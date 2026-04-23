Beatriz Gil ho té clar: plorar amb la cultura és la prova d’un món interior sa i ben connectat

T’ha passat mai: sents els primers acords d’aquella melodia o veus una escena de comiat en pantalla i, sense poder evitar-ho, els ulls se t’omplen de llàgrimes. No estàs sol.
Plorar amb una pel·lícula o una cançó no és un signe de debilitat, sinó una resposta sofisticada del nostre cervell. Durant molt de temps s’ha vist com una curiositat sentimental, però la psicologia moderna ha trobat el mecanisme exacte que activa aquest “plor estètic”. És pura enginyeria emocional.
L’hormona de la connexió: El secret químic
Què passa realment dins el teu cap quan t’emociones? La clau té nom propi: oxitocina. (Sí, la mateixa hormona que ens ajuda a crear vincles amb els nostres éssers estimats).
Quan ens submergim en una història, el nostre cervell no distingeix del tot entre la ficció i la realitat. En experimentar el patiment o l’alegria d’un personatge, alliberem oxitocina, cosa que ens fa sentir més empàtics i connectats amb la condició humana. Plorar és, literalment, un exercici de connexió social.
Dada clau: Els estudis demostren que les persones que ploren amb el cinema tenen una major capacitat de lideratge i resiliència, ja que posseeixen una intel·ligència emocional més desenvolupada.
Neurones mirall: El mirall de l’ànima
Però, per què una simple cançó ens pot commoure fins al moll de l’os? Aquí entren en joc les neurones mirall. Aquestes cèl·lules s’activen tant quan fem una acció com quan veiem algú altre fent-la. El teu cervell “viu” la cançó.
Aquesta mimesi ens permet experimentar el dolor de l’artista com si fos propi. És una mena de simulacre emocional que ens permet processar els nostres propis sentiments a través de la veu d’un altre. (Nosaltres també pensem que és una forma de teràpia gratuïta i molt poderosa).
La música, a més, té accés directe al nostre sistema límbic, la part més primitiva i emocional del cervell, saltant-se els filtres de la lògica. Per això una melodia ens pot fer plorar abans i tot que entenguem per què ens afecta tant. L’emoció viatja més ràpid que el pensament.
El benefici estrella: La catarsi emocional
Plorar davant l’art té un benefici físic immediat: la catarsi. En acabar la pel·lícula o la cançó, el cos experimenta una baixada brusca de la tensió. És un “reset” emocional necessari.
Aquest plor ajuda a alliberar manganès i prolactina, substàncies que s’acumulen amb l’estrès crònic. Per tant, permetre’s emocionar-se davant una obra d’art és una vàlvula d’escapament que ens protegeix de l’esgotament mental. Emocionar-se és netejar el sistema.
“L’art ens permet plorar tristeses que no sabíem que teníem guardades, facilitant un desfogament necessari per a la salut mental”, adverteixen els psicòlegs especialistes.
La “llàgrima fàcil” com a superpoder
Si ets dels que sempre necessita un mocador al cinema, deixa de demanar perdó. Aquesta capacitat indica que tens una ment oberta i una gran flexibilitat cognitiva. La sensibilitat és una eina de supervivència.
La connexió contextual és fascinant: aquesta mateixa empatia que t’emociona davant una pantalla és la que et permet entendre millor els teus companys de feina o la teva parella. L’art és l’entrenament per a la vida real. Plorar et fa més humà i més intel·ligent.
El tancament és urgent: en un món cada cop més digital i fred, no perdis mai la capacitat de commoure’t. Abraça aquesta sensibilitat, perquè és el que ens manté vius i connectats. La teva emoció és la teva brúixola.
Al final, l’art només és el disparador; la bellesa i la profunditat que sents ja són dins teu.
Quina és l’última cançó que t’ha fet venir un nus a la gola?