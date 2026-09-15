José Ruiz, entrenador: «Per a un core fort, no calen centenars d’abdominals al dia, n’hi ha prou amb dos o tres exercicis ben triats»

La pressió per lluir un ventre pla i uns abdominals marcats és constant. Ens han venut la idea que cal patir, fer mil repeticions o anar al gimnàs cada dia. (Sí, a nosaltres també ens sona familiar). Però, si et diguéssim que tot això és un error? Que el veritable secret per a un “core” fort és molt més simple?
Deixa de malgastar hores amb sessions interminables que només et deixen la part baixa de l’esquena dolorida. Existeix una solució molt més intel·ligent, una que la majoria desconeix i que pots fer des de casa.
L’entrenador José Ruiz, expert en canvis físics i CEO de Malagaentrena, ho té clar: «Per a un core fort, no calen centenars d’abdominals al dia, n’hi ha prou amb dos o tres exercicis ben triats». Això vol dir menys esforç inútil i més resultats reals. Perquè sí, el teu “six pack” és important, però el teu “core” és molt més.
Què és exactament el “core”? No és només la famosa “tableta”. Ruiz ens ho explica: «El core inclou tota la musculatura que ajuda a estabilitzar el tronc i la pelvis: recte abdominal, oblics, transvers, musculatura lumbar i altres músculs estabilitzadors». Entendre-ho és el primer pas per treballar-lo bé.
Un core fort és el nostre escut protector. Ens salva la columna, ens dóna estabilitat, millora la postura i transfereix la força de manera eficient entre la part superior i inferior del cos. En resum, ens permet moure’ns millor, amb més fluïdesa, i és la millor assegurança contra les lesions. És un truc definitiu per a la nostra salut diària.
La clau del core fort: exercicis a terra
Deixem de banda la creença popular. No necessites màquines complexes ni posicions impossibles. Hi ha exercicis que pots fer asseguda a terra, que són extremadament efectius per enfortir el teu core sense perjudicar l’esquena. La paraula màgica és control.
Ruiz insisteix: «Dos o tres exercicis ben triats, realitzats amb control dues o tres vegades per setmana, poden ser suficients dins d’un programa d’entrenament complet». L’objectiu és generar tensió a la musculatura del core, mantenint sempre una postura correcta. Aquí tens alguns exemples imprescindibles:
Un dels exercicis més potents per als oblics són els girs de tronc controlats. És una variant del conegut Russian Twist. Se’t demana que et seguis amb els genolls flexionats i inclinis lleugerament el cos enrere. Després, fes petites rotacions del tronc, des de les costelles, mantenint la pelvis tan estable com puguis. És tot un repte per al control rotacional.
Per aprendre a estabilitzar l’abdomen mentre les cames es mouen, l’elevació alterna de genolls és un bàsic. Asseguda a terra amb els genolls flexionats, mantén el tronc inclinat lleugerament cap enrere, amb l’esquena recta. Eleva un genoll cada vegada, sense balancejar-te. La pelvis ha de romandre immòbil, sense anar endavant i enrere.
Si busques una progressió que exigeixi més, prova l’elevació d’ambdós genolls asseguda. Partint de la mateixa posició, amb les mans lleugerament recolzades darrere el cos si cal, eleva els dos peus del terra. Apropa els genolls al pit de manera controlada i després estén lleugerament les cames. No permetis que es converteixi en un balanceig ràpid. El control és vital.
El core ha d’aprendre a generar tensió mentre seguim respirant. És així com funciona a la vida diària.
L’isomètric asseguda amb peus elevats pot semblar senzill, però és sorprenentment exigent quan es fa correctament. L’objectiu és mantenir l’abdomen actiu, el pit obert, l’esquena controlada i la respiració normal. Eleva lleugerament els peus i aguanta la posició entre 15 i 30 segons. Pots començar amb els genolls flexionats per facilitar-ho.
Els errors que et costen el teu core
Creure que com més ràpid o més repeticions facis, millor, és un dels errors més grans. Sovint passa just el contrari. Perquè aquests exercicis siguin realment efectius, la tècnica és innegociable. No perdis el temps fent-los malament. Ruiz ens adverteix sobre els paranys més comuns:
Arrodonir massa l’esquena és un senyal que la musculatura abdominal s’ha cansat. Si perds el control de la postura, l’exercici és massa exigent. La solució és senzilla: redueix el recorregut, recolza els peus o opta per una versió més senzilla.
Estirar el coll és una mala praxi molt freqüent, sobretot si poses les mans darrere el cap. El coll ha de mantenir-se relaxat i alineat amb la resta de la columna. El teu focus ha d’estar a l’abdomen, no a la tensió cervical.
Utilitzar massa impuls és un clàssic. Balancejar les cames, accelerar els girs o aprofitar la inèrcia pot fer-te sentir que fas més, però redueix la feina real d’estabilització. En aquest tipus d’exercicis, la nostra estratègia ha de ser: menys velocitat, més control.
Un senyal d’alarma ocult és confondre el dolor lumbar amb l’esforç abdominal. No és normal ni recomanable notar dolor a la zona lumbar. Si apareix, atura’t o redueix la dificultat. Sovint indica que els flexors de maluc estan treballant massa i que l’abdomen no està estabilitzant bé la pelvis. És un error crític.
Finalment, contenir la respiració. A mesura que l’exercici s’intensifica, moltes persones ho fan sense adonar-se’n. Respira de forma natural i fes servir l’espiració en la part de major esforç. El core ha de poder generar tensió mentre continues respirant. És el seu funcionament natural en la vida quotidiana.
El teu core, la teva inversió de futur
No tots els exercicis són per a tothom. Si tens problemes d’esquena previs, dolor lumbar freqüent o una lesió diagnosticada, alguns d’aquests exercicis poden ser contraproduents. La personalització és clau. No et precipitis. L’entrenament ha de progressar de forma segura i controlada.
Ja ho veus, el camí cap a un core fort no passa per patir, sinó per entendre com funciona el nostre cos i aplicar la tècnica correcta. És un truc que transforma el teu benestar i la teva salut a llarg termini. Estàs preparat per donar el pas i invertir en la teva estabilitat?