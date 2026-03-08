Jesús Esquide, experto en longevidad: “A partir de los 40, comer poco y hacer poca actividad física acelera la pérdida de músculo”

Llegar a los 40 años no es solo un cambio de cifra en el DNI. Es el momento en que tu metabolismo decide dejar de regalarte nada. Lo sospechábamos cuando las agujetas comenzaban a durar más de lo normal, pero el experto en longevidad Jesús Esquide lo confirma con una advertencia contundente: si tu estrategia es comer menos y moverte lo justo, estás acelerando tu propio deterioro.

Estamos ante una trampa clásica. Muchos creen que, para mantener el peso a raya, la solución es recortar calorías drásticamente y evitar el gimnasio para no «lesionarse». (Spoiler: los resultados son exactamente los contrarios a lo que buscas). El músculo es el órgano endocrino más importante de tu cuerpo y, a partir de esta edad, se convierte en el activo más valioso de tu ahorro biológico.

La trampa de la sarcopenia silenciosa

La pérdida de masa muscular, técnicamente conocida como sarcopenia, no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso insidioso que comienza a ganar velocidad precisamente cuando dejamos de desafiar nuestras fibras musculares. Si comes poco, privas a tu cuerpo de los aminoácidos necesarios para reconstruir el tejido que pierdes cada día.

Al comer poco y hacer poca actividad física, le das a tu organismo un mensaje claro: «no necesito esta estructura porque no tengo que moverme ni luchar por nada». Resultado: tu cuerpo, que es una máquina extremadamente eficiente, decide que el músculo es un tejido demasiado caro de mantener y comienza a degradarlo. Es el camino más rápido hacia la fragilidad prematura.

Nota importante: La báscula te engaña. Puedes pesar lo mismo que a los 30, pero si tu composición ha cambiado y ahora tienes menos músculo y más grasa, tu edad metabólica es mucho mayor de lo que dice tu calendario.

¿Por qué los 40 son el punto de inflexión?

Esquide explica que, a partir de esta década, la capacidad de síntesis de proteínas del cuerpo comienza a fallar. Si antes podías permitirte descuidar tu dieta y tu entrenamiento durante semanas sin notar grandes cambios, ahora cada día cuenta. La falta de estímulo mecánico (pesas, fuerza, resistencia) activa un interruptor interno que favorece la pérdida de calidad muscular.

No se trata de convertirse en un atleta olímpico de la noche a la mañana. Se trata de entender que el entrenamiento de fuerza no es una opción estética, sino una herramienta de supervivencia. Cada sentadilla, cada levantamiento y cada gramo de proteína de calidad que ingieres son una inversión directa en tu calidad de vida de aquí a veinte años.

La estrategia del ahorro: calidad frente a cantidad

Si quieres frenar este declive, el enfoque debe cambiar radicalmente. Olvídate de las dietas restrictivas que te dejan sin energía. Lo que necesitas es aumentar la densidad nutricional y priorizar el entrenamiento que mantenga tu metabolismo activo. Si tu cuerpo sabe que debe cargar peso, no tendrá más remedio que conservar ese músculo que tanto necesitas.

El sedentarismo es el gran ladrón de años. Cada vez que decides saltarte el movimiento porque estás cansado, estás permitiendo que el fuego de la atrofia se extienda un poco más. Esquide insiste: el ejercicio no es un castigo, es el lenguaje que entiende tu músculo para continuar funcionando a pleno rendimiento.

Atención: La longevidad de alta calidad no se logra en el sofá. Se construye en la cocina, eligiendo alimentos reales, y en el gimnasio, desafiando la gravedad. ¿De verdad dejarás que tu masa muscular desaparezca por pura desidia?

El tiempo no perdona, pero la biología es flexible. Aún estás a tiempo de revertir esta tendencia y de comenzar a tratar tu cuerpo como la estructura que debe sostenerte durante las próximas décadas. La pregunta no es si puedes mejorar tu forma física a los 40, sino qué estás haciendo hoy para asegurar que tu «yo» de los 70 pueda valerse por sí mismo. ¿Te unes al equipo de los que cuidan su motor?