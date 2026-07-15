Els psicòlegs coincideixen: si una persona sempre et porta la contrària no és tossuderia, és símptoma d’ego i arrogància

Tots coneixem aquest perfil. Estàs a la meitat d’una frase, exposant un punt de vista tranquil, i abans que puguis acabar, allà està: el famós “bé, no estic d’acord”. Al principi ho atribuïm a una diferència d’opinions, després a què la persona és una mica tossuda, però la realitat és molt més reveladora.
Els experts en comportament humà han analitzat aquest patró de conducta i han arribat a una conclusió que a molts els farà mal. Portar la contrària de forma sistemàtica no és un tret de caràcter ni un signe de tenir una personalitat crítica; és una eina de manipulació de l’ego.
El símptoma que confon l’arrogància amb la intel·ligència
Quan algú sent la necessitat patològica de rebatre cadascuna de les teves idees, no està avaluant la qualitat dels teus arguments. Està defensant una posició de superioritat. La persona que sempre diu “no” ho fa perquè necessita sentir que té el control del flux informatiu de la conversa.
És un mecanisme clàssic d’arrogància intel·lectual. En invalidar el que tu dius, aquesta persona se situa automàticament per sobre, com si estigués corregint un alumne en lloc de xerrar amb un igual. (Sí, nosaltres també hem hagut de respirar fondo més d’una vegada davant algú així).
Atenció: Si aquest comportament passa sempre amb la mateixa persona i davant qualsevol tema, no busquis lògica en els seus arguments. La lògica no és l’objectiu; la dominació ho és.
Què s’amaga realment darrere d’aquest “no”?
Més enllà de la superfície, estem davant d’un perfil que pateix d’una inseguretat camuflada. Paradoxalment, la persona que més necessita portar la contrària és, gairebé sempre, la que menys confiança té en la seva pròpia capacitat de generar idees interessants des de zero.
Per això, en lloc de proposar, es dediquen a destruir el que altres construeixen. És molt més fàcil criticar i rebatre que exposar-se a la vulnerabilitat de crear un argument propi i defensar-lo sense atacar l’altre. És un comportament reactiu, no proactiu.
Com identificar aquest perfil al teu entorn
No tothom qui discrepa és arrogant. La clau està en la forma. El debat sa existeix i és necessari. La diferència rau en la intenció. Quan algú discrepa des de la humilitat, busca enriquir la conversa. Quan algú ho fa per pur ego, busca desacreditar.
Observa si aquesta persona utilitza frases que invaliden la teva experiència personal o si sempre ha de “superar” el que tu acabes de dir. Si cada vegada que parles sents que estàs en un ring de boxa en lloc d’en una taula de cafè, ja tens la teva resposta.
La tècnica definitiva per neutralitzar la supèrbia
Què pots fer quan tens aquesta persona davant teu? La resposta et sorprendrà: res. O millor dit, no els donis el combustible que busquen. L’arrogant s’alimenta de la teva frustració i dels teus intents per convèncer-lo que tens raó.
Si deixes d’intentar justificar les teves idees i simplement respons amb un “entenc que pensis així, és el teu punt de vista”, els treus el terra sota els peus. En no trobar resistència, la seva necessitat de portar la contrària es torna obsoleta i perden l’interès. És la forma més ràpida de recuperar la teva pau mental.
Recorda que no ets en aquest món per convèncer ningú de la teva veritat, especialment si aquesta persona ha decidit que el seu ego és molt més important que la realitat mateixa. De vegades, la major mostra d’intel·ligència és el silenci davant de qui només busca soroll.
Alguna vegada t’has sentit esgotat després de parlar amb algú així? Potser avui sigui un bon dia per començar a triar millor a qui li regales el privilegi d’un debat constructiu. No creus que et mereixes converses que sumin, no que resten?