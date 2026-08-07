Jason Brown, experto en fuerza: «Es una idea errónea que debemos desterrar pensar que hay que entrenar más duro para ganar músculo a partir de los 40»

Volvemos a notarlo, ¿verdad? Esa sensación de que, de repente, nuestro cuerpo ya no responde como antes. Llegan los 40 y el gimnasio se convierte en una batalla que parece perdida de entrada. El tiempo se agota, la fatiga aumenta y la frustración se dispara con cada entrenamiento ineficaz. (Sí, nosotros también hemos pasado por ahí).

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que todo lo que te han contado hasta ahora sobre cómo ganar músculo a partir de esta edad es completamente falso? Un error monumental que te impide progresar. ¿Listo para reescribir las reglas?

Jason Brown, una auténtica eminencia en fuerza y acondicionamiento, ha hablado claro y sin rodeos. Su sentencia es contundente, directa a nuestro subconsciente. «Es una idea errónea que debemos desterrar pensar que hay que entrenar más duro para ganar músculo a partir de los 40″. Así, sin más.

Brown, con años de experiencia al más alto nivel, sabe exactamente de lo que habla. Ha visto a miles de personas estancarse y frustrarse intentando replicar rutinas de jóvenes de veinte años. Ha observado cómo atletas y personas normales quemaban etapas y se lesionaban. Pero, ¿por qué?

La ciencia es clara: nuestro cuerpo cambia de manera sustancial. Nuestros procesos hormonales se modifican, la capacidad de recuperación muscular se ve afectada y la tolerancia al estrés físico disminuye. Ignorar estas realidades biológicas es un suicidio muscular y un desperdicio de energía preciosa.

La clave, según Brown, no reside en la cantidad de horas que pasamos levantando pesas, sino en la calidad y la inteligencia detrás de cada sesión. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Hablamos de un entrenamiento más conciso, más enfocado, que maximice el estímulo y minimice el desgaste. El objetivo es la sobrecarga progresiva, sí, pero con un giro.

Esto significa que podemos conseguir más músculo, más fuerza y una mejor composición corporal entrenando menos días a la semana. Sí, has leído bien. Podemos decir adiós a aquellas sesiones extenuantes de cinco o seis días que nos dejan agotados, con dolor articular y con el sistema nervioso por los suelos. El verdadero secreto es permitir que el cuerpo se recupere y se adapte.

Destierra el mito: La ciencia detrás de «menos es más»

El cuerpo, a partir de los 40, se vuelve más sensible al estrés general. Un exceso de entrenamiento, lejos de estimular el crecimiento muscular, puede provocar el efecto contrario. Puede generar fatiga crónica, lesiones y, muy importante, una disminución de la testosterona, hormona crucial para la ganancia muscular. Nuestro cuerpo necesita una señal eficiente para crecer, no una paliza agotadora.

La recuperación se convierte en nuestro activo más valioso y nuestro mejor aliado. Es durante el descanso cuando realmente el músculo se reconstruye, se repara y crece más fuerte. Si no le damos el tiempo suficiente para llevar a cabo estos procesos, estamos saboteando activamente nuestro propio progreso. Brown sugiere que tres días de entrenamiento a la semana, intensos pero bien gestionados, podrían ser el punto óptimo para la mayoría de personas en esta franja de edad.

Entrenar menos días no significa, sin embargo, menos intensidad en aquellos días que sí entrenamos. Al contrario, implica mayor planificación y una ejecución más inteligente. Se trata de estructurar los entrenamientos para que cada grupo muscular reciba un estímulo suficientemente potente y, al mismo tiempo, tenga el descanso adecuado hasta la siguiente sesión. Esto permite que los procesos de reparación y crecimiento muscular hagan su trabajo sin interrupciones, optimizando los resultados.

El Consejo de Oro de Jason Brown: «A partir de los 40, céntrate en la calidad y la intensidad inteligente, no en la cantidad. Un entrenamiento de 3 días a la semana, bien estructurado y con enfoque en la recuperación, es a menudo mucho más efectivo y sostenible que uno de 5 o 6 días.»

La revolución del entrenamiento: Ahorra tiempo, gana músculo

Esta filosofía de entrenamiento inteligente no solo beneficia nuestro cuerpo a nivel fisiológico, sino que también se alinea perfectamente con nuestro estilo de vida actual. (¡Piensa en todo el tiempo libre y la energía que ganamos!). Muchas de nosotras, con trabajos exigentes, familia y obligaciones, nos sentimos culpables por no poder ir al gimnasio cada día. Brown nos libera de esta carga y nos demuestra que menos puede ser realmente más.

Además del aumento muscular optimizado, reduce significativamente el riesgo de sobreentrenamiento, lesión y agotamiento mental. También mejora nuestra energía general, nuestro estado de ánimo e incluso la calidad del sueño, aspectos fundamentales para un envejecimiento saludable. Es un beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental y para nuestra productividad, sin sobrecargar nuestro día a día.

Esto no significa abandonar el ejercicio, sino reajustarlo con sabiduría y estrategia. Revisa tu rutina actual. Prioriza ejercicios multiarticulares y pesados. Da una importancia capital al descanso de calidad y a una nutrición adecuada, rica en proteínas y nutrientes esenciales. No dudes en buscar asesoramiento personalizado. (Nuestro cuerpo vale la inversión en salud y conocimiento, ¿verdad?).

No pierdas ni un día más con un método que ya no te sirve, que te frustra y te deja exhausta. Tu tiempo es oro, y tu cuerpo, un templo que merece ser entrenado con inteligencia, con respeto y con la información correcta, no con abuso. Esta es tu oportunidad para cambiar el rumbo de tu entrenamiento y comenzar a ver resultados reales que creías imposibles. El cambio comienza hoy.

Acabas de descubrir un secreto que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Has puesto fin a años de frustración, de esfuerzos ineficaces y de creencias limitantes. Ahora tienes la información clave para transformar tu cuerpo a partir de los 40, con inteligencia, eficiencia y resultados duraderos. El camino hacia una nueva tú acaba de comenzar.