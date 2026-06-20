José Ruiz, preparador físic: «Desde els 35 anys ja hauríem de pensar en construir múscul»

Quan pensem a blindar la nostra salut de cara al futur, el cervell ens porta gairebé sempre als mateixos llocs comuns. Ens obsessiona vigilar les pulsacions del cor, controlar el colesterol a ratlla o ficar diners en un pla de pensions privat.
Existeix un oblit crònic i generalitzat a casa nostra que els experts en medicina i esport consideren una autèntica bomba de rellotgeria. Estem descuidant el verdader motor físic que sosté el nostre esquelet: la massa muscular.
El declivi silenciós que encull el teu cos molt abans d’envellir
Hi ha un error de percepció massiu que ens fa associar la pèrdua de força exclusivament amb la tercera edat més avançada. Creiem que el cos es debilita de cop en bufar les setanta espelmes, però la biologia no funciona així.
La realitat és molt més alarmant i exigeix una reacció immediata abans que sigui massa tard. Existeix un procés mèdic destructiu anomenat sarcopènia que consisteix en el buidatge progressiu i silenciós de les nostres fibres musculars.
El preparador físic José Ruiz ha llançat un avís urgent que desmunta els esquemes de la comoditat diària. En unes declaracions demolidores, l’especialista trossa el gran mite de l’edat.
Des dels 35 o 40 anys ja hauríem de pensar seriosament a construir múscul com una inversió de futur indispensable. No cometis l’error d’esperar a complir els 70 per començar a preocupar-te per la teva força.
Detectar si aquest enemic invisible ja està devorant els teus músculs no requereix analítiques complexes ni costoses proves de laboratori. La clau està a observar amb lupa petits detalls quotidians de la teva rutina que abans feies sense pestanyejar.
Presta molta atenció si de cop notes certa dificultat per aixecar-te d’una cadira baixa, si camines més a poc a poc de l’habitual o si perds l’equilibri amb facilitat. *(Sí, aquesta ensopegada tonta a la vorera sol ser falta de potència i no mala sort)*.
La trampa del cardio suau: per què caminar ja no és suficient
Quan la por a envellir prem, la majoria de la gent comet el mateix error d’estratègia per pura inèrcia. Es calcen unes sabatilles còmodes i es llancen a caminar una hora al dia pensant que amb això ja han complert amb l’expedient.
Afrontar el problema amb solucions tibies és llençar el temps i els diners. El veredicte dels entrenadors d’elit és bofant: sortir a passejar és fantàstic per al cor i trenca el sedentarisme, però no salvarà la teva estructura corporal.
Per frenar la sarcopènia no existeixen els rutes miraculoses ni les pastilles màgiques de farmàcia. El teu cos només va a reaccionar davant de tres estímuls innegociables: entrenaments de força reals, constància cega i un aportament suficient de proteïnes.
Caminar ajuda a cremar algunes calories, però jamai substitueix l’estímul mecànic que provoca aixecar un pes. Necessites trencar microfibres al gimnàs o a casa perquè el teu organisme es vegi obligat a reconstruir el múscul perdut.
El mètode de les 48 hores: la fórmula matemàtica a partir dels 50
Si ja has creuat la barrera dels 50 anys, l’estratègia d’entrenament canvia per complet i s’ha de tornar molt més intel·ligent. Oblida’t de matxucar-te a diari en sessions eternes que només et garanteixen una lesió segura.
La ciència del fitness demostra que per veure resultats visuals i guanyar salut n’hi ha prou amb entrenar força dos o tres dies a la setmana. La clau absoluta per no destrossar-te les articulacions rau en una gestió mil·limètrica del descans.
El disseny perfecte de la rutina consisteix a alternar els grups musculars amb cap: un dia es castiga el tren inferior i un altre el superior. A més, és obligatori respectar a canya la regla d’or de la recuperació cel·lular.
Cal deixar un marge obligatori de com a mínim 48 hores de descans total abans de tornar a entrenar amb intensitat el mateix grup muscular. El músculo no creix mentre aixeques la manuella, creix per la nit mentre dorms.
En casos on l’usuari arrossega patologies prèvies com artrosi, dolors crònics a les lumbars o excés de pes, la norma és sagrada: menys sempre és més. Prioritzar una tècnica perfecta abans de pujar els quilos de les peses evitarà que abandonis a la primera setmana.
Connexió contextual: el mite enderrocat de la vellesa biològica
Sabies que la teva edat cronològica no dicta el límit de la teva massa muscular? Existeix la falsa creença que a partir d’una dècada madura l’únic objectiu possible és mantenir el que queda, assumint que guanyar teixit nou és impossible.
És una mentida científica que els últims estudis tomben de forma radical. És perfectament possible guanyar massa muscular de qualitat als 60 anys i fins i tot més tard si s’apliquen els estímuls correctes en l’alimentació.
Evidentment, una cèl·lula de 60 anys no respon amb la mateixa velocitat explosiva que una de 20, però la capacitat d’adaptació segueix intacta. L’únic que demana la teva fisiologia és un estímul mecànic progressiu i gasolina de qualitat al plat.
Entrenar la força a aquestes edats ja no té res a veure amb l’estètica de platja ni amb lluir un abdomen marcat. Es fa per pura supervivència: per comprar paperetes d’estabilitat, mobilitat autònoma i independència total en el futur.
El verdader enemic del teu progrés físic
La decadència corporal no ve signada per l’any de naixement que apareix al teu document d’identitat. El verdader passaport cap a la fragilitat el signes tu mateix quan et deixes arrossegar pels mals hàbits diaris.
José Ruiz assenyala de forma directa els culpables del fracàs generalitzat. El que impedeix progressar a la gent és entrenar sense un mètode estricte, no menjar la suficient quantitat de proteïna diària, dormir malament o pensar que per tenir certa edat ja no val la pena l’esforç.
No deixis que la puresa mental de la maduresa decideixi per tu. Canviar el xip avui mateix és l’única garantia per no dependre de ningú demà.
Tancament d’urgència davant del mirall
El temps corre en contra teva i cada any que passes sense aixecar un pes és un any on el teu cos es torna més feble i vulnerable. No esperis a patir una caiguda tonta a la cuina per adonar-te que no tens força a les cames.
Revisa avui mateix la teva agenda setmanal i reserva tres buits obligatoris per a la força. El teu jo del futur t’agrairà que hagis pres la decisió més intel·ligent de la teva vida abans que el calendari dicti sentència definitiva.
Al cap i a la fi, envellir amb dignitat i autonomia depèn d’una elecció diària molt simple. Vas a seguir mirant com s’encullen els teus músculs des del sofà?