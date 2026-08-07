Jason Brown, expert en força: «És una idea errònia que hem de desterrar pensar que cal entrenar més dur per guanyar múscul a partir dels 40»

Tornem a notar-ho, veritat? Aquella sensació que, de sobte, el nostre cos ja no respon com abans. Arriben els 40 i el gimnàs es converteix en una batalla que sembla perduda d’entrada. El temps s’esgota, la fatiga augmenta i la frustració es dispara amb cada entrenament ineficaç. (Sí, nosaltres també hem passat per aquí).
Però què passaria si et diguéssim que tot el que t’han explicat fins ara sobre com guanyar múscul a partir d’aquesta edat és completament fals? Un error monumental que t’impedeix progressar. Preparat per reescriure les regles?
Jason Brown, una autèntica eminència en força i condicionament, ha parlat clar i sense embuts. La seva sentència és contundent, directa al nostre subconscient. “És una idea errònia que hem de desterrar pensar que cal entrenar més dur per guanyar múscul a partir dels 40″. Així, sense més.
Brown, amb anys d’experiència al més alt nivell, sap exactament de què parla. Ha vist milers de persones estancar-se i frustrar-se intentant replicar rutines de joves de vint anys. Ha observat com atletes i persones normals cremaven etapes i es lesionaven. Però per què?
La ciència és clara: el nostre cos canvia de manera substancial. Els nostres processos hormonals es modifiquen, la capacitat de recuperació muscular es veu afectada i la tolerància a l’estrès físic disminueix. Ignorar aquestes realitats biològiques és un suïcidi muscular i un desaprofitament d’energia preciosa.
La clau, segons Brown, no rau en la quantitat d’hores que passem aixecant peses, sinó en la qualitat i la intel·ligència darrere de cada sessió. No es tracta de fer més, sinó de fer-ho millor. Parlaríem d’un entrenament més concís, més enfocat, que maximitzi l’estímul i minimitzi el desgast. L’objectiu és la sobrecàrrega progressiva, sí, però amb un gir.
Això significa que podem aconseguir més múscul, més força i una millor composició corporal entrenant menys dies a la setmana. Sí, has llegit bé. Podem dir adeu a aquelles sessions extenuants de cinc o sis dies que ens deixen esgotades, amb dolor articular i amb el sistema nerviós per terra. El veritable secret és permetre que el cos es recuperi i s’adapti.
Desterra el mite: La ciència darrere de la “menys és més”
El cos, a partir dels 40, es torna més sensible a l’estrès general. Un excés d’entrenament, lluny d’estimular el creixement muscular, pot provocar l’efecte contrari. Pot generar fatiga crònica, lesions i, molt important, una disminució de la testosterona, hormona crucial per al guany muscular. El nostre cos necessita un senyal eficient per créixer, no una pallissa esgotadora.
La recuperació es converteix en el nostre actiu més valuós i el nostre millor aliat. És durant el descans quan realment el múscul es reconstrueix, es repara i creix més fort. Si no li donem el temps suficient per dur a terme aquests processos, estem sabotant activament el nostre propi progrés. Brown suggereix que tres dies d’entrenament a la setmana, intensos però ben gestionats, podrien ser el punt òptim per a la majoria de persones en aquesta franja d’edat.
Entrenar menys dies no vol dir, però, menys intensitat en aquells dies que sí entrenem. Al contrari, implica major planificació i una execució més intel·ligent. Es tracta d’estructurar els entrenaments perquè cada grup muscular rebi un estímul suficientment potent i, alhora, tingui el descans adequat fins a la següent sessió. Això permet que els processos de reparació i creixement muscular facin la seva feina sense interrupcions, optimitzant els resultats.
El Consell d’Or de Jason Brown: “A partir dels 40, centra’t en la qualitat i la intensitat intel·ligent, no en la quantitat. Un entrenament de 3 dies a la setmana, ben estructurat i amb focus en la recuperació, és sovint molt més efectiu i sostenible que un de 5 o 6 dies.”
La revolució de l’entrenament: Estalvia temps, guanya múscul
Aquesta filosofia d’entrenament intel·ligent no només beneficia el nostre cos a nivell fisiològic, sinó que també s’alinea perfectament amb el nostre estil de vida actual. (Pensa en tot el temps lliure i l’energia que guanyem!). Moltes de nosaltres, amb feines exigents, família i obligacions, ens sentim culpables per no poder anar al gimnàs cada dia. Brown ens allibera d’aquesta càrrega i ens demostra que menys pot ser realment més.
A més del guany muscular optimitzat, redueix significativament el risc de sobreentrenament, lesió i esgotament mental. També millora la nostra energia general, el nostre estat d’ànim i fins i tot la qualitat del son, aspectes fonamentals per a un envelliment saludable. És un guany per al nostre cos, per a la nostra salut mental i per a la nostra productivitat, sense sobrecarregar el nostre dia a dia.
Això no significa abandonar l’exercici, sinó reajustar-lo amb saviesa i estratègia. Revisa la teva rutina actual. Prioritza exercicis multiarticulars i pesats. Dóna una importància capital al descans de qualitat i a una nutrició adequada, rica en proteïnes i nutrients essencials. No dubtis a buscar assessorament personalitzat. (El nostre cos val la inversió en salut i coneixement, oi que sí?).
No perdis ni un dia més amb un mètode que ja no et serveix, que et frustra i et deixa exhausta. El teu temps és or, i el teu cos, un temple que mereix ser entrenat amb intel·ligència, amb respecte i amb la informació correcta, no amb abús. Aquesta és la teva oportunitat per canviar el rumb del teu entrenament i començar a veure resultats reals que creies impossibles. El canvi comença avui.
Acabes de descobrir un secret que la majoria ignora fins que és massa tard. Has posat fi a anys de frustració, d’esforços ineficaços i de creences limitants. Ara tens la informació clau per transformar el teu cos a partir dels 40, amb intel·ligència, eficiència i resultats duradors. El camí cap a una nova tu acaba de començar.