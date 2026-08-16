Manuel Viso, médico: «En nutrición, la elección del pimiento es clarísima por lo que aporta una maduración mayor»

Hay un ingrediente que siempre despierta pasiones y, al mismo tiempo, es ignorado por muchos. Hablamos del pimiento, una joya de nuestra cocina con un poder oculto que va mucho más allá de su sabor peculiar. Para nosotros, es un aliado imprescindible en la lucha por una vida más sana y llena de energía.

Es un verdadero escudo contra el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades. Desde un simple resfriado hasta procesos virales complejos, el pimiento es uno de tus mejores defensores. Pero atención, porque la mayoría está cometiendo un error al elegirlo en el supermercado.

Sí, el pimiento es extremadamente versátil, ideal en ensaladas, guisos, purés o asados. (¿Quién puede resistirse a su toque?). Pero la clave no es solo consumirlo, sino saber qué tipo de pimiento puede catapultar tu salud al siguiente nivel. El médico Manuel Viso nos ha desvelado un secreto de la nutrición que la mayoría desconoce.

El truco del color para una salud viral

La pregunta es recurrente y crucial para nuestro organismo: ¿debemos comprar pimiento rojo o pimiento verde? Si nos fijamos en lo que aporta la nutrición, la respuesta es clarísima. El doctor Manuel Viso lo tiene totalmente definido y la diferencia es abismal.

El pimiento rojo es, sencillamente, un pimiento que ha disfrutado de más tiempo de maduración en la planta. Y en este proceso, la naturaleza obra su magia. Lo que ocurre durante estas semanas extra es lo que lo convierte en un alimento con propiedades superiores.

Es durante esta espera que se vuelve más dulce, sí, pero lo más importante es que su contenido en vitamina C y en antioxidantes se incrementa de manera espectacular. Esto no es una teoría; es una realidad demostrada que impacta directamente en nuestro bienestar.

Mi consejo es claro: elige el pimiento rojo por su maduración superior. Es un pequeño cambio con un impacto gigante en tu salud.

La revelación que cambia las reglas

Prestemos atención a las cifras, porque son contundentes. Cien gramos de pimiento verde aportan entre 80 y 100 miligramos de vitamina C. Parece una buena cantidad, ¿verdad? Pero escucha esto: cien gramos de pimiento rojo ofrecen entre 130 y 190 miligramos de vitamina C. ¡Estamos hablando de un 50% más!

Con solo cien gramos de pimiento rojo ya cubrimos con creces las necesidades diarias de vitamina C de nuestro cuerpo. Esto es una auténtica inyección de vida para nuestro sistema inmunitario, protegiéndonos de resfriados y otras enfermedades con una eficacia sorprendente. (Nuestro cuerpo nos lo agradecerá).

Pero no termina aquí. La maduración del pimiento no solo potencia la vitamina C, sino que también aumenta de forma exponencial el contenido en antioxidantes. Estos compuestos son nuestros guerreros silenciosos contra la oxidación celular.

El tip de beneficios definitivos

Hablemos de betacarotenos, que nuestro cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la vista y la piel. Y también de licopeno, un antioxidante potentísimo. El licopeno está directamente relacionado con una mejor salud cardiovascular y con una disminución del riesgo de cáncer, especialmente el de próstata. (Sí, nosotros también alucinamos con su capacidad).

Además, nos beneficiamos del efecto de la capsantina y la capsorubina. Estos son los pigmentos responsables del color rojo intenso que tanto nos gusta del pimiento. Pero más allá de la estética, tienen una gran capacidad antioxidante. Son agentes que combaten los radicales libres, esas moléculas que dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento.

Su acción combinada contribuye a una protección integral de nuestro organismo. Es una verdadera armadura nutricional que nos ayuda a mantenernos jóvenes por dentro y por fuera, y a blindarnos ante agresiones externas. Es un truco sencillo, pero de una eficacia definitiva.

La conexión con la longevidad

Esta elección, aparentemente simple, se conecta directamente con las tendencias actuales de salud y longevidad. Cada vez somos más conscientes de que pequeños cambios en nuestra dieta pueden tener un impacto masivo en nuestra calidad de vida. Consumir pimiento rojo no es solo comer una verdura; es invertir en un futuro con menos enfermedades y más vitalidad.

Esta estrategia nutricional es una de las más efectivas para reforzar nuestro sistema. La alta densidad nutricional del pimiento rojo, con su bajo aporte calórico y su equilibrio de proteínas y carbohidratos, lo convierte en un alimento estrella. Es una fuente excelente de fibra, mejorando el tránsito intestinal y aportando un efecto saciante que ayuda a mantener el peso a raya. (Un ahorro en preocupaciones, sin duda).

El pimiento, en cualquiera de sus versiones, es una verdura rica en vitaminas A y algunas del grupo B. Pero el rojo, como ya hemos visto, lleva la ventaja. También nos aporta minerales esenciales como el potasio, el hierro, el magnesio y el fósforo. Todos ellos clave para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo.

La elección que no puedes ignorar

El pimiento verde es saludable, sin duda. Pero si tu prioridad es la vitamina C y una cantidad superior de antioxidantes, el rojo gana por goleada. Así de claro lo deja el doctor Viso. Es una información imprescindible para cualquiera que se preocupe por su bienestar.

No esperes más para incorporar este superalimento a tu cesta de la compra. Es un cambio pequeño, pero su recompensa para tu salud es enorme. Tu cuerpo merece esta dosis extra de protección y vitalidad. No hay excusas para no hacer la elección correcta a partir de hoy mismo.

Ya lo sabes: el secreto para un organismo más fuerte y resiliente reside en pequeños gestos. Comencemos por un buen pimiento rojo en nuestra cocina, y estaremos dando un paso de gigante hacia una vida plena. ¿Estás preparado para hacer el cambio?