Peixes agresivos atacan bañistas en Cala Galiota: las impactantes heridas que dejan al entrar al agua

El sol acaricia la piel, el agua de la playa nos llama. ¿Qué podría salir mal en un día perfecto de verano en la costa mallorquina? Casi nada, si no fuera por una nueva amenaza oculta bajo la superficie.

Un fenómeno alarmante está transformando el relax en tensión. Un baño inocente se puede convertir en una experiencia, como mínimo, inquietante. Y nadie lo esperaba, hasta ahora.

La playa donde el paraíso se convierte en mordisco

Esta temporada, el paraíso tiene dientes. Y no hablamos de tiburones, ni de medusas de tamaño gigante. La sorpresa llega de la mano de pequeños depredadores locales, que están provocando un auténtico furor entre los bañistas.

El epicentro de esta anomalía es Cala Galiota, en la Colonia de Sant Jordi. Aquí, lo que parece una cala idílica, guarda un secreto que es necesario conocer antes de poner un pie en el agua. Hay peces que muerden.

Sí, has leído bien. Los bañistas han comenzado a sufrir mordeduras de peces inusualmente agresivos. (Nosotros también tardamos en creerlo).

Las heridas que dejan los «bocados» inesperados

Uno de los primeros en dar la voz de alerta es Miguel Revuelta. Este bañista sufrió varias mordeduras en la pierna, prácticamente solo al entrar al agua. La imagen de su pierna fue impactante.

Según él, los peces que lo atacaron «eran más grandes de lo normal». Un detalle que nos pone en la pista de la escalada de este problema. No son pececillos cualquiera.

Pero la historia de Miguel no es, ni de lejos, un caso aislado. Varios testimonios confirman la presencia de estos peces con tendencia a morder. Un día antes, una mujer sufrió una mordedura en una variz, causando una hemorragia que fue difícil de controlar.

Nuestro cuerpo tiene puntos débiles, y los peces lo saben. Tengan cuidado si tienen cicatrices o varices, parece que son su preferencia.

La psicología reptiliana de estos peces es clara: buscan zonas blandas, cicatrices o varices. Es como si fueran pequeños vampiros submarinos con un radar para la piel más sensible. Una información imprescindible si queremos evitar un susto.

Y lo peor es que no hay una franja horaria «segura». Las mordeduras se han registrado «a todas horas en este lado» de la cala. Esto significa que la vigilancia debe ser constante, desde la mañana hasta la noche.

¿Qué peces son los culpables de esta «agresión» submarina?

Aunque la fuente no lo confirma con un estudio oficial, los bañistas y observadores locales apuntan a especies conocidas. Podrían ser mabres (herreras), sards (sargos), esparralls (raspallones) y, ocasionalmente, obladas.

Estos peces, generalmente pacíficos, parecen haber cambiado su comportamiento. Es un misterio, un enigma que los expertos deberían estudiar a fondo. ¿Qué los impulsa a ser tan atrevidos? La respuesta podría ser clave para entender el futuro de nuestros mares.

¿Están protestando contra la masificación turística? ¿Es el cambio climático que altera sus hábitos? (Demasiadas preguntas sin una respuesta definitiva). Lo que es seguro es que su comportamiento es una alerta que debemos tomarnos en serio.

Una tendencia preocupante que se extiende por otras playas

Este fenómeno no se queda solo en Cala Galiota. Parece que la tendencia se está esparciendo. En la playa grande de la Colonia de Sant Pere, lo mismo. Los peces están «enfurecidos», según los testimonios locales. También en la playa de Formentor, donde peces más pequeños pican los tobillos.

La presencia de mordeduras de peces en varias playas de Mallorca nos obliga a abrir los ojos. No es un caso aislado, es una realidad emergente que nos afecta a todos. Nuestro verano, nuestra tranquilidad, están en juego.

El mar es suyo, no nuestro. Esto nos recuerda que, por mucho que nos gusten nuestras playas, debemos respetar el ecosistema y estar atentos a las señales que nos envía.

Tu supervivencia en la playa: un truco para estar alerta

¿Qué podemos hacer nosotros, los bañistas, ante esta nueva amenaza? La solución no es dejar de ir a la playa. La solución es la información y la observación. Mantente atenta al entorno.

Si ves grupos de peces inusualmente cercanos a la orilla, o a otros bañistas haciendo movimientos extraños, es una señal de alarma. La prudencia es tu mejor aliado. Y si te muerden, informa. Comparte tu experiencia. El boca a boca, ahora más que nunca, es vital.

Este artículo te ha dado las claves de un fenómeno que podría afectar tu próximo baño. Estar informada es la mejor herramienta para disfrutar del verano sin sobresaltos. Vale la pena estar atenta, ¿verdad?