Aurelio Rojas, cardiólogo, revela qué pasa en tu cuerpo cuando tomas magnesio: «Muchos notan mejoras reales en su sueño»

Lo llaman el mineral invisible, pero su ausencia hace un ruido ensordecedor en tu cuerpo. Si te sientes agotado sin motivo, sufres calambres nocturnos o notas que tu rendimiento en el gimnasio se ha estancado, lo más probable es que te falte magnesio.

No lo dice cualquier influencer de suplementos, lo advierte el Dr. Aurelio Rojas, un cardiólogo que entiende mejor que nadie cómo este mineral actúa como el director de orquesta de tus músculos y, lo más importante, de tu corazón.

El problema es que nuestra dieta moderna, llena de ultraprocesados y suelos de cultivo agotados, nos ha dejado en números rojos. Estamos viviendo una crisis silenciosa de magnesio que afecta directamente nuestra salud cardiovascular y nuestra potencia física.

Si quieres saber por qué este nutriente es el «seguro de vida» que tu bolsillo y tu salud necesitan para evitar problemas mayores a largo plazo, sigue leyendo. La ciencia detrás de este mineral cambiará tu lista de la compra.

El guardián de tus latidos

El corazón es el músculo más importante del cuerpo y, como tal, necesita combustible de alta calidad. El Dr. Rojas explica que el magnesio es esencial para mantener un ritmo cardíaco estable y una presión arterial controlada.

Este mineral ayuda a que las paredes de tus arterias se relajen, permitiendo que la sangre fluya sin obstáculos. Sin suficiente magnesio, el sistema se tensa, aumenta la resistencia y tu corazón tiene que trabajar el doble para hacer lo mismo.

Pero su tarea no acaba aquí. Actúa como un regulador natural de los electrolitos, evitando aquellas palpitaciones o arritmias leves que a veces sentimos cuando estamos bajo mucho estrés o un esfuerzo físico intenso.

Para un cardiólogo como Aurelio Rojas, el magnesio no es un extra, es una pieza estructural. Es el componente que asegura que la electricidad que hace latir tu corazón viaje por los canales adecuados y con la intensidad justa.

Potencia muscular y recuperación récord

Si eres de los que entrena duro, el magnesio es tu mejor aliado para romper el techo de cristal de tus marcas personales. Es fundamental para la contracción y relajación muscular. Sin él, el músculo se queda «enganchado», dando lugar a los odiados calambres.

Durante el ejercicio, el magnesio ayuda a movilizar el azúcar en la sangre hacia los músculos y a eliminar el lactato, esa sustancia que se acumula y causa fatiga y ardor durante las series más intensas.

Rojas destaca que una suplementación adecuada —o una dieta rica en este mineral— puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y pasar tres días con agujetas incapacitantes. Tu cuerpo se vuelve más eficiente gestionando la energía.

Además, el magnesio interviene en la síntesis de proteínas. Básicamente, sin él, a tu cuerpo le cuesta mucho más reparar las fibras musculares que rompes durante el entrenamiento. Es el cemento biológico que construye tu fuerza.

¿Dónde encontrarlo sin gastar una fortuna?

Muchos corren a la farmacia a buscar botes caros, pero el Dr. Rojas recuerda que la naturaleza ya nos ofrece dosis masivas de magnesio. Los espinacas, los frutos secos (especialmente las almendras), las semillas de calabaza y el chocolate negro son minas de oro nutricionales.

Incorporar estos alimentos en tu día a día es una inversión inteligente. No solo por el magnesio, sino por la sinergia de nutrientes que protegen tus arterias y mejoran tu sensibilidad a la insulina, otro factor clave para no engordar.

Sin embargo, el cardiólogo advierte: el estrés crónico y el exceso de cafeína actúan como «ladrones» de magnesio. Cuanto más estresado estás, más magnesio excretas por la orina, creando un déficit que te hace estar aún más irritable y cansado.

Es el pez que se muerde la cola. Por eso, asegurar una aportación diaria constante es vital para mantener el equilibrio emocional y físico, especialmente si llevas un ritmo de vida exigente.

Dato fundamental: No todos los suplementos de magnesio son iguales. El citrato o el glicinato de magnesio tienen una absorción mucho mayor que el óxido de magnesio, que a menudo solo sirve para provocar un efecto laxante no deseado.

El protocolo para una vida con más energía

Si decides suplementarte, hazlo siempre bajo supervisión. El Dr. Rojas insiste en que, aunque es un mineral seguro, cada cuerpo tiene sus necesidades. El objetivo es alcanzar ese estado de equilibrio donde el cansancio desaparece y el corazón late con fuerza y calma.

Mañana podrías despertarte con una vitalidad renovada. A veces, la solución a problemas complejos como el insomnio o la falta de fuerza no está en medicamentos complicados, sino en volver a lo básico de la bioquímica humana.

Tu corazón y tus músculos hace tiempo que te piden este respiro. Escúchalos. El magnesio es el aliado silencioso que te permite vivir a pleno rendimiento sin pasarle una factura impagable a tu salud.

¿Esperarás a la próxima rampa para darle a tu cuerpo el mineral que te está pidiendo a gritos?