José Ruiz, entrenador: «Para un core fuerte, no hacen falta cientos de abdominales al día, basta con dos o tres ejercicios bien elegidos»

La presión por lucir un vientre plano y unos abdominales marcados es constante. Nos han vendido la idea de que hay que sufrir, hacer mil repeticiones o ir al gimnasio cada día. (Sí, a nosotros también nos suena familiar). Pero, ¿si te dijéramos que todo eso es un error? Que el verdadero secreto para un «core» fuerte es mucho más simple?

Deja de malgastar horas con sesiones interminables que solo te dejan la parte baja de la espalda dolorida. Existe una solución mucho más inteligente, una que la mayoría desconoce y que puedes hacer desde casa.

El entrenador José Ruiz, experto en cambios físicos y CEO de Malagaentrena, lo tiene claro: «Para un core fuerte, no hacen falta cientos de abdominales al día, basta con dos o tres ejercicios bien elegidos». Esto significa menos esfuerzo inútil y más resultados reales. Porque sí, tu «six pack» es importante, pero tu «core» es mucho más.

¿Qué es exactamente el «core»? No es solo la famosa «tableta». Ruiz nos lo explica: «El core incluye toda la musculatura que ayuda a estabilizar el tronco y la pelvis: recto abdominal, oblicuos, transverso, musculatura lumbar y otros músculos estabilizadores». Entenderlo es el primer paso para trabajarlo bien.

Un core fuerte es nuestro escudo protector. Nos salva la columna, nos da estabilidad, mejora la postura y transfiere la fuerza de manera eficiente entre la parte superior e inferior del cuerpo. En resumen, nos permite movernos mejor, con más fluidez, y es el mejor seguro contra las lesiones. Es un truco definitivo para nuestra salud diaria.

La clave del core fuerte: ejercicios en el suelo

Dejemos de lado la creencia popular. No necesitas máquinas complejas ni posiciones imposibles. Hay ejercicios que puedes hacer sentada en el suelo, que son extremadamente efectivos para fortalecer tu core sin perjudicar la espalda. La palabra mágica es control.

Ruiz insiste: «Dos o tres ejercicios bien elegidos, realizados con control dos o tres veces por semana, pueden ser suficientes dentro de un programa de entrenamiento completo». El objetivo es generar tensión en la musculatura del core, manteniendo siempre una postura correcta. Aquí tienes algunos ejemplos imprescindibles:

Uno de los ejercicios más potentes para los oblicuos son los giros de tronco controlados. Es una variante del conocido Russian Twist. Se te pide que te sientes con las rodillas flexionadas e inclines ligeramente el cuerpo hacia atrás. Luego, haz pequeñas rotaciones del tronco, desde las costillas, manteniendo la pelvis tan estable como puedas. Es todo un reto para el control rotacional.

Para aprender a estabilizar el abdomen mientras las piernas se mueven, la elevación alterna de rodillas es un básico. Sentada en el suelo con las rodillas flexionadas, mantén el tronco inclinado ligeramente hacia atrás, con la espalda recta. Eleva una rodilla cada vez, sin balancearte. La pelvis debe permanecer inmóvil, sin ir hacia adelante y atrás.

Si buscas una progresión que exija más, prueba la elevación de ambas rodillas sentada. Partiendo de la misma posición, con las manos ligeramente apoyadas detrás del cuerpo si es necesario, eleva los dos pies del suelo. Acerca las rodillas al pecho de manera controlada y luego estira ligeramente las piernas. No permitas que se convierta en un balanceo rápido. El control es vital.

El core debe aprender a generar tensión mientras seguimos respirando. Así es como funciona en la vida diaria.

El isométrico sentada con pies elevados puede parecer sencillo, pero es sorprendentemente exigente cuando se hace correctamente. El objetivo es mantener el abdomen activo, el pecho abierto, la espalda controlada y la respiración normal. Eleva ligeramente los pies y aguanta la posición entre 15 y 30 segundos. Puedes comenzar con las rodillas flexionadas para facilitarlo.

Los errores que te cuestan tu core

Creer que cuanto más rápido o más repeticiones hagas, mejor, es uno de los errores más grandes. A menudo ocurre justo lo contrario. Para que estos ejercicios sean realmente efectivos, la técnica es innegociable. No pierdas el tiempo haciéndolos mal. Ruiz nos advierte sobre las trampas más comunes:

Redondear demasiado la espalda es una señal de que la musculatura abdominal se ha cansado. Si pierdes el control de la postura, el ejercicio es demasiado exigente. La solución es sencilla: reduce el recorrido, apoya los pies u opta por una versión más sencilla.

Estirar el cuello es una mala praxis muy frecuente, sobre todo si pones las manos detrás de la cabeza. El cuello debe mantenerse relajado y alineado con el resto de la columna. Tu foco debe estar en el abdomen, no en la tensión cervical.

Utilizar demasiado impulso es un clásico. Balancear las piernas, acelerar los giros o aprovechar la inercia puede hacerte sentir que haces más, pero reduce el trabajo real de estabilización. En este tipo de ejercicios, nuestra estrategia debe ser: menos velocidad, más control.

Una señal de alarma oculta es confundir el dolor lumbar con el esfuerzo abdominal. No es normal ni recomendable notar dolor en la zona lumbar. Si aparece, detente o reduce la dificultad. A menudo indica que los flexores de cadera están trabajando demasiado y que el abdomen no está estabilizando bien la pelvis. Es un error crítico.

Finalmente, contener la respiración. A medida que el ejercicio se intensifica, muchas personas lo hacen sin darse cuenta. Respira de forma natural y utiliza la espiración en la parte de mayor esfuerzo. El core debe poder generar tensión mientras continúas respirando. Es su funcionamiento natural en la vida cotidiana.

Tu core, tu inversión de futuro

No todos los ejercicios son para todos. Si tienes problemas de espalda previos, dolor lumbar frecuente o una lesión diagnosticada, algunos de estos ejercicios pueden ser contraproducentes. La personalización es clave. No te precipites. El entrenamiento debe progresar de forma segura y controlada.

Ya lo ves, el camino hacia un core fuerte no pasa por sufrir, sino por entender cómo funciona nuestro cuerpo y aplicar la técnica correcta. Es un truco que transforma tu bienestar y tu salud a largo plazo. ¿Estás preparado para dar el paso e invertir en tu estabilidad?