a l’enginy humà.
El canvi de normativa en la teva forma de pensar ha de començar aquesta mateixa tarda, abans que l’entorn t’obligui a reaccionar. No deixis per demà una revisió de les teves conviccions que et costa zero euros i protegeix el teu seny d’immediat.
Al final, resulta que la verdadera genialitat no consistia a saber totes les respostes de l’examen de la vida. Començaràs a abraçar el dubte constructiu des d’aquest moment o continuaràs fingint que ho tens tot sota control?